Cừu Bông lộ diện ở 'Ca sĩ mặt nạ', cả thanh xuân thế hệ 9X ùa về

Tối 6/9, tập lộ diện thứ 5 của Ca sĩ mặt nạ đã lên sóng. Trong tập này, Cún Tóc Lô sở hữu lượt bình chọn cao nhất. Đứng tiếp theo lần lượt là Cáo Tiểu Thư, Bố Gấu và Voi Bản Đôn. Cuối cùng, Cừu Bông là nhân vật tiếp theo phải lộ diện. Nữ ca sĩ sở hữu lượt bình chọn 17,48%, thấp hơn Voi Bản Đôn với 19,42% lượt bình chọn.

Cuối cùng, Cừu Bông lộ diện đúng như dự đoán của số đông khán giả, chính là ca sĩ Khởi My. Sự trở lại của Khởi My khiến cả trường quay vỡ òa vì đã một thời gian dài nữ ca sĩ không tham gia vào thị trường âm nhạc.

Với tâm trạng phấn khởi khi gặp lại người em thân thiết, Ngô Kiến Huy không ngần ngại tiết lộ rằng Khởi My chính là người em đầu tiên góp giọng trong ca khúc Giả vờ yêu của nam MC. Qua đó, khán giả tại trường quay được dịp thưởng thức màn song ca tái hợp giữa Khởi My và Ngô Kiến Huy sau nhiều năm.

Sau khi lộ diện, với tâm trạng đầy bồi hồi, Khởi My chia sẻ: "Đây là sân khấu lớn đầu tiên em xuất hiện sau 6 năm em ngưng đi hát và cũng là lần đầu tiên hát live trên sân khấu với in-ear như thế này". Thú vị hơn Cừu Bông còn tiết lộ: "Trước đó em có một giấc mơ, sau đó lúc em thu âm bài hát cũng là lúc chương trình mời và em đã nhận lời ngay luôn. Em vừa có ý định đi hát lại và đây là chương trình để em tái xuất. Khi tham gia chương trình, em muốn được trở lại sân khấu để mọi người biết là em đã trở lại và sẽ tiếp tục mang lại lời ca tiếng hát cho những người đã yêu mến và đợi chờ em".

Đến với phần công bố suy đoán, cả 3 cố vấn Trấn Thành, Bích Phương và Bảo Anh đưa ra khá nhiều cái tên ẩn sau mascot Cừu Bông, nhưng điểm chung là họ đều có để lại dự đoán là ca sĩ Khởi My. Riêng về phần Tóc Tiên, "người có hướng đi khác biệt", chỉ đưa ra đáp án duy nhất về ca sĩ đang ẩn sau mascot Cừu Bông nhưng khá tiếc vì nó lại lệch so với đáp án đúng.

Trở lại với không khí của âm nhạc, Cừu Bông - Khởi My mang bản hit Người yêu cũ đến The Masked Singer Vietnam – Ca sĩ mặt nạ mùa 2 để chính thức đánh dấu sự trở lại với âm nhạc sau 6 năm ở ẩn. Dù ngưng ca hát trong một thời gian dài, nhưng Khởi My vẫn giữ vững phong độ, luôn có sự riêng biệt trong giọng hát, khả năng điều chỉnh độ cao thấp một cách đầy mượt mà.

Cừu Bông – Khởi My mang đến phần trình diễn gợi nhiều ký ức thanh xuân cho thế hệ khán giả 8X, 9X. Chỉ mới hát lên mấy câu đầu, Khởi My đã khiến cố vấn Bảo Anh không thể kìm được nước mắt. Cố vấn Trấn Thành tấm tắc khen: "Em là ca sĩ đầy năng lượng, là người tích cực nhất anh từng gặp, anh chưa bao giờ thấy em than vãn bất cứ điều gì".

