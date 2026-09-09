Cường Đô La đi bán phở?

Cường Đô La vốn quen mặt với công chúng qua hình ảnh doanh nhân, những chiếc siêu xe hay các hoạt động kinh doanh. Thế nhưng mới đây, nam doanh nhân lại xuất hiện trong một diện mạo rất khác.

Cụ thể, trên trang cá nhân, Cường Đô La chia sẻ loạt hình ảnh trong một buổi ăn uống cùng gia đình. Đáng chú ý nhất không phải những món ăn được bày trên bàn mà là khoảnh khắc nam doanh nhân trực tiếp đứng trong khu vực bếp, đội mũ đầu bếp, đeo găng tay và mặc tạp dề của quán.

Trong một bức ảnh, Cường Đô La còn tự tay chan nước dùng vào tô phở, gương mặt tươi rói như đang tận hưởng một trải nghiệm hoàn toàn mới. Những hình ảnh khác cho thấy nam doanh nhân đứng cạnh khu vực nấu nướng, làm quen với các dụng cụ trong bếp.

Đi kèm loạt ảnh, Cường Đô La viết: "Phở sườn bò mình vừa mở, mong cả nhà ủng hộ ạ!", đồng thời giới thiệu địa chỉ. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi hình ảnh khác hẳn vẻ ngoài thường thấy của nam doanh nhân.

Cường Đô La đăng tải ảnh tự làm phở và còn giới thiệu đây là quán mới mở của nam doanh nhân

Điều khiến dân tình thích thú chính là sự đối lập trong hình ảnh của Cường Đô La. Trên mạng xã hội, anh thường xuyên được nhắc đến với công việc kinh doanh, bất động sản và niềm đam mê xe cộ. Nhưng trong loạt ảnh mới, nam doanh nhân lại chẳng khác gì một ông chủ quán phở thực thụ, tự tay đứng bếp, chan từng tô phở và vui vẻ tận hưởng công việc mới.

Bên cạnh những khoảnh khắc trong bếp, Cường Đô La còn đăng ảnh ngồi ăn phở cùng gia đình. Không gian trong quán khá ấm cúng, cả nhà quây quần bên bàn ăn. Hình ảnh giản dị này tiếp tục nhận được nhiều bình luận thích thú từ bạn bè và người theo dõi. Dưới phần bình luận, nhiều người quen cũng tranh thủ tương tác với nam doanh nhân. Cường Đô La đáp lại khá vui vẻ.

Khoảnh khắc nam doanh nhân cùng gia đình thưởng thức phở cùng nhau

Dù không hoạt động nghệ thuật nhưng cuộc sống của Cường Đô La được nhiều người chú ý. Doanh nhân phố núi kết hôn với cựu người mẫu Đàm Thu Trang vào năm 2019. Đàm Thu Trang từng kể lần đầu cô và Cường Đô La gặp nhau là tại một quán cà phê. Sau buổi gặp gỡ này, nam doanh nhân chủ động nhắn tin làm quen và cả hai dần nảy sinh tình cảm. Cựu người mẫu từng nhận xét ông xã là người đàn ông ngọt ngào, ấm áp, luôn biết quan tâm, chia sẻ. Đặc biệt, Cường Đô La còn có tính cách khá hài hước, thích "đùa nhây" và là người nói nhiều.

Sau khi kết hôn, Cường Đô La và Đàm Thu Trang cùng các con sống trong một căn biệt thự bề thế, có thiết kế hiện đại tại một khu vực được mệnh danh là "khu nhà giàu" ở TP.HCM. Nam doanh nhân nhiều lần chia sẻ những góc quen thuộc trong tổ ấm, đặc biệt là gara khiến dân tình chú ý bởi dàn siêu xe giá trị. Không gian bên trong được bài trí sang trọng nhưng vẫn tạo cảm giác ấm cúng, phù hợp với cuộc sống của một gia đình có trẻ nhỏ.

Cường Đô La và Đàm Thu Trang lần lượt đón hai nhóc tỳ Suchin và Sutin vào năm 2020 và 2023. Bên cạnh việc chăm sóc hai con chung, Đàm Thu Trang còn nhận được nhiều lời khen vì luôn dành sự quan tâm cho Subeo - con riêng của Cường Đô La.

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Ảnh: FBNV