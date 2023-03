Cựu nữ sinh THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa chia sẻ cách giành học bổng toàn phần trung học ở Singapore

Em Tô Ngọc Mỹ - cựu học sinh Chuyên Anh trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM) là một trong những học sinh xuất sắc giành được học bổng A*STAR - thuộc top 10 học bổng giá trị nhất ở khu vực châu Á.

Ngọc Mỹ có thành tích học tập và ngoại khóa tốt. Em thi đỗ chuyên Anh, chuyên Văn trường Phổ Thông Năng Khiếu; chuyên Anh THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa; Top GPA của lớp; Huy chương đồng cuộc thi Toán SASMO. Bên cạnh đó, Mỹ là Co-founder và Director dự án TOFU TREE; Thành viên CLB Văn hóa Nhật Bản, CLB Văn Nghệ, CLB Tiếng Anh trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa; Thành viên dự án tâm lý học The Mersy Act.

Theo nữ sinh này, cách thức ứng tuyển học bổng gồm 3 phần: Nộp hồ sơ, Thi viết và Phỏng vấn. Không yêu cầu điểm IELTS hay SAT. Trong đó, cấu trúc đề thi viết thường gồm các phần chính: Toán, tiếng Anh và IQ (Năm Mỹ thi - 2021 không còn phần IQ). Vậy nên, quan trọng là ứng viên nên chú ý xây dựng kết quả học tập và ôn luyện tốt.

Ngọc Mỹ đã có những chia sẻ chi tiết về việc ôn luyện Toán và tiếng Anh chuẩn bị cho cuộc thi này:



Môn Toán

Khái quát đề thi Toán

Đề Toán có khoảng 30-35 câu hỏi (xếp từ dễ đến khó) và làm trong 2 tiếng 15 phút. Tất cả các câu đều là tự luận và phải trình bày lời giải của bạn. Ngoài ra không được sử dụng máy tính khi làm bài nên việc tính toán phải nhanh và chính xác.

Các nội dung của môn Toán đa phần đều nằm trong chương trình học O-level ở Singapore (tương đương cấp 2 của Việt Nam), cũng như một số nội dung khác như xác suất thống kê cơ bản, các bài toán thực tế,... nhưng nhìn chung thì cũng không có giới hạn cụ thể nào cả. Đề cũng sẽ có vài câu hình học, đại số có mức độ tư duy cao hơn.

Trước khi làm bài thì giám thị sẽ phát một cái bảng, một số ít thuật ngữ Toán học trong Tiếng Anh và dịch ra tiếng Việt để các bạn có thể hiểu đề. Nhưng Mỹ khuyên là mọi người cũng nên biết trước những thuật ngữ Toán học phổ biến của các chủ đề khác nhau, thứ nhất là để đỡ tốn thời gian lật qua lật lại, thứ hai là không phải từ nào trong đề cũng được dịch, và thứ ba là sẽ tốt hơn cho sau này nếu như bạn được nhận học bổng.

2. Cách ôn tập



Theo Mỹ, để ôn tập môn Toán, ứng viên nên luyện nhiều đề để làm quen với dạng đề cũng như cách trình bày lời giải. Và một kinh nghiệm rút ra là các bạn cũng không phải trình bày quá kĩ như Toán ở Việt Nam. Chỉ cần ghi rõ các bước chính, thậm chí có vài câu hình học thì "nhìn hình ta có" cũng được. Vì thời gian cũng không phải quá dài, nên hạn chế quá vòng vo ở những câu đơn giản, dẫn đến mất thời gian để làm những câu khó hơn về cuối.

Đề tham khảo có thể lên Google search (tìm kiến) thử mấy từ khóa như "Secondary 3 Maths papers". Những đề này thì các bạn chỉ nên tham khảo format đề chứ đừng quan tâm quá tới nội dung.

Nếu bạn nào muốn chắc chắn hơn thì có thể luyện tập bằng những cuốn luyện thi Olympic Toán Singapore, như các cuốn: Đánh thức tài năng Toán Học (Unleash The Maths Olympian In You) của thầy Terry Chew; Luyện thi Olympic Toán Quốc Tế (Olympiad Maths Trainer) của thầy Terry Chew. Những sách này có thể giúp các bạn luyện tập cách trình bày bài giải và sử dụng đúng thuật ngữ khi làm bài.

Một cách ôn tập khác là tham khảo các kênh trên Youtube về Toán như MindYourDecisions, blackpenredpen, hay là Michael Penn. Những kênh này đều cung cấp lời giải cho những bài Toán rất hay trong những kì thi Toán của các nước cùng mức độ tư duy khá cao. Đề Toán năm Mỹ thi có ra 1 câu Hình học y hệt 1 bài trên kênh MindYourDecisions mà em đã xem.

3. Lúc làm bài

- Luôn trình bày bài giải.

- Để ý các đơn vị tính toán được sử dụng trong đề, như cm và m, hay g và kg.

- "Việc gì khó quá, mạnh dạn bỏ qua". Gặp câu khó chưa nghĩ được cách giải cứ bỏ sang câu khác làm trước.

- Kiểm tra lại đáp án các câu dễ trước khi quay lại làm các câu khó.

"Điều quan trọng khi ôn Toán là cày đề, làm nhiều đề sẽ giúp các bạn quen thuộc hơn với những dạng đề thường xuất hiện và biết được mình cần chú trọng những phần nào. Thường thì khi gặp các câu hỏi khó, hay bí quá, em sẽ tìm hiểu về chủ đề đó trên mạng và tìm thêm nhiều bài tập để giải. Luyện cho mình một thói quen giải đề thường xuyên sẽ giúp bạn giữ tâm thế vững vàng cho kì thi và không cảm thấy lạ lẫm khi chinh chiến tại trường thi", Mỹ chia sẻ.

Môn tiếng Anh

1. Khái quát về bài thi tiếng Anh

Đề thi Anh có 2 phần chính. Phần đầu là một bộ đề thi bao gồm trắc nghiệm, đọc hiểu (phần này rất khác đề đọc hiểu thường thấy ở Việt Nam), error identification (tìm và sửa lỗi trong câu), fill in the blank (điền vào chỗ trống) và open cloze (bài tập điền từ). Theo Mỹ, cấu trúc này có thể sẽ thay đổi hoặc được điều chỉnh theo từng năm. Phần này làm trong 1 tiếng 30 phút.

Phần còn lại là bài luận 350-500 từ. Có hai dạng bài là Nghị luận xã hội (Expository) và Tự sự (Narrative). Các bạn thí sinh sẽ được chọn một trong hai đề để làm. Phần này các bạn sẽ được làm trong 30 phút.

2. Cách chạy nước rút

Môn Anh thì từ vựng là rất cần thiết. Các bạn có thể tham khảo từ vựng ở các tài liệu IELTS, SAT,... Tuy nhiên, trong thời gian "nước rút", theo Mỹ, các bạn có thể thử làm các đề chuyên Anh vì có một số dạng đề khá tương tự với đề thi tiếng Anh.

Các bạn cũng nên chuẩn bị các topics essay (bài luận) quen thuộc để luyện viết, như "Kể về một lỗi lầm của em…"; "Kể về người mà em quý nhất…", hoặc các đề nghị luận như "Làm việc nhóm hay làm việc cá nhân tốt hơn",... Không nên quá đặt nặng vào việc nhớ từ mới trong khoảng thời gian này vì điều đó có thể làm các bạn căng thẳng.

Ngoài ra, sau khi đọc đề thi, nên chuẩn bị một dàn ý sơ lược để không bị luống cuống khi bắt tay vào viết bài luận. Vì phần này chỉ có 30 phút nên viết ngắn gọn, súc tích (Singapore không thích những bài viết quá dài) và tập trung thể hiện cái tôi của bản thân trong bài viết.

3. Nguồn tài liệu ở đâu?

Mọi người có thể tìm học ở các trung tâm luyện thi như Hợp điểm, Max Education,... Hoặc nếu không học thêm (theo Mỹ cũng không quá cần thiết), có thể tra cứu tài liệu tham khảo theo cú pháp "GCE O Level Mathematics/English" để hiểu hơn về cách ra đề.

Các bài essay (bài luận) mẫu cũng rất đáng tham khảo, tuy nhiên Mỹ khuyến khích mọi người thể hiện cái "tôi" của mình vào bài nhiều hơn.