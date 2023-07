Cứu sống bệnh nhân bị đột quỵ và nhồi máu cơ tim cùng lúc

Chiều 5-7, Bệnh viện Gia An 115 cho hay vừa cứu sống một trường hợp trong tình trạng "ngàn cân treo sợi tóc" với biến cố hiếm gặp là cùng lúc bị đột quỵ não và nhồi máu cơ tim cấp.



Bệnh nhân là ông T.V.C (75 tuổi; ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM), nhập viện cấp cứu trong tình trạng liệt dây thần kinh số 7, yếu nửa người bên trái, nói đớ...

Người nhà cho biết ông C. có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường type 2. Trước nhập viện khoảng 2 giờ, khi đang nằm võng, ông đột ngột chóng mặt, bị ngã khỏi võng, đập đầu xuống đất.

Bệnh nhân trong tình trạng "ngàn cân treo sợi tóc" với biến cố hiếm gặp cùng lúc

Tại Bệnh viện Gia An 115, quy trình báo động đỏ được kích hoạt. Kết quả cho thấy bệnh nhân không chỉ bị đột quỵ do tai biến mạch máu não mà còn đang trong cơn nhồi máu cơ tim cấp với chỉ số Troponin I hs (TnI-hs) tăng rất cao, lên đến 1.184,40 pg/mL (ở người bình thường là dưới 34 pg/mL).

Sau hội chẩn kỹ, dựa trên tình trạng của người bệnh, các bác sĩ quyết định tận dụng "thời gian vàng" để tiêm thuốc tiêu sợi huyết, xử trí đột quỵ não trước; 9 giờ sau đó mới tiến hành can thiệp tim mạch, cứu cụ ông qua nguy cấp. Thường thì sau 24giờ mới can thiệp biến cố thứ 2 nhưng do tình trạng khẩn cấp nên các bác sĩ đã bỏ qua quy trình, rút ngắn thời gian can thiệp nói trên.

Theo BS.CKII Dương Duy Trang, Phó Giám đốc, Trưởng khoa Nội tim mạch - Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Gia An 115, đột quỵ hay tai biến mạch máu não (nhồi máu não) và nhồi máu cơ tim đều là cấp cứu khẩn nhưng không thể can thiệp đồng thời.

Trong khi điều trị tình trạng nào trước cũng sẽ làm trì hoãn việc điều trị tình trạng còn lại. Chính vì vậy, can thiệp nhồi máu não hay nhồi máu cơ tim trước là việc phải được cân nhắc, tính toán kỹ để bảo vệ tính mạng người bệnh.