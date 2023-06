Cựu hành khách tàu lặn Titan: Tôi biết chắc chắn thảm kịch sẽ xảy ra

Những người từng là hành khách trên tàu lặn Titan trước đó đã chia sẻ một vài trải nghiệm của họ về cuộc hành trình này.

Họ gọi Stockton Rush, CEO công ty OceanGate vừa là một người lên kế hoạch tỉ mỉ nhưng cũng là một người tiên phong tự tin thái quá. Ông Rush là một trong 5 người thiệt mạng trong thảm họa tàu Titan.

Tau ngầm Titan. Ảnh: AP

Một cựu hành khách của tàu lặn Titan nói rằng ông "biết chắc chắn 100%" rằng thảm kịch sẽ xảy ra. James Cameron - đạo diễn bộ phim bom tấn Titanic cũng nhận định trước đó rằng tàu Titan có những lỗi thiết kế cơ bản và việc xảy ra thảm kịch chỉ là vấn đề thời gian.

Tàu lặn Titan phát nổ khi đang trên đường thám hiểm xác tàu Titanic ở Đại Tây Dương. Tất cả 5 người trên tàu được xác nhận đã thiệt mạng trong thảm kịch này. Ngoài ông Rush là CEO của OceanGate, 4 nạn nhân còn lại gồm tỉ phú người Anh Hamish Harding, người từng nắm giữ ba kỷ lục Guinness về những cuộc phiêu lưu mạo hiểm; ông Paul-Henry Nargeolet, nhà điều hành tàu lặn người Pháp và doanh nhân nổi tiếng người Pakistan Shahzada Dawood cùng con trai của mình.

Dưới đây là một số chia sẻ của những cựu hành khách từng tham gia vào các chuyến thám hiểm của tàu lặn Titan:

"Tôi biết 100% điều này sẽ xảy ra"

Brian Weed, nhà quay phim chương trình "Expedition Unknown" của kênh Discovery, đã nhận định với AP rằng: "Tôi biết 100% điều này sẽ xảy ra".

Weed đã cảm thấy vô cùng lo lắng sau khi tàu lặn Titan biến mất ngày 18/6. Ông từng tham gia chuyến lặn thử của tàu Titan vào tháng 5/2021 khi con tàu này chuẩn bị chuyến thám hiểm đầu tiên tới xác tàu Titanic. Weed và các đồng nghiệp đã cùng công ty OceanGate quay phim xác con tàu nổi tiếng này vào mùa hè năm đó. Họ nhanh chóng gặp phải các vấn đề: Hệ thống đẩy ngừng hoạt động, các máy tính không phản hồi và hệ thống liên lạc bị ngắt. Ông Rush, CEO của OceanGate đã cố gắng khởi động lại và xử lý sự cố của con tàu.

Họ lặn xuống khoảng 30 mét trong một vùng biển tĩnh và đặt câu hỏi: "Làm thế nào thứ này có thể đi xuống hơn 3.800 mét và chúng ta có muốn tiếp tục trên con tàu này không", Weed kể lại.

Sau chuyến đi này, công ty OceanGate đã thuê một bên tham vấn với Hải quân Mỹ để xem lại thiết kế của tàu Titan. Ông Rush đã đưa ra một báo cáo hứa hẹn song có cảnh báo rằng vẫn chưa đủ nghiên cứu về phần thân tàu làm từ sợi carbon. Một số người bày tỏ lo ngại về vấn đề kỹ thuật khi cho rằng phần thân tàu không thể duy trì hiệu quả ở các môi trường lặn khác nhau.

Weed nói với AP rằng: "Chúng tôi không phải là những người đầu tiên lặn xuống quay tàu Titanic, có lẽ chúng tôi là lượt thứ 10. Tôi cảm thấy mỗi lần con tàu này lặn xuống nó lại trở nên yếu hơn".

Trong các dự án công việc của mình, Weed từng bơi cùng cá mập, đi qua những hang động hẻo lánh và những vùng đất băng giá của Siberia nhưng ông và các đồng nghiệp đã quyết định rút khỏi dự án tàu ngầm Titan.

Ông nói rằng: "Tôi không có cảm giác tốt về nó. Đó thực sự là một lựa chọn khó khăn".

Những nghi ngại về thân tàu làm từ sợi carbon là điều từng được đạo diễn James Cameron đề cập đến. Ông đã gọi phần thân tàu chính – nơi mà mà mọi người ở bên trong là "mắt xích yếu nhất" trong thiết kế của con tàu.

“Đó là một trải nghiệm ngoạn mục”

Mike Reiss, biên kịch chương trình truyền hình "The Simpsons" thì cho rằng ông đã có những trải nghiệm tích cực trong chuyến lặn biển của công ty OceanGate, bao gồm cả việc thăm xác tàu Titanic.

"Đó là một trải nghiệm ngoạn mục. Một cuộc hành trình dài 10 tiếng. Khi tôi từ mặt biển xuống khoảng 4.000 mét và sau đó quay lại mặt biển”, Reiss kể lại và nói rằng, với ông, “đó là một thành quả đặc biệt".

Reiss chia sẻ ông đã ở "một trạng thái tinh thần khác" trong chuyến thám hiểm này bởi ông quá hào hứng.

"Bạn không thấy đói, không thấy khát. Họ có cả phòng tắm trên tàu nhưng nó chưa bao giờ được sử dụng. Bạn như thành một người khác. Bạn thậm chí biết rằng mình có thể chết và điều đó không khiến bạn bận tâm".

Reiss nói rằng ông đã chú ý một số vấn đề trên tàu Titan như hệ thống liên lạc không phải lúc nào cũng hoạt động, giống như điện thoại di động mất sóng. La bàn của Titan cũng bắt đầu "chạy điên cuồng" khi họ xuống đáy biển gần xác tàu Titanic.

“Giờ nhìn lại tôi thấy mình có chút ngây thơ”

Arthur Loibl, doanh nhân đã nghỉ hưu và là nhà thám hiểm đến từ Đức nằm trong số những khách hàng đầu tiên trên tàu lặn của OceanGate.

Ông cho biết: "Bạn phải hơi điên rồ một chút khi làm những việc như thế này". Những người trên chuyến tàu lặn khi đó cùng với ông Loibl bao gồm ông Rush, một nhà lặn biển người Pháp. chuyên gia của tàu Titan là Paul-Henri Nargeolet và 2 hành khách đến từ Anh.

Trong suốt 2,5 tiếng lên xuống, ánh sáng tắt đi để tiết kiệm năng lượng. Quá trình lặn xuống bị trì hoãn một vài lần để sửa chữa vấn đề về pin và cân bằng trọng lượng. Tổng cộng, chuyến đi này mất 10,5 tiếng.

Loibl nói: "Giờ nhìn lại, khi đó tôi thấy mình có chút ngây thơ".

Rush sẽ được nhớ đến vì sai lầm chết người mà ông ấy mắc phải

Arnie Weissmann, Tổng biên tập của tờ Travel Weekly chưa bao giờ lặn bằng tàu Titan mặc dù ông đã dành một tuần trên chiếc tàu hỗ trợ của nó vào cuối tháng 5, chờ đợi thời tiết tốt lên. Ông đã leo lên con tàu này một lúc nhưng hành trình lặn biển cuối cùng đã bị hủy bỏ. Lý do được đưa ra là do gió, sương mù và sóng lớn nhưng điều Weissmann băn khoăn là liệu đó có phải do khả năng sẵn sàng của con tàu hay không.

Một buổi tối, Rush đã nói với Weissmann rằng sợi carbon sử dụng cho thân tàu Titan được giảm giá mạnh bởi trước đó nó thường được sử dụng cho máy bay. Nhưng Rush chắc chắn với Weissmann rằng nó an toàn.

"Tôi cảm thấy có 2 Stockton Rush cùng lúc. Một người là nhà lãnh đạo tài giỏi và luôn hoàn thành công việc và người còn lại là một kẻ tự phụ luôn tự cho mình là đúng".

Khi nhìn lại, Weissmann tin rằng Rush đã phạm phải một sai lầm chết người: Đó là quá tự tin vào khả năng về kỹ thuật của mình và cho rằng mình là người tiên phong trong lĩnh vực chưa có ai dấn thân bởi họ luôn tuân thủ các quy tắc.

"Nhưng cuối cùng, chắc chắn sai lầm chết người đó là điều mà mà người ta sẽ nhớ về ông ấy, ngay cả khi ông ấy cũng là một con người như bất cứ ai”.