Cựu CEO Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan sắp hầu tòa

Ngày 18/3, TAND TP.HCM đã ban hành quyết định xét xử vụ đối với 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TP.HCM, Bộ NN&MT (cũ) cùng các đơn vị liên quan.

Trong số 22 bị cáo, bị cáo Lê Quang Thung (80 tuổi, cựu Quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su Việt Nam) bị đưa ra xét xử về các tội nhận hối lộ và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Bị cáo Nguyễn Thị Như Loan (66 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai) và 11 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bà Nguyễn Thị Như Loan. Ảnh: Quốc Cường Gia Lai

Các bị cáo Lê Y Linh (cựu Giám đốc Công ty Việt Tín), Đặng Phước Dừa (cựu Chủ tịch Công ty Việt Tín) bị đưa ra xét xử về các tội đưa hối lộ và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Các bị cáo Nguyễn Thị Hồng (cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM), Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM) bị đưa ra xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị cáo Trần Khắc Chung bị đưa ra xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo Trần Ngọc Thuận, Đoàn Ngọc Phương, Cao Đại Nghĩa và Khương Thanh Tùng bị đưa ra xét xử về tội nhận hối lộ.

Phiên xét xử diễn ra từ ngày 7/4 đến ngày 10/4. Chủ tòa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Thị Hà - Phó Chánh tòa hình sự TAND TP.HCM. Tòa án còn triệu tập 93 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và hơn 30 luật sư.

Theo cáo trạng, quá trình thực hiện phương án xử lý, sắp xếp khu đất tại địa chỉ số 39-39B Bến Vân Đồn ở Phường 12, Quận 4 cũ (nay là phường Xóm Chiếu, TP.HCM) theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các bị can tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và các đơn vị, tổ chức có liên quan đã vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, chuyển nhượng tài sản nhà nước nhưng không định giá, đấu giá trái quy định.

Ngoài ra, một số bị can còn có hành vi đưa, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây thất thoát, lãng phí cho Nhà nước số tiền hơn 542 tỷ đồng.

Cụ thể, ông Lê Quang Thung với vai trò là quyền Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, thỏa thuận nhận 3 triệu USD; thực tế đã 2 lần nhận 200.000 USD Singapore và 300.000 USD của Lê Y Linh, Đặng Phước Dừa để bán khu đất 39-39B cho Linh, Dừa trái pháp luật.

Ông Thung còn chỉ đạo cấp dưới chuyển nhượng khu đất từ tài sản công sang cho tư nhân không thông qua định giá, đấu giá, gây thất thoát cho Nhà nước số tiền hơn 542 tỷ đồng.

Trong vụ án này, bà Nguyễn Thị Như Loan bị cho là nhận thức rõ khu đất 39-39B là tài sản nhà nước nhưng vẫn tạo điều kiện, chuyển tiền giúp sức cho bị can Linh, Dừa mua khu đất không qua định giá, đấu giá, trái quy định của pháp luật. Sau đó, hai bị can Linh, Dừa chuyển nhượng lại khu đất cho bà Loan, gây thất thoát tài sản nhà nước.

Thông qua việc mua, bán khu đất 39-39B, bị can Loan hưởng lợi 297,8 tỷ đồng.Theo cáo buộc, bà Nguyễn Thị Hồng và Đào Thị Hương Lan vì động cơ vụ lợi, đã thực hiện hành vi sắp xếp, xử lý khu đất 39-39B trái quy định, gây thất thoát tài sản nhà nước.

Bị can Đào Thị Hương Lan bỏ trốn, gây khó khăn cho việc giải quyết vụ án. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã quyết định truy nã nhưng không có kết quả; phát thư kêu gọi ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước; đồng thời áp dụng đầy đủ các biện pháp để đảm bảo bị can thực hiện quyền bào chữa nhưng bị can không ra đầu thú; do đó bị truy tố, xét xử theo quy định.