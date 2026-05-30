3 đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo trên phạm vi cả nước

Ngày 30-5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với 3 đối tượng gồm Trương Quốc Đạt (SN 2004), Trương Minh Đức (SN 2004), cùng trú tại thôn Tảo Khê, xã Vân Đình, TP Hà Nội và Ngô Thị Như Ý (SN 2006, trú tại thôn Phú Lương Thượng, xã Ứng Thiên, TP Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Bị can Trương Quốc Đạt, Trương Minh Đức, Ngô Thị Như Ý (từ trái qua phải)

Theo kết quả điều tra, các đối tượng đều không có nghề nghiệp ổn định. Từ khoảng tháng 10-2025, các đối tượng đã bàn bạc, thống nhất sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân trên phạm vi cả nước.

Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng tìm mua các tài khoản TikTok có sẵn lượng người theo dõi và tương tác, sau đó đăng tải nội dung quảng cáo dịch vụ cho vay tín chấp với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản, đồng thời sử dụng hình ảnh, thông tin mang danh nghĩa Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) nhằm tạo sự tin tưởng đối với người có nhu cầu vay vốn.

Khi có người dân liên hệ, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Zalo giả danh nhân viên ngân hàng để tư vấn, hướng dẫn làm thủ tục vay vốn. Sau đó, với lý do hoàn thiện hồ sơ giải ngân, các đối tượng yêu cầu người vay chuyển trước các khoản tiền như phí bảo hiểm khoản vay, phí chứng minh thu nhập, thuế và nhiều khoản phí khác vào các tài khoản ngân hàng do các đối tượng này quản lý. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng nhanh chóng chiếm đoạt và cắt đứt mọi liên lạc với bị hại.

Hiện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.