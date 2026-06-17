Ngày 11/6, Hội đồng quản trị CTCP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) đã thông qua nghị quyết khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Nhà máy Đồ hộp Hạ Long - Hải Phòng sau hơn 5 tháng tạm ngừng vận hành. Việc tái khởi động được thực hiện từ cùng ngày.

Theo doanh nghiệp, quá trình vận hành trở lại được triển khai trên cơ sở đặt an toàn thực phẩm và kiểm soát chất lượng lên hàng đầu. Công ty cam kết đảm bảo tính minh bạch trong công bố thông tin, tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, đồng thời tăng cường công tác giám sát nội bộ và cải tiến quy trình sản xuất.

Halong Canfoco là một trong những doanh nghiệp chế biến thực phẩm lâu đời tại Việt Nam, nổi tiếng với các sản phẩm như thịt hộp, cá hộp, xúc xích và nhiều mặt hàng thực phẩm chế biến khác phục vụ cả thị trường trong nước lẫn xuất khẩu.

Trước đó, đầu tháng 1/2026, Công an TP Hải Phòng công bố kết quả điều tra một đường dây mua bán, vận chuyển và chế biến thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh tại kho hàng của CTCP Đồ hộp Hạ Long. Sau sự việc, doanh nghiệp đã tạm dừng hoạt động sản xuất tại nhà máy Hải Phòng để phục vụ công tác điều tra và khắc phục hậu quả.

Vụ việc cũng kéo theo những diễn biến pháp lý đáng chú ý khi Cơ quan Cảnh sát điều tra thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Trương Sỹ Toàn, Tổng Giám đốc công ty, cùng ba cán bộ thuộc bộ phận quản lý chất lượng gồm bà Phạm Thị Thúy Lan - Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng và hai nhân viên kiểm soát chất lượng là bà Bùi Thị Thoan, bà Lại Thị Thanh Hương.