Cựu hot girl Hà thành hiếm hoi khoe ông xã trên MXH, cách gọi chồng khiến dân tình ngỡ ngàng

Mới đây, trên trang cá nhân, cựu hot girl Hà thành Ly Kute (tên thật Nguyễn Khánh Ly, sinh năm 1990) đã có bài đăng thu hút sự chú ý khi gửi lời chúc mừng nhân ngày kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân (19/8).

Bà mẹ 2 con viết: "Chúc mừng 80 năm ngày truyền thống của lực lượng công an nhân dân. Kính chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó".

Đáng nói cách Ly kute gọi chồng là đồng chí cũng khiến nhiều người vừa ngưỡng mộ vừa cảm động.

Điều khiến cộng đồng mạng quan tâm hơn cả là việc Ly Kute hiếm hoi chia sẻ hình ảnh về ông xã – anh Ngọc Sơn, hiện đang công tác trong ngành công an. Trong bức hình, chồng cô xuất hiện với quân phục chỉnh tề, tham gia biểu diễn văn nghệ. Nhiều khán giả nhận xét anh sở hữu chiều cao nổi bật, gương mặt điển trai, thần thái cuốn hút. Đáng nói cách Ly kute gọi chồng là đồng chí cũng khiến nhiều người vừa ngưỡng mộ vừa cảm động.

Ly Kute và ông xã chính thức về chung một nhà vào tháng 10/2023. Trong ngày trọng đại, cô gái từng ghi dấu ấn trong Nhật ký Vàng Anh xúc động chia sẻ:

"Đám cưới của chúng con đã diễn ra với thật nhiều cung bậc cảm xúc. Chúng con vô cùng xúc động trước tình cảm to lớn của mọi người. Giờ phút này đây, khi ngày trọng đại của vợ chồng con đã hoàn thành viên mãn, tốt đẹp, chúng con không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người".

Căn hộ đẹp lung linh của cặp đôi

Một năm sau đám cưới, vào tháng 9/2024, gia đình nhỏ càng thêm trọn vẹn khi đón chào bé trai đầu lòng – Sota. Hiện tại, vợ chồng Ly Kute đang sinh sống trong một căn hộ cao cấp tại Hà Nội.

Trên mạng xã hội, cựu hot girl thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh đời thường. Người hâm mộ dễ dàng nhận thấy cô có cuộc sống sung túc, được chồng cưng chiều, thường xuyên đưa cả gia đình đi nghỉ dưỡng tại nhiều địa điểm nổi tiếng.

Dù rời xa showbiz nhiều năm, Ly Kute lại cho thấy bản lĩnh đáng nể trong lĩnh vực bất động sản. Cô từng chia sẻ niềm vui khi bàn giao căn nhà thứ hai cho khách hàng, đồng thời tiết lộ hành trình vừa kinh doanh vừa chăm sóc con nhỏ:

"Vừa về đến Hà Nội, cả nhà lại tranh thủ chở đồ sang hoàn thiện nốt nội thất của căn nhà thứ 2 để kịp bàn giao cho khách. Ông bà vẫn ở Đà Nẵng nên bố mẹ phải bế em Sota đi cùng... Hành trình này thật vui vì cả nhà mình có nhau".

Từ một hot girl đình đám một thời, Ly Kute đã chọn rẽ hướng, rời xa ánh đèn sân khấu để vun vén cho hạnh phúc gia đình.

Không chỉ sở hữu bất động sản, Ly Kute còn mạnh tay sắm sửa cho gia đình. Đầu năm nay, cô gây chú ý khi tậu thêm một chiếc xế hộp đắt đỏ.

Từ một hot girl đình đám một thời, Ly Kute đã chọn rẽ hướng, rời xa ánh đèn sân khấu để vun vén cho hạnh phúc gia đình. Câu chuyện của cô cho thấy phụ nữ có thể tạm rời bỏ hào quang, nhưng nếu tìm được người đồng hành xứng đáng và biết tự lập trong công việc, hạnh phúc vẫn luôn nằm trong tầm tay.

Thành công của phụ nữ không chỉ nằm ở sự nghiệp cá nhân, mà còn ở việc xây dựng được một tổ ấm đủ đầy – nơi tình yêu, sự sẻ chia và sự tôn trọng được đặt lên hàng đầu.