Cứu sống bệnh nhân cao tuổi mắc COVID-19 mức độ nguy kịch, chưa tiêm vaccine

Bệnh nhân được chăm sóc, điều trị tích cực. Ảnh: BVCC

Khai thác kỹ tiền sử cho thấy: Bệnh nhân chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19 và có nhiều bệnh lý nền đi kèm như bệnh động mạch vành đã đặt stent cách đây 20 năm, suy tim, tắc mạch chi dưới bên phải, nằm tại chỗ nhiều năm, thuộc nhóm nguy cơ rất cao.



Ngay từ khi vào viện, mặc dù được chẩn đoán, xử trí cấp cứu, điều trị kịp thời theo đúng phác đồ, song bệnh tiến triển nặng lên nhanh chóng với biểu hiện viêm phổi, suy hô hấp tăng nhanh, phù thiểu dưỡng toàn thân, huyết áp xu hướng tụt đe dọa sốc nhiễm khuẩn.

Xác định đây là một trường hợp có tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong cao nên dưới sự chỉ đạo của chỉ huy Khoa Bệnh lây đường hô hấp và hồi sức - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, tập thể bác sĩ và điều dưỡng viên đã tập trung mọi nguồn lực, áp dụng phác đồ điều trị tiên tiến nhất với các phương tiện, kỹ thuật chẩn đoán, điều trị hiện đại nhằm cứu sống bệnh nhân.

Bệnh nhân đã được nhanh chóng được làm các xét nghiệm chẩn đoán bệnh, theo dõi đánh giá chức năng các cơ quan hàng ngày, được điều trị thuốc kháng virus, thuốc chống viêm, điều trị dự phòng huyết khối, thuốc kháng sinh chống bội nhiễm, điều trị hồi sức hô hấp và tuần hoàn, điều chỉnh các rối loạn nội môi, chăm sóc và nuôi dưỡng tích cực, vật lý trị liệu hô hấp, phòng chống loét.

TS. Vũ Viết Sáng, Chủ nhiệm khoa Bệnh lây đường hô hấp và hồi sức chia sẻ: "Bệnh nhân nhập viện diễn biến bệnh nặng lên rất nhanh, đáp ứng điều trị kém. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân có đợt bội nhiễm, viêm phổi do vi khuẩn đa kháng K.pneumoniae và A.baumani, có biến chứng sốc nhiễm khuẩn, nên tiên lượng càng khó khăn hơn. Sau khi đặt ống nội khí quản thở máy xâm nhập 1 tuần, với sự quyết tâm cứu sống bệnh nhân, chúng tôi đã quyết định mở khí quản để chăm sóc lâu dài".

"Do bệnh nhân tuổi cao, suy kiệt nặng, có nhiều bệnh lý nền, lại có thêm biến chứng sốc nhiễm khuẩn do bội nhiễm viêm phổi vi khuẩn đa kháng, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc cai thở máy cho bệnh nhân. Mặc dù sau khi bệnh nhân đã thoát sốc, viêm phổi ổn định, cắt thuốc an thần sớm, kết hợp vật lý trị liệu hô hấp, nuôi dưỡng nâng đỡ cơ thể tích cực, nhưng do sức thở yếu, nên sau hơn 2 tháng mới cai thở máy thành công. Đây là một ca bệnh thành công ngoài mong đợi của chúng tôi" - TS. Vũ Viết Sáng chia sẻ thêm.

Sau hơn 2 tháng kiên trì điều trị hồi sức tích cực, bệnh nhân đã tỉnh táo hơn, tiếp xúc được, bỏ được máy thở, có thể tự thở qua lỗ mở khí quản, tuy nhiên các phản xạ còn yếu. Bệnh nhân được ra viện sau đó vài ngày.