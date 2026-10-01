Cựu Tổng Giám đốc Đồ hộp Hạ Long lĩnh 19 năm tù trong vụ 197 tấn thịt lợn bệnh

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Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng vừa tuyên án 17 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về an toàn thực phẩm xảy ra tại Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

Theo bản án, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long Trương Sỹ Toàn bị phạt 19 năm tù. Trong số các bị cáo còn lại, 15 người bị phạt tù về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”; một bị cáo bị phạt 4 năm tù về tội “Nhận hối lộ” và một bị cáo bị phạt 18 tháng tù về tội “Đưa hối lộ”.

Theo cáo trạng, từ tháng 5/2025 đến 8/9/2025, Công ty CP Đồ hộp Hạ Long thu mua của Bùi Đức Trọng hơn 197 tấn thịt lợn nạc xô nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Tổng giá trị gần 17,4 tỷ đồng.

Để có nguồn hàng, Trọng móc nối với đường dây thu gom lợn bệnh từ các hộ chăn nuôi và cơ sở giết mổ nhỏ lẻ tại nhiều địa phương như Hưng Yên, Thái Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh và Hải Dương. Trong đó, Lê Bá Doanh cung cấp gần 97 tấn thịt (trị giá hơn 8,5 tỷ đồng) và Trịnh Hà Việt cung cấp gần 95 tấn (trị giá gần 8,4 tỷ đồng).

Bị cáo Doanh còn thu gom bì lợn tại Hải Phòng vận chuyển cho Trọng với tiền công 9 triệu đồng/tháng.

Bản án nêu khi đưa nguồn nguyên liệu bẩn này vào nhà máy chế biến, hàng loạt lãnh đạo và nhân viên Công ty CP Đồ hộp Hạ Long đã cố ý bỏ qua quy trình kiểm soát. Cụ thể, ông Trương Sỹ Toàn (Tổng Giám đốc) cùng Phạm Thị Thúy Lan (Phó Trưởng Phòng Quản lý chất lượng), Bùi Thị Thoan (nhóm trưởng kiểm tra nguyên liệu) và Lại Thị Thanh Hương (nhân viên tiếp nhận nguyên liệu) đã không thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, bỏ qua các bước kiểm tra an toàn thực phẩm với các lô hàng do Trọng cung cấp.

Mặt khác, để hợp thức hóa giấy tờ thủ tục kiểm dịch, Lê Nhật Huy (nhân viên phòng bán hàng) từ năm 2017 đến tháng 9/2025 đã nhiều lần hối lộ Trần Thị Hương (Phó Trạm trưởng Trạm Giám sát tàu cá và Kiểm dịch lưu động thuộc Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng) với mức 500.000 đến 1.000.000 đồng/tháng (tổng cộng 34 triệu đồng). Nhận tiền, Hương lập khống biên bản, bỏ qua khâu lấy mẫu kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho các lô hàng của doanh nghiệp.

Khi điều tra vụ án, cơ quan chức năng đã phát hiện, buộc tiêu hủy số thịt trị giá hơn 9,7 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long thành lập năm 1957 tại Hải Phòng, với tên gọi ban đầu Nhà máy Cá hộp Hạ Long, hiện có 3 nhà máy. Đây là doanh nghiệp tiên phong và top đầu cả nước trong lĩnh vực thực phẩm chế biến như thịt hộp, cá hộp, xúc xích.

Cáo trạng xác định các bị cáo đã bỏ qua quy trình kiểm tra, xét nghiệm an toàn thực phẩm đối với số nguyên liệu trên để đưa vào sản xuất thực phẩm bán cho người tiêu dùng.