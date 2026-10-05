Trong tử vi, có những giai đoạn điều đáng lo không hẳn là chuyện tiền bạc hay công việc mà chính là thị phi đến từ các mối quan hệ. Một câu nói vô tình, một lần phản ứng quá nhanh hay chuyện tiền nong không rõ ràng đều có thể trở thành nguyên nhân khiến bản thân bị kéo vào những cuộc tranh luận không cần thiết. Bước vào tháng 9 Âm lịch, tuổi Tỵ, tuổi Thân và tuổi Tuất nên đặc biệt chú ý điều này.

1. Tuổi Tỵ: Bớt nói thẳng khi chưa cần thiết

Người tuổi Tỵ vốn nhanh nhạy, có chính kiến và thường không thích vòng vo. Đây vừa là ưu điểm nhưng trong tháng 9 Âm lịch lại có thể trở thành nguyên nhân khiến bạn dễ vướng thị phi.

Bạn có thể nhìn ra vấn đề nhanh hơn người khác, nhưng không phải điều gì nhìn thấy cũng cần nói ra ngay. Một nhận xét thẳng thắn trong công việc có thể bị hiểu thành chỉ trích; một lời góp ý dành cho người thân đôi khi lại bị diễn giải thành can thiệp quá sâu vào chuyện riêng.

Lời khuyên dành cho tuổi Tỵ trong tháng này là hãy tập trung vào việc của mình nhiều hơn. Nếu không được hỏi, đừng vội đưa ra phán xét. Nếu được hỏi, hãy nói đúng trọng tâm và tránh thêm những nhận xét liên quan đến người thứ ba.

Đặc biệt, tuổi Tỵ nên hạn chế tham gia vào những cuộc trò chuyện kiểu “chỉ nói với nhau thôi”. Những câu chuyện tưởng như riêng tư rất dễ bị truyền đi theo một phiên bản khác, đến lúc đó người nói ban đầu lại trở thành nhân vật chính trong câu chuyện. Càng kín tiếng, càng có lợi cho tuổi Tỵ trong tháng này.

2. Tuổi Thân: Đừng để chuyện tiền bạc làm ảnh hưởng các mối quan hệ

Với tuổi Thân, thị phi trong tháng 9 Âm lịch có thể đến nhiều hơn từ lợi ích, tiền bạc hoặc chuyện hợp tác.

Bạn vốn nhanh nhạy và có khả năng xoay xở tốt, nhưng chính vì vậy đôi khi dễ quyết định quá nhanh. Một thỏa thuận miệng, một lần cho vay tiền, đứng tên hộ hay góp vốn cùng người quen nếu không rõ ràng ngay từ đầu có thể trở thành nguyên nhân khiến hai bên mất lòng.

Lời khuyên quan trọng nhất là chuyện tiền bạc càng thân càng phải rõ ràng. Đừng nghĩ vì là bạn bè hoặc người thân nên không cần giấy tờ, không cần thống nhất cụ thể. Sự rõ ràng ban đầu không làm mất tình cảm; ngược lại, nó giúp cả hai tránh được những hiểu lầm về sau.

Trong công việc cũng vậy. Nếu cùng làm một dự án với nhiều người, hãy phân chia trách nhiệm và quyền lợi ngay từ đầu. Đừng nhận phần việc thay người khác chỉ vì nể nang, nhưng cũng không nên tranh công khi thành quả đến.

Tháng này, tuổi Thân càng giữ được nguyên tắc “việc nào ra việc đó, tiền nào ra tiền đó”, càng giảm được khả năng bị kéo vào tranh chấp.

3. Tuổi Tuất: Đừng phản ứng ngay khi nghe điều không vừa ý

Tuổi Tuất có một điểm dễ khiến bản thân vướng thị phi: quá coi trọng sự công bằng và dễ phản ứng khi cảm thấy mình bị đối xử không đúng.

Trong tháng 9 Âm lịch, nếu nghe ai đó nói không tốt về mình hoặc nhận được một lời nhận xét thiếu thiện chí, bạn có thể muốn lập tức giải thích, phản bác hoặc làm cho đối phương hiểu rằng họ đã sai. Nhưng đôi khi càng cố thanh minh, câu chuyện lại càng được kéo dài.

Vì vậy, bài học quan trọng nhất với tuổi Tuất trong tháng này là chậm một nhịp trước khi phản ứng.

Nếu một chuyện không ảnh hưởng trực tiếp đến công việc, tiền bạc hay danh dự, bạn hoàn toàn có thể bỏ qua. Không phải lời nói nào cũng đáng để mình dành thời gian giải thích. Có những cuộc tranh luận, dù bạn thắng về lý lẽ, cuối cùng vẫn là người mất năng lượng.

Trong môi trường công sở, tuổi Tuất cũng nên hạn chế than phiền về đồng nghiệp hoặc cấp trên với người thứ ba. Những câu nói trong lúc bực bội rất dễ bị truyền lại và biến thành một câu chuyện hoàn toàn khác.

Thay vì cố chứng minh mình đúng, hãy để kết quả và cách hành xử lâu dài lên tiếng. Đây mới là cách tốt nhất để tuổi Tuất tránh thị phi trong tháng này.

Tuổi Tỵ cần thận trọng với lời nói, tuổi Thân nên rõ ràng trong tiền bạc và hợp tác, còn tuổi Tuất cần học cách bình tĩnh trước những lời nhận xét hoặc tình huống khiến mình không hài lòng. Thực tế, thị phi thường không bắt đầu từ một chuyện quá lớn. Nó có thể xuất phát từ một câu nói đùa, một tin nhắn bị hiểu sai, một lần kể chuyện không đúng người hoặc một thỏa thuận thiếu rõ ràng. Vì thế, cách hóa giải tốt nhất không phải tìm cách đối đầu mà là giảm bớt những cơ hội để thị phi có thể bắt đầu.

Tháng 9 Âm lịch, 3 con giáp này nên ưu tiên ba nguyên tắc: ít nói chuyện riêng của người khác, rõ ràng chuyện tiền bạc và suy nghĩ kỹ trước khi phản ứng. Giữ được ba điều này, dù vận trình có xuất hiện vài tình huống khó chịu, bạn vẫn có thể chủ động kiểm soát tình hình thay vì để một chuyện nhỏ trở thành rắc rối lớn.

Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.