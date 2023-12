Cựu quản gia của Vương thất Anh tiết lộ "chìa khóa" cho mối quan hệ bền chặt của William và Kate, có liên quan đến 2 nhân vật quan trọng

Theo tờ The Mirror, ông Grant Harrold, một cựu quản gia của gia đình Vương thất Anh, người đã quen biết Kate và William từ những năm tháng họ còn đang hẹn hò, đã tiết lộ rằng cặp đôi xứ Wales có mối quan hệ vợ chồng giống như cố Nữ vương Elizabeth II và người chồng quá cố của bà, Hoàng thân Philip. Có thể cặp đôi đang noi gương ông bà của mình.

Ông Grant Harrold cho biết vợ chồng Thân vương William và Vương phi Kate giống như "cặp đôi hoàn hảo" và đưa ra những nhận xét về mối quan hệ của họ tại một bữa tối được tổ chức theo nghi thức do công ty Quan hệ công chúng Press Box PR (có trụ sở ở London, Anh) tổ chức. Vị cựu quản gia này thậm chí còn cho rằng nó giống như "lịch sử đang lặp lại".

Cựu quản gia Grant Harrold, phát biểu tại bữa tối tổ chức theo nghi thức do Press Box PR tổ chức, nói rằng mối quan hệ của William và Kate "giống như lịch sử lặp lại".

Ông nói với tạp chí HELLO!: "Điều về William và Kate là họ khiến tôi nhớ đến cố Nữ vương Elizabeth II và Hoàng thân Philip bởi vì họ là cặp đôi tâm đầu ý hợp và rất giống nhau".

Cố Nữ vương Elizabeth II và Hoàng thân Phillip là người có ảnh hưởng lớn tới Thân vương William.

Ông Grant nói thêm: "William và Kate như thể những người bạn rất thân và đoàn kết. Họ có khiếu hài hước. Khi có những khoảnh khắc đùa vui, cả hai đều tham gia và luôn vui vẻ khi ở bên nhau. Khi một trong hai người nở nụ cười thì người còn lại cũng không có sự khác biệt. Vì thế mối quan hệ này thực sự rất ngọt ngào".

Một ví dụ cụ thể khi cặp đôi gần đây đã tham dự buổi biểu diễn Royal Variety Perfomance cùng với Công chúa Victoria của Thụy Điển và phu quân, Hoàng thân Daniel, vào ngày 30/11 vừa qua.

Royal Variety Perfomance hiện đã bước sang năm thứ 111 - lần đầu tiên được biểu diễn vào năm 1912, với sự tham dự của Vua George V và Nữ hoàng Mary.









Buổi biểu diễn Royal Variety Perfomance năm 2023 được ghi hình vào ngày 30 tháng 11 tại Royal Albert Hall ở London. Người xem đã được thưởng thức những màn trình diễn ngoạn mục, bao gồm liên khúc các bài hát từ các chương trình West End của Disney, The Lion King, Hercules, Frozen, Aladdin và Beauty and The Beast, cũng như những khoảnh khắc âm nhạc ấn tượng của Paloma Faith, Rick Astley và Zara Larsson.

Theo một chuyên gia, Vương phi xứ Wales đã giúp "xoa dịu" sự căng thẳng của Thân vương William trong buổi biểu diễn Royal Variety Perfomance.

Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Darren Stanton đã nói: "Tiếng cười của Kate và William là hoàn toàn chân thật. William chạm nhẹ vào cà vạt của anh ấy. Đây có thể là một cử chỉ trấn an, William có thể đã làm điều này vì anh ấy cảm thấy hơi căng thẳng khi có sự chú ý đổ dồn vào mình.

Nhưng sự hiện diện của Kate bên cạnh khiến anh cảm thấy thoải mái, vì sự căng thẳng không còn lấn át anh nữa. Ngoài ra, cả hai đều rất vui vẻ. Không có dấu hiệu nào cho thấy họ đang giả tạo bất kỳ cảm xúc nào. Đó là vẻ ngoài rất tự nhiên của cả hai người".

Nguồn: Mirror