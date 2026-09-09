Cường Đô La gây sốt khi đăng ảnh đi họp phụ huynh cùng Kim Lý và Hồ Ngọc Hà

Mới đây, Cường Đô La khiến dân mạng dậy sóng khi đăng ảnh đi họp phụ huynh cho con trai cả Subeo (tên thật là Nguyễn Quốc Hưng) cùng với Hồ Ngọc Hà và Kim Lý. Trong ảnh, Cường Đô La và Kim Lý đều cười tươi vui vẻ, còn Hồ Ngọc Hà tạo dáng tinh nghịch.

Không những thế, doanh nhân phố núi còn thể hiện sự tinh tế của bản thân khi nói lời yêu thương, cảm ơn đến bà xã Đàm Thu Trang. Anh cho biết có vợ là hậu phương vững chắc nên anh giúp anh tập trung tối đa cho công việc.

"Họp phụ huynh cho anh hai. Cảm ơn vợ yêu Đàm Thu Trang vì bao dung, thấu hiểu, yêu thương ba và cả gia đình.. Ba thật may mắn vì có mẹ trong cuộc đời này.. Yêu mẹ không từ nào có thể tả được ! Ba chỉ có thể tập trung tối đa cho công việc chỉ khi mẹ đứng sâu âm thầm ủng hộ mà không lời than vãn nào", nam doanh nhân viết trên trang cá nhân.

Cường Đô La đăng ảnh đi họp phụ huynh cho con trai cùng Hồ Ngọc Hà và Kim Lý.

Bức ảnh của nam doanh nhân ngay lập tức gây bão mạng xã hội bởi ý nghĩa đặc biệt của nó. Sau khi "đường ai nấy đi", Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà hạn chế nhắc đến nhau và gần như không đứng chung một khung hình. Tuy vậy, vì tình yêu thương và trách nhiệm với con trai chung, cả hai vẫn liên lạc, đồng hành với nhau để cùng nuôi dạy con nên người.

Bức ảnh cho thấy Cường Đô La, Đàm Thu Trang, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đều giữ mối quan hệ hòa thuận, văn minh để cùng nuôi dạy con trai chung, hướng tới tương lai tốt đẹp nhất cho Subeo.

Dân mạng dành nhiều lời khen ngợi cho họ. "Quá cảm phục cách ứng xử của anh chị! Tất cả là vì các con!", một người dùng bình luận.

"2 người chia tay mà cả 2 gia đình vui vẻ văn minh thấu hiểu thông cảm cho nhau quá tuyệt vời", một người khác viết.

Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà từng có khoảng thời gian gắn bó và đón con trai đầu lòng Nguyễn Quốc Hưng (Subeo) vào năm 2010. Dù chưa từng tổ chức đám cưới chính thức, cả hai từng trải qua năm tháng hạnh phúc trước khi xác nhận chia tay vào năm 2015.

Subeo điển trai, cao lớn ở tuổi trưởng thành.

Sau khi mỗi người có cuộc sống riêng, Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà vẫn lựa chọn cách ứng xử văn minh, hạn chế để những khác biệt trong chuyện tình cảm ảnh hưởng đến con trai.

Subeo không chỉ được bố hoặc mẹ chăm sóc riêng mà nhận sự đồng hành từ cả hai phía. Cậu bé luân phiên sống cùng nhà với bố và mẹ.

Subeo được khen bảnh bao khi đi ăn cùng mẹ và bố dượng Kim Lý.

Đáng chú ý, Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà luôn góp mặt trong những dịp đặc biệt của Subeo, từ sinh nhật đến các dấu mốc quan trọng trong quá trình trưởng thành của con.

Điều đáng chú ý trong cách nuôi dạy Subeo là cả Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà đều cố gắng để con trai có được sự ổn định về tình cảm khi bố mẹ không còn sống chung.

Hai người không đặt Subeo vào những câu chuyện của người lớn mà vẫn duy trì sự quan tâm, yêu thương dành cho con theo cách riêng. Khi cả hai lần lượt xây dựng gia đình mới, Subeo cũng có thêm những người thân luôn dành tình cảm và đồng hành cùng mình.

Sau nhiều năm, mối quan hệ giữa Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà thường được nhắc đến như một ví dụ về cách giữ sự văn minh sau chia tay. Thay vì để quá khứ trở thành khoảng cách, cả hai vẫn có thể cùng xuất hiện khi cần thiết vì con trai.

Với Subeo, điều quan trọng không phải bố mẹ còn ở bên nhau hay không, mà là cậu bé vẫn nhận được tình yêu, sự quan tâm và đồng hành từ cả hai trong hành trình trưởng thành.



