Chiều 19/8, lãnh đạo Bệnh viện Nhi Thái Bình (tỉnh Hưng Yên) thông tin về việc bệnh viện tiếp nhận và xử trí thành công một ca ngộ độc Methadone đặc biệt nghiêm trọng.

Trước đó, bệnh nhi N.Đ.H. (9 tuổi, trú tại xã Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên) được bệnh viện tuyến dưới chuyển đến Bệnh viện Nhi Thái Bình trong tình trạng nguy kịch.

Qua khai thác thông tin từ người thân được biết, bệnh nhi này vô tình uống nhầm phải Methadone (không rõ số lượng) và sau đó xuất hiện tình trạng lơ mơ rồi hôn mê hoàn toàn.

Trẻ được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phúc Sơn ở xã Thụy Anh trong tình trạng tim ngừng đập nên các bác sĩ tại đây đã phải ép tim ngoài lồng ngực, đặt ống nội khí quản, bóp bóng hỗ trợ thở.

Bệnh nhi 9 tuổi uống nhầm Methadone dẫn tới ngộ độc nặng, nhập viện trong tình trạng nguy kịch may mắn được cứu sống thành công. (Ảnh: Bệnh viện Nhi Thái Bình)

Nhận định đây là trường hợp ngộ độc nặng , nguy cơ tử vong cao nên bác sĩ tại Bệnh viện Phúc Sơn đã liên hệ hội chẩn qua điện thoại tới Khoa hồi sức tích cực của Bệnh viện Nhi Thái Bình, bệnh nhi được chỉ định tiêm thuốc giải độc đặc hiệu (Naloxon) trước khi chuyển tuyến đến Khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện Nhi Thái Bình để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Khi nhập viện, trẻ trong tình trạng vô cùng nguy kịch khi đã hôn mê sâu, đồng tử co nhỏ 2mm, tri giác không đáp ứng, chi lạnh ẩm, nhịp tim nhanh 140 lần/phút. Các bác sĩ cấp cứu đánh giá, xác định đây là ca suy hô hấp tiến triển do ngộ độc Methadone.

Do Methadone có thời gian tác dụng kéo dài, nguy cơ tái suy hô hấp sau giải độc rất cao nên bệnh nhi được theo dõi nghiêm ngặt 24/24 ngay tại phòng cấp cứu của khoa hồi sức, kết hợp điều chỉnh liều Naloxon phù hợp.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa bác sĩ hồi sức, điều dưỡng và kỹ thuật viên, tình trạng của trẻ dần được cải thiện. Đến ngày thứ hai, trẻ bắt đầu mở mắt khi được gọi, tri giác hồi phục dần, tự thở tăng dần.

Sau khi đánh giá chức năng hô hấp đảm bảo, các bác sĩ quyết định rút ống nội khí quản trong điều kiện an toàn tuyệt đối và cho trẻ tập thở chủ động.

Đến chiều 19/8, bệnh nhi H. đã hoàn toàn hồi phục và được xuất viện trong tình trạng tỉnh táo, ăn uống, sinh hoạt bình thường và không để lại bất kỳ di chứng thần kinh hoặc hô hấp nào.