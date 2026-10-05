BTV Khánh Trang là gương mặt quen thuộc với khán giả của bản tin Thời sự 19h trên VTV. Nữ BTV sinh năm 1984 tại Nghệ An, tên thật là Trần Minh Trang. Cô thuộc số ít BTV sử dụng một cái tên khác khi lên sóng.

Điều này được cho là xuất phát từ việc tránh gây nhầm lẫn cho khán giả với những BTV có cùng tên Minh Trang khác, cùng vị trí làm việc. Lâu dần, cái tên Khánh Trang trở nên quen thuộc với khán giả truyền hình khiến nhiều người lầm tưởng đây cũng là tên thật của cô.

BTV Khánh Trang là gương mặt quen thuộc với khán giả

Điều thú vị là Khánh Trang vốn không được đào tạo chuyên ngành báo chí. Cô từng theo học ngành Quản trị Du lịch - Khách sạn tại Đại học Ngoại thương. Theo thông tin trên Vietnamnet, năm 2005, trong một cuộc thi tuyển Người dẫn chương trình truyền hình do Đài Hà Nội tổ chức, cô vượt qua gần 1.000 thí sinh và chính thức bước vào lĩnh vực truyền hình.

Khánh Trang có 8 năm công tác tại Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội. Trong khoảng thời gian này, cô trải qua nhiều vị trí từ phóng viên, biên tập viên đến tổ chức sản xuất, tham gia các chương trình thuộc nhiều lĩnh vực như chính luận, văn hóa - xã hội, thể thao và truyền hình thực tế.

Năm 2014, Khánh Trang chuyển sang VTV và bắt đầu với chương trình Chào buổi sáng. Đây là công việc có lịch trình khá khắc nghiệt khi cô thường phải thức dậy từ khoảng 4h để chuẩn bị cho giờ lên sóng lúc 6h.

Sau đó 3 năm, Khánh Trang chính thức trở thành BTV của bản tin Thời sự 19h. Đây cũng là dấu mốc giúp tên tuổi của cô được biết đến rộng rãi hơn. Với chất giọng truyền cảm, phong thái nhẹ nhàng và cách dẫn chừng mực, nữ BTV dần tạo được dấu ấn riêng trong dàn MC của chương trình.

Năm 2019, Khánh Trang được đề cử tại giải Ấn tượng VTV ở hạng mục Dẫn chương trình ấn tượng. Cô từng chia sẻ sự khác biệt giữa Chào buổi sáng và Thời sự 19h: nếu chương trình buổi sáng cần sự tươi mới thì bản tin buổi tối đòi hỏi sự chỉn chu, đằm thắm và có chừng mực.

Khánh Trang gây ấn tượng với diện mạo xinh đẹp, dịu dàng

Trên sóng, Khánh Trang thường xuất hiện với hình ảnh thanh lịch, nữ tính. Áo dài cũng là một trong những trang phục cô thường lựa chọn khi dẫn Thời sự. Ngoài công việc tại trường quay, nữ BTV còn đảm nhận vai trò dẫn dắt một số sự kiện trực tiếp.

Trái ngược với hình ảnh quen thuộc trên truyền hình, Khánh Trang khá kín tiếng về cuộc sống riêng. Theo Vietnamnet, cô từng chia sẻ rằng mình có một gia đình hạnh phúc và luôn nhận được sự ủng hộ từ người thân, đồng thời là mẹ của một bé gái. Với cô, việc cân bằng giữa công việc và chăm sóc con cái là một trong những ưu tiên quan trọng. Dù công việc truyền hình bận rộn, nữ BTV vẫn cố gắng dành thời gian trò chuyện và chăm sóc con.

Nữ BTV không thường xuyên đăng tải hình ảnh gia đình hay chia sẻ những câu chuyện riêng tư lên mạng xã hội. Vì vậy, thông tin về chồng của Khánh Trang gần như không xuất hiện trước công chúng.

Ngoài đời, Khánh Trang có sở thích cắm hoa và chăm chút không gian sống. Căn hộ của nữ BTV mang phong cách khá tối giản, chủ yếu là những gam màu trung tính, được giữ gọn gàng. Những bình hoa tươi thường xuyên xuất hiện trong phòng khách, bàn ăn hay ban công cũng là dấu ấn riêng trong không gian sống của cô. Ban đầu Khánh Trang cắm hoa chỉ để giải khuây, nhưng sau đó trở thành thói quen giúp cô thư giãn. Hoa ly cũng là một trong những loài hoa được nữ BTV yêu thích và thường xuyên lựa chọn để trang trí nhà.

Nữ BTV có cuộc sống hôn nhân kín tiếng

Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ sở thích cắm hoa, trang trí nhà cửa

Tổng hợp/ Ảnh: FBNV