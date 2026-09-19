Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đặng Duy (SN 1999, trú xã Tiên Phước, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” .

Kết quả điều tra xác định, trong thời gian công tác tại Phòng giao dịch Tiên Phước thuộc một ngân hàng trên địa bàn, Duy trực tiếp làm hồ sơ vay cho bà V.T.T. (SN 1980, trú xã Tiên Phước) nên quen biết.

Cựu nhân viên ngân hàng bị khởi tố. (Ảnh: CA)

Từ cuối năm 2023, Duy nhiều lần mượn tiền của bà T. với lý do đáo hạn ngân hàng cho khách, thỏa thuận trả lãi 2.000 đồng/ngày/1 triệu đồng. Thời gian đầu, Duy sử dụng tiền đúng mục đích và hoàn trả đầy đủ, từ đó tạo được sự tin tưởng của bà T.

Tuy nhiên, thời gian sau, Duy không còn sử dụng tiền đúng như thỏa thuận mà đem trả nợ, trả lãi và cho người khác vay. Mỗi khi bà T. yêu cầu lấy lại tiền, Duy lại xoay xở vay từ người khác để trả trong thời gian ngắn, rồi tiếp tục lấy lý do cần tiền đáo hạn ngân hàng để mượn lại.

Điển hình, ngày 19/8/2025, Duy vay của một đồng nghiệp 1,4 tỷ đồng để trả bà T. Ngay hôm sau, Duy tiếp tục lấy lý do cần tiền đáo hạn ngân hàng cho khách để mượn lại chính 1,4 tỷ đồng vừa trả, sau đó dùng số tiền này hoàn trả cho đồng nghiệp. Ngày 22/8/2025, Duy tiếp tục mượn bà T. 300 triệu đồng với lý do tương tự nhưng thực tế sử dụng để trả nợ.

Từ ngày 23/6/2025 đến 19/1/2026, Duy nhiều lần viết giấy mượn tiền, đều ghi mục đích đáo hạn ngân hàng cho khách. Tuy nhiên, số tiền nhận được, Duy sử dụng để xoay vòng trả nợ, trả lãi các khoản vay, trả lãi giúp người khác và cho người khác vay lấy lãi. Đến ngày 30/3/2026, Duy khai còn nợ bà T. tổng cộng 1,98 tỷ đồng và đến nay chưa khắc phục số tiền trên.