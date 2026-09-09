Mỹ nhân Vbiz là kẻ hủy diệt nữ chính: Đã đẹp người còn đẹp nết, cứ xuất hiện là auto được yêu

Màn xuất hiện chớp nhoáng của nhân vật Nhi do nữ diễn viên trẻ Thùy Dương thủ vai trong tập 14 bộ phim truyền hình Mùa Hè Năm Ấy đang trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Dù chỉ đảm nhận vai phụ và là nhân tố mới xuất hiện, Thùy Dương đã lập tức khiến khán giả ủng hộ rần rần nhờ visual quá đỗi xinh đẹp cùng tính cách nhân vật điểm 10, gián tiếp đe dọa vị thế của nữ chính.

Nhi là em gái cùng trọ và cũng "crush" Khánh. Trong diễn biến mới nhất, Khánh khi chứng kiến Nhi (lúc này đang làm phục vụ tại một quán bar) bị một gã khách thô lỗ tát đã không ngần ngại đứng ra bảo vệ cô. Chứng kiến cảnh tượng này, Phương (Minh Thu) không khỏi đau xót và thẫn thờ. Nếu như năm 18 tuổi, Khánh từng lao ra bảo vệ Phương bất chấp nguy hiểm thì hôm nay, Phương lại phải tận mắt nhìn người đàn ông mình yêu bảo bọc một cô gái lạ mặt trước đám đông.

Nhưng hơn cả sự dậy sóng trong lòng Phương, thái độ của Nhi càng khiến khán giả thêm yêu mến nhân vật này. Nhi tỏ ra phụng phịu, xót xa khi Khánh vì bảo vệ mình mà lỡ bị thương, cho thấy đây là một cô gái chân thành, tình cảm và rất biết nghĩ cho người khác, nhất là khi đối phương là Khánh - người đàn ông bên ngoài thô ráp, bên trong ấm áp và có nhiều tổn thương.

Thậm chí vì thấy Khánh là bảo vệ quá vất vả, Nhi còn khuyên Khánh nghỉ đi làm việc khác. Khán giả không tiếc lời khen nhan sắc ngọt ngào, đáng yêu cùng tính cách hiểu chuyện của Nhi. Nhiều bình luận còn bày tỏ mong muốn Nhi và Khánh sẽ thành một đôi để nữ chính Phương thấy ghen tuông và biết trân trọng người đã hi sinh vì mình hơn. Thậm chí, sự xuất hiện của Nhi đã thổi một luồng gió mới đe dọa "ngôi vị" nữ chính trong phim, khiến netizen vô cùng hài lòng và còn gọi người thủ vai là diễn viên Thùy Dương là "kẻ hủy diệt nữ chính".

Một số bình luận của netizen:

- Chị này lần nào xuất hiện cũng xuất hiện sau mà soái ngôi nữ chính luôn, vip thật

- Cho Nhi vô đúng vừa lòng mình. Vừa xinh, vừa đáng yêu lại 1 lòng với Khánh. Phen này Phương ghen lòi mắt

- Thùy Dương đây mà, kẻ hủy diệt nữ chính à

- Tui lên thuyền Khánh Nhi. Nhi con nhà giàu, sau Khánh cưới Nhi về làm chủ tịch. Hết phim

- Kẻ huỷ diệt nữ chính, con tướng này nó lại xuất trận rồi

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên mỹ nhân sinh năm 2003 này tạo nên hiện tượng nữ phụ lấn lướt nữ chính trên màn ảnh VTV. Trước đó, khi góp mặt trong những tập cuối của bộ phim Cha Tôi, Người Ở Lại với vai Chi - một du học sinh vừa về nước đem lòng mến mộ nam chính, Thùy Dương từng khiến khán giả mừng rỡ và tiếc nuối giá như cô xuất hiện sớm hơn. Lối diễn tự nhiên, ăn hình của Thùy Dương khi đó được đánh giá là lấn át và vượt trội hơn hẳn tạo hình của nữ chính Ngọc Huyền.

Hay trong bộ phim Đi Giữa Trời Rực Rỡ, Thùy Dương vào vai Ngọc Ngà - cô chủ cửa hàng thời trang xinh đẹp, tốt bụng. Sự xuất hiện của Ngọc Ngà với tính cách thẳng thắn, thông minh cùng những màn tương tác cực ngọt với nam chính Chải đã tạo nên cơn sốt hàng triệu view trên TikTok, vô tình làm lu mờ nhân vật Pu và khiến không ít người xem quay sang ủng hộ cô nàng lấn át luôn vị trí của nữ chính.

Thùy Dương (sinh năm 2003) là sinh viên khoa Diễn viên Kịch - Điện ảnh truyền hình tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt to cùng chiều cao nổi bật, cô gái người dân tộc Mường này dù chạm ngõ vũ trụ phim VTV chưa lâu nhưng đã bỏ túi loạt vai diễn ấn tượng trong các tác phẩm giờ vàng như Đấu Trí, Chúng Ta Của 8 Năm Sau, Đi Giữa Trời Rực Rỡ, Cha Tôi, Người Ở Lại, Mùa Hè Năm Ấy, Thanh Âm Vượt Đại Dương... Với năng lực diễn xuất tự nhiên đi kèm visual lá ngọc cành vàng, Thùy Dương hứa hẹn sẽ còn tiến xa và trở thành mỹ nhân thế hệ mới của màn ảnh phía Bắc.