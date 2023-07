Cựu thành viên Wonder Girls công khai ảnh hẹn hò thần đồng tennis Hàn Quốc kém 9 tuổi

Ngày 20/7, cựu thành viên của của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Wonder Girls - Yubin bất ngờ công khai ảnh hẹn hò cùng bạn trai trên trang cá nhân. Theo truyền thông xứ kim chi đưa tin trước đó, bạn trai của Yubin chính là thần đồng tennis Hàn Quốc - Kwon Soon Woo, kém nữ ca sĩ tới 9 tuổi.

Trong loạt ảnh được đăng tải, dễ dàng nhận thấy cả hai diện trang phục thoải mái và trải qua những buổi hẹn hò đơn giản nhưng không kém phần ngọt ngào như các cặp đôi đang yêu khác. Hơn hết, đây chính là những bức ảnh chụp chung đầu tiên được Yubin chia sẻ sau khi thừa nhận hẹn hò Kwon Soon Woo vào tháng 5 vừa qua. Chính vì vậy, bài đăng đã thu hút sự chú ý lớn của người hâm mộ. Nhiều netizen đã gửi lời chúc mừng đến nữ ca sĩ, trong khi dàn sao đình đám như Sunye (Wonder Girls), Minzy (2NE1), Chae Rina… cũng bày tỏ sự vui mừng khi người chị em thân thiết đã tìm thấy hạnh phúc riêng của mình.

Cả hai lộ khoảnh khắc hẹn hò đời thường đơn giản và người hâm mộ khó có thể nhận ra khoảng cách tuổi tác giữa cặp đôi vì Yubin vẫn trẻ trung khi đứng cạnh bạn trai

Bạn trai Yubin - Kwon Soon Woo chính là thần đồng tennis Hàn Quốc

Yubin sinh năm 1988, ra mắt trong nhóm nhạc nữ nổi tiếng Wonder Girls vào năm 2007 với loạt bản hit như Tell Me, So Hot, Nobody... Sau khi nhóm tan rã vào năm 2017, cô đã đứng ra thành lập công ty giải trí của riêng mình mang tên rrr Entertainment vào năm 2020.

Trong khi đó, Kwon Soon Woo sinh năm 1997, bắt đầu bước vào hành trình thi đấu quần vợt chuyên nghiệp vào năm 2013. Đáng chú ý, anh là tay vợt Hàn Quốc duy nhất vô địch 2 giải đấu đơn ATP. Thành tích này đã giúp Kwon Soon Woo trở thành gương mặt nổi tiếng trong làng quần vợt và được mệnh danh là thần đồng tennis Hàn Quốc.

Vào tháng 5 năm nay, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Yubin và Kwon Soon Woo hẹn hò. Ngay lập tức, phía cựu thành viên đã nhanh chóng lên tiếng xác nhận thông tin này: “Đúng là cả hai đang gặp gỡ nhau với tình cảm tốt đẹp. Tuy nhiên, để bảo vệ quyền riêng tư của nghệ sĩ, chúng tôi không thể cung cấp thêm chi tiết về mối quan hệ của họ”.