Cứu sống trẻ ngừng tim do đuối nước

Bệnh nhi T.B.G.P. (7 tuổi, trú tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) bị tai nạn đuối nước, đã bị sốc và ngừng tim ngoại viện.

Theo lời kể của người nhà, bệnh nhi ngã xuống ao gần nhà khoảng 10 phút thì được phát hiện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, được người nhà sơ cứu và chuyển tới cấp cứu tại bệnh viện huyện.

Tại đây, bệnh nhi được đặt ống nội khí quản và liên hệ chuyển tuyến lên Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Trên đường đi, bệnh nhi tiếp tục xuất hiện ngừng tuần hoàn, phải chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An để tiếp tục sơ cứu, rồi mới chuyển tiếp tới Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Bệnh nhi vào Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc với tiên lượng rất xấu, có thể tử vong bất kỳ lúc nào. Cùng với đó là nỗi lo bệnh nhi có thể bị tổn thương não nặng nề do đuối nước, ngừng tim lâu.

Những phương án điều trị tối ưu nhất, quyết tâm cứu bệnh nhi bằng mọi cách được các bác sĩ khẩn trương áp dụng: Bệnh nhi phải thở máy, sử dụng thuốc vận mạch, dinh dưỡng tĩnh mạch hoàn toàn, thực hiện chăm sóc cấp 1.

Sau 3 ngày, bệnh nhi cai máy thở. Tiếp đó, 9 ngày sau, tình trạng bệnh của bệnh nhi tiến triển tốt, tỉnh táo, nhanh nhẹn và được ra viện.

BSCKI. Nguyễn Hùng Mạnh, Trưởng Khoa Hồi sức Tích cực - Chống độc cho biết: Đây là một trong số nhiều trường hợp đuối nước có liên quan đến trẻ rơi xuống ao, hồ mà khoa từng tiếp nhận, đặc biệt là đối với trẻ em tuổi học đường đang trong mùa nghỉ hè.

Bác sĩ Mạnh cho biết thêm, phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em không chỉ của riêng ai, mà là trách nhiệm của toàn xã hội. Đặc biệt, cha mẹ phải là những người đi đầu trong việc giám sát, khuyên răn con cái mình không được tự ý ra sông, suối, ao, hồ, các công trường đang thi công tắm, bơi lội, nhất là trong mùa hè để tránh những mất mát đau lòng.

Khi biết con em mình tự ý đi tắm, bơi lội ở sông, suối, ao, hồ, bể bơi... cha mẹ phải đưa ra các hình thức xử lý cứng rắn; đoàn thanh niên các đơn vị, địa phương cũng nên chủ động nhắc nhở, cảnh báo các em trong dịp sinh hoạt hè để mỗi em luôn ý thức được sự nguy hiểm của việc đi tắm, đi bơi lội ở sông, rạch, ao, hồ, biển, bể bơi...

Bên cạnh đó, cần dựng các biển báo, biển cấm tại những nơi có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước, hạn chế tối đa nhất những cái chết thương tâm, đau lòng đến với con trẻ.