Cựu diễn viên Lệ Hằng bị khởi tố: Sẽ làm rõ nguồn gốc số ma túy thu giữ được

Ngày 23/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bùi Thị Lệ Hằng (SN 1975, trú phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Hằng được xác định là diễn viên từng đóng vai nhân vật Hoài Thatcher trong phim "Xin hãy tin em", được sản xuất vào năm 1997. Đây cũng là một trong những vai diễn để đời của nữ diễn viên này. Trong vụ việc trên, cơ quan điều tra khởi tố đối tượng này về tội mua bán trái phép chất ma túy do có các chứng cứ chứng minh Bùi Thị Lệ Hằng mua ma túy về để bán kiếm lời.

Bùi Thị Lệ Hằng từng đóng phim "Xin hãy tin em"

Nhìn nhận sự việc dưới góc độ pháp lý, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, theo thông tin từ phía cơ quan điều tra thì tang vật thu giữ được 0,696 gam ma túy tổng hợp. Tại cơ quan công an, Lệ Hằng đã khai mua số ma tuý trên với giá 500.000 đồng để bán lại cho khách.

"Như vậy, với vật chứng thu được, lời khai nhận tội của nghi phạm và các chứng cứ khác về các giao dịch có liên quan, thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam cựu nữ diễn viên này về tội mua bán trái phép chất ma túy theo quy định tại khoản 1, điều 251 Bộ luật Hình sự", luật sư Cường nói.

Theo luật sư Cường, khoản 1, điều 251 Bộ luật Hình sự quy định mức hình phạt từ 2 - 7 năm tù giam.

Trưởng đại diện văn phòng luật Chính Pháp cho rằng, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguồn gốc số ma túy thu giữ được bị can mua của ai để mở rộng điều tra, tiếp tục xem xét xử lý đối với các đối tượng khác có liên quan.

“Thông thường, những trường hợp mua lẻ ma túy để bán lại thường là các đối tượng nghiện nhiều năm, không có thu nhập nên lựa chọn hình thức lấy "mỡ nó rán nó", mua ma túy một phần để sử dụng, một phần để bán kiếm lời... bởi vậy, cơ quan điều tra sẽ làm rõ ngoài lần mua bán trái phép chất ma túy này thì bị can còn thực hiện hành vi mua bán nào khác hay không?”- luật sư Cường phân tích.

Trường hợp có căn cứ cho thấy, ngoài lần phạm tội này, bị can còn nhiều lần thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy thì sẽ bị áp dụng tình tiết là phạm tội nhiều lần, sẽ chuyển sang khung hình phạt cao hơn quy định tại điều 251 bộ luật hình sự và sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo tổng lượng ma túy mà bị can đã thực hiện hành vi mua bán trước đó. Ngoài ra, đối tượng bán ma túy cho bị can này và đối tượng mua ma túy cũng sẽ bị xử lý hình sự nếu như cơ quan điều tra có chứng cứ để chứng minh...

Bởi vậy, vụ việc khởi tố bị can đối với cựu nữ diễn viên này theo khoản 1, điều 251 BLHS chỉ là bước đầu vào vụ án hình sự, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục thu thập các chứng cứ để chứng minh tội phạm, có thể sẽ bắt giữ thêm các đối tượng khác, cũng có thể sẽ đề nghị chuyển khung hình phạt nếu có căn cứ cho thấy bị can phạm tội nhiều lần...

Theo luật sư Cường, đây là vụ án khá bất ngờ đối với nhiều người, đặc biệt là đối với các fan hâm mộ của nữ diễn viên này. Đây là bài học cho các bạn trẻ trong việc thường xuyên tu dưỡng đạo đức lối sống, đặc biệt là đối với những người có danh tiếng, có uy tín trong xã hội thì việc giữ gìn danh tiếng lại càng phải được đề cao, chú trọng hơn.

Trước đó, khoảng 20h10' ngày 10/3/2023, trước cửa số nhà 104 Khâm Thiên, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Đống Đa làm nhiệm vụ tuần tra phát hiện, bắt giữ Bùi Thị Lệ Hằng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ là 0,69 gram ma tuý tổng hợp. Tại cơ quan công an, Bùi Thị Lệ Hằng khai mua số ma tuý trên với giá 500.000 đồng để bán lại cho khách.

Bùi Thị Lệ Hằng quê gốc ở Tuyên Quang, từng học tại Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Bị can này từng được biết đến thông qua các vai diễn trong nhiều bộ phim như: "Xin hãy tin em" (vai Hoài), "Những ngọn nến trong đêm" (vai Bảo), "Cổ cồn trắng" (vai Thanh Sói), "Chuyện phố phường" (vai Ban). Năm 2012, nữ diễn viên này tuyên bố giải nghệ./.