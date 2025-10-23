Cưới vợ hơn 15 tuổi, chú rể được nhà gái tặng siêu xe Ferrari và 2,4 tỷ đồng tiền mặt

Tạp chí Tri thức dẫn nguồn Shanghaiist cho biết, đám cưới của chú rể 23 tuổi với cô dâu đáng tuổi mẹ (38 tuổi) diễn ra ở thành phố Quỳnh Hải (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc) khiến cộng đồng mạng Đại lục tranh cãi dữ dội.

Sẽ không có gì phải bàn tán nhiều nếu nhan sắc của cặp vợ chồng son này không chênh lệch quá lớn. Trong khi chú rể sở hữu gương mặt bảnh bao, trẻ trung thì cô dâu lại lộ rõ những dấu hiệu tuổi tác.

Theo truyền thông địa phương thì chàng trai 23 tuổi này hẹn hò với người phụ nữ 38 tuổi một thời gian và khiến cho cô gái có bầu. Chàng trai đã nhận trách nhiệm và cầu hôn cô gái. Tuy nhiên gia đình của chàng trai đã không chấp nhận lễ cưới do người phụ nữ đã 38 tuổi, chỉ trẻ hơn mẹ của chàng trai một tuổi, bên cạnh đó người phụ nữ này còn có một đứa con riêng 14 tuổi.

Dù vậy quyết định của gia đình chàng trai đã thay đổi hoàn toàn khi nhà gái đưa ra món quà hồi môn là số tiền mặt 660.000 tệ (tương đương 2,4 tỷ đồng) cùng một chiếc siêu xe Ferrari có giá trị ước tính 5 triệu tệ (hơn 18 tỷ đồng).

Cô dâu được cho là người phụ nữ rất giàu có và thành đạt trong lĩnh vực bất động sản. Ngoài chiếc xe Ferrari tặng chú rể, người phụ nữ này còn sở hữu dàn siêu xe gồm nhiều xế xịn đến từ các thương hiệu nổi tiếng khác.

Cả hai sau đó đã thực hiện một lễ cưới hết sức xa hoa. Những hình ảnh về lễ cưới cho thấy cô dâu mang đầy vàng trên người còn cả 2 đã ngồi trên chiếc siêu xe để vẫy chào quan khách tham dự lễ cưới, theo báo Dân trí.

Khi truyền thông đăng tải về lễ cưới này, cư dân mạng tại Trung Quốc đã đưa ra những ý kiến trái chiều nhau. Nhiều người chúc phúc cho lễ cưới của hai người và cho rằng tình yêu không hề có giới hạn, kể cả về tuổi tác. Tuy nhiên không ít người lại cho rằng chàng trai làm đám cưới chỉ vì sự giàu có của gia đình nhà gái.

“Cô ấy già hơn tuổi 38 rất nhiều, trong khi chàng trai chỉ như thể con của cô ấy”, một cư dân mạng bình luận.

“Hy vọng đây là một tình yêu thực sự, chứ không phải là một tình yêu vì vật chất. Bởi lẽ nếu cô ấy không có vật chất thì liệu chàng trai có chấp nhận làm đám cưới hay không?”, một cư dân mạng khác bình luận.