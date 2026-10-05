Cuốn sách Meghan Markle từng tặng Công chúa Eugenie bất ngờ xuất hiện trên eBay với giá gần 702 triệu đồng

Một món quà tưởng như rất riêng tư của Meghan Markle dành cho Công chúa Eugenie bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện trên eBay. Đáng nói, đây không phải một cuốn The Bench thông thường mà là bản được cho là có lời nhắn viết tay của Meghan gửi riêng “Eug & Jack”, nhắc đến mối quan hệ cha con và cả Frogmore Cottage, nơi Eugenie và Jack từng sinh sống.

Cuốn sách được rao giá gần 20.000 bảng

Cuốn sách được cho là bản đầu tiên của The Bench, tác phẩm dành cho thiếu nhi Meghan xuất bản năm 2021, xoay quanh mối quan hệ giữa cha và con trai. Cuốn sách được rao bán trên eBay với giá 19.999,99 bảng Anh, tương đương khoảng 26.500 USD.

Người bán là Drive Easy's Signed Books, một nhà kinh doanh sách ký tặng chuyên nghiệp. Phần mô tả trên eBay giới thiệu đây là bản “presentation copy”, được đề tặng, ghi ngày và ký tên cho Công chúa Eugenie cùng chồng là Jack Brooksbank. Tuy nhiên, PEOPLE lưu ý rằng họ chưa thể xác minh độc lập tính xác thực của chữ viết cũng như nguồn gốc cuốn sách.

Điều khiến câu chuyện trở nên đáng chú ý nằm ở trang đầu tiên của cuốn sách. Tại đây xuất hiện lời nhắn được cho là do Meghan viết, bắt đầu bằng cách gọi thân mật “Eug & Jack”.

Nội dung lời nhắn đề cập đến “mối liên kết đặc biệt giữa cha và con trai”, đồng thời Meghan viết rằng cô đã sáng tác bài thơ tại Frogmore và hy vọng Eugenie cũng chứng kiến tình yêu tương tự trong gia đình mình. Cuối lời nhắn là chữ ký “All love, Meghan”.

Meghan từng viết bài thơ tại chính nơi Eugenie và Jack sống

Chi tiết về Frogmore Cottage khiến món quà càng trở nên đặc biệt. The Bench vốn bắt nguồn từ một bài thơ Meghan viết cho Harry vào Ngày của Cha năm 2019, lấy cảm hứng từ mối quan hệ giữa Harry và con trai Archie. Sau đó, bài thơ trở thành ý tưởng cho cuốn sách được xuất bản vào tháng 6/2021.

Trong lời nhắn dành cho Eugenie và Jack, Meghan nhắc rằng cô đã viết bài thơ tại Frogmore. Đây cũng chính là nơi Eugenie và Jack từng sống sau khi Meghan và Harry rời khỏi Anh. Hai người chuyển tới Frogmore Cottage vào cuối năm 2020 và ở đó cho đến năm 2022.

Thời điểm lời đề tặng được viết cũng khá đáng chú ý. Eugenie và Jack chào đón con trai đầu lòng, August, vào tháng 2/2021. Vì vậy, lời nhắn về “mối liên kết đặc biệt giữa cha và con trai” dường như được viết trong một giai đoạn rất riêng của gia đình Eugenie.

Nhưng khoan vội nghĩ Công chúa Eugenie đã đem quà đi bán

Đây mới là chi tiết quan trọng nhất của câu chuyện. Việc cuốn sách xuất hiện trên eBay không đồng nghĩa với việc Công chúa Eugenie là người bán nó. PEOPLE cho biết người bán là một nhà kinh doanh sách, còn việc cuốn sách đến tay người này bằng cách nào vẫn chưa được xác định. Bản thân người bán cũng không công khai nguồn gốc cụ thể của cuốn sách.

Danh sách trên eBay sau đó đã được gỡ xuống ngay trong ngày 2/10. Không có thông tin xác nhận cuốn sách thực sự được bán thành công hay chỉ đơn giản là người bán kết thúc listing. Vì thế, những suy đoán kiểu “Eugenie bán món quà của Meghan” hiện vẫn chỉ là suy đoán trên mạng, không phải thông tin đã được xác nhận.

Thậm chí, điều gây tò mò hơn là PEOPLE cho biết tính xác thực của lời đề tặng cũng chưa được kiểm chứng độc lập. Đại diện của Meghan và Eugenie cũng chưa đưa ra bình luận về vụ việc. Chi tiết này đặc biệt gây chú ý bởi Meghan, Harry, Eugenie và Jack từng có mối quan hệ khá thân thiết.

Eugenie là một trong những thành viên Hoàng gia từng xuất hiện trong bộ phim tài liệu Harry & Meghan của Netflix. Meghan và Harry cũng từng kể về một buổi Halloween năm 2016 mà họ đi chơi cùng Eugenie và Jack tại Toronto, trước khi mối quan hệ của Meghan và Harry được công khai. Harry và Eugenie cũng từng được mô tả là rất thân thiết. Một nguồn tin vào năm 2025 bác bỏ những đồn đoán về việc hai người họ đã rạn nứt, khẳng định Công tước vẫn giữ mối quan hệ gần gũi với em họ.

Chính vì vậy, việc một món quà cá nhân như cuốn The Bench bất ngờ xuất hiện trên thị trường đồ sưu tầm lập tức khiến công chúng đặt câu hỏi: Nó đến tay người bán bằng cách nào? Nhưng ở thời điểm hiện tại, câu trả lời vẫn chưa có.

Một điều chắc chắn hơn là câu chuyện này cho thấy những món đồ tưởng như rất bình thường trong đời sống Hoàng gia đôi khi lại có giá trị đặc biệt trên thị trường sưu tầm. Còn việc cuốn sách từng nằm trong tay Eugenie, sau đó bằng cách nào xuất hiện trên eBay, vẫn là một dấu hỏi.

Và có lẽ, với một món quà mang lời đề tặng riêng tư như vậy, điều đáng chú ý nhất không phải mức giá gần 27.000 USD, mà là câu chuyện phía sau nó.

*Theo PEOPLE.