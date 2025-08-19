Barbara Palvin (sinh năm 1993) là một người mẫu thời trang, nữ diễn viên và người mẫu của Victoria Secret. Cô cũng được biết tới với vai trò là diễn viên trong phim Hercules: The Thracian Wars. Gần đây, trên trang Instagram cá nhân của mình, Barbara Palvin tiết lộ cô đã phẫu thuật lạc nội mạc tử cung.

"Trong vài năm nay, tôi đã phải đối mặt với những khó khăn xảy ra với kinh nguyệt của mình. Mệt mỏi, đau dữ dội, kinh nguyệt nặng và không đều, đêm mất ngủ..." , Barbara cho biết.

Barbara Palvin

Cô nói thêm rằng cô được khuyên nên đi khám ở một chuyên gia lạc nội mạc tử cung nhưng bản thân lại nghĩ đây chỉ là đặc điểm kinh nguyệt của mình nên không để ý nhiều. "Tôi đi khám phụ khoa hàng năm. Tôi nghĩ nếu tôi bị lạc nội mạc tử cung thì bác sĩ đã phát hiện ra, nhưng hóa ra lạc nội mạc tử cung rất khó được chẩn đoán bằng các cuộc kiểm tra tổng quát", cô viết.

Nhưng rồi cuối cùng Barbara cũng đã đến gặp bác sĩ chuyên khoa và cô được chỉ định phẫu thuật trong vòng 3 tháng. Cùng với bài chia sẻ, Barbara cũngn chia sẻ hình ảnh của mình sau phẫu thuật.

Barbara Palvin sau phẫu thuật. Ảnh Instagram

Kết thúc bài đăng của mình, cô khuyến khích những phụ nữ khác đến gặp bác sĩ chuyên khoa nếu đang gặp các triệu chứng tương tự.

"Ca phẫu thuật đã giúp tôi rất nhiều và tôi rất mừng vì mình đã làm điều đó. Chẩn đoán và điều trị sớm là rất quan trọng để ngăn ngừa các biến chứng lâu dài. Bây giờ, tôi sẽ chú ý hơn đến cơ thể của mình để hành động nhanh chóng nếu cần" , cô nói.

Barbara Palvin là một trong số những người nổi tiếng đã chia sẻ kinh nghiệm của họ với lạc nội mạc tử cung trong những năm gần đây trong nỗ lực nâng cao nhận thức về căn bệnh này.

Lạc nội mạc tử cung: Bệnh phổ biến ở nữ giới nhưng khó phát hiện

Theo MayoClinic, lạc nội mạc tử cung là một tình trạng trong đó mô phát triển bên ngoài tử cung. Khi lớp lót bên trong tử cung lại không nằm trong tử cung, mà đi lạc tới buồng trứng, bàng quang, trực tràng, hoặc tầng sinh môn như bạn đang gặp phải. Khi các lớp lót di chuyển ra ngoài tử cung, nó vẫn tiếp tục phát triển vì nó không có cách nào để thoát ra khỏi cơ thể, nó dày lên, phá vỡ và gây chảy máu nhiều hơn trong chu kỳ kinh nguyệt, khiến cho bạn có cảm giác đau bụng dữ dội.

Bệnh có thể ảnh hưởng đến buồng trứng, ống dẫn trứng và mô lót xương chậu. Nó có thể gây ra u nang và mô sẹo hình thành trong cơ thể, và có thể dẫn đến các vấn đề về khả năng sinh sản.

Thông thường, một trong những triệu chứng đầu tiên của lạc nội mạc tử cung là kinh nguyệt đau đớn. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, lạc nội mạc tử cung ảnh hưởng đến khoảng 10% phụ nữ trong độ tuổi sinh sản trên toàn cầu và trung bình một bệnh nhân phải mất tới 7,5 năm kể từ những triệu chứng ban đầu mới được chẩn đoán chính xác bệnh.

Tổ chức Lạc nội mạc tử cung của Anh (Endometriosis UK) cho rằng, một phần nguyên nhân khiến chứng bệnh này đặc biệt khó chẩn đoán là các triệu chứng rất giống với triệu chứng của nhiều căn bệnh khác.

Triệu chứng chính bao gồm đau dữ dội vào kỳ kinh nguyệt mà không thuyên giảm khi dùng thuốc giảm đau, máu ra nhiều và kéo dài vào ngày "đèn đỏ", đau khung chậu, đau trong và sau khi quan hệ tình dục, đau khi đi vệ sinh, có máu trong phân và tình trạng mệt mỏi. Cách duy nhất để chẩn đoán lạc nội mạc tử cung là soi bụng - một phẫu thuật khi máy quay được gắn vào khung chậu không qua một đường rạch nhỏ gần rốn.

Lạc nội mạc tử cung thậm chí còn trở thành trọng tâm thảo luận trên bàn nghị sự hồi tháng 3 khi tổ chức All Party Parliamentary Group on Women's Health phát hiện thấy, 40% phụ nữ bị bệnh phải cần tới 10 lần đi khám trước khi được chẩn đoán. Phần lớn phụ nữ (67%) có được thông tin về bệnh tình của mình qua tìm hiểu trên Internet và 42% phụ nữ bị lạc nội mạc tử cung và u xơ.

Hiện chưa có thuốc chữa lạc nội mạc tử cung mặc dù vẫn có nhiều biện pháp điều trị khác để giúp kiểm soát triệu chứng, bao gồm thuốc giảm đau, thuốc hormone như thuốc tránh thai, phẫu thuật để loại bỏ mô lạc nội mạc tử cung hoặc trong một số trường hợp, loại bỏ một số cơ quan qua phẫu thuật như phẫu thuật cắt bỏ tử cung.