Chàng trai kết hôn với cô dâu châu Phi lớn hơn 20 tuổi, phản ứng "bất ngờ" của phụ huynh

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, ngày 6/10 tại thành phố Tân Thái (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc), đám cưới của chàng trai họ Chen (27 tuổi) nhanh chóng leo top tìm kiếm. Điều gây sự chú ý ở đám cưới này là cô dâu, một phụ nữ da màu 47 tuổi, từng trải qua một cuộc hôn nhân và có con trai trưởng thành.

Lễ cưới được chuẩn bị kỹ càng, đúng dịp Quốc khánh. Đây cũng là mùa cưới nhộn nhịp nhất trong năm. Khi ảnh cưới được đăng tải lên mạng, thay vì lời chúc phúc, phần bình luận lại tràn ngập những ý kiến trái chiều.

Trong ảnh, cô dâu người da màu đứng cạnh chú rể dáng gầy gò. Mái tóc dài búi gọn cùng làn da trắng khiến nhiều người bình luận đùa rằng "nhìn lướt qua còn tưởng hai cô gái cưới nhau".

Dù là người ngoại quốc, cô dâu vẫn chọn tổ chức theo nghi lễ truyền thống Trung Hoa.

Sáng hôm đó, cô dâu mặc chiếc váy đỏ trễ vai, nhẹ nhàng giúp chú rể cài hoa lên áo. Khi di chuyển ra sảnh tiệc, cô đổi sang bộ lễ phục đỏ, trùm khăn voan che mặt. Chen ân cần đỡ tay, sợ vợ vấp váy ngã.

Đoàn xe vừa đến nơi, người thân bạn bè ùa ra chật kín sân, ai cũng tò mò muốn nhìn tận mặt cô dâu ngoại quốc. Trong tiếng chúc phúc rộn ràng, cả hai đọc lời thề và chính thức nên duyên vợ chồng.

Tuy nhiên, chỉ ít giờ sau khi hình ảnh lễ cưới lan truyền, mạng xã hội lại "dậy sóng". Nhiều người bình luận rằng suốt buổi, bố mẹ chú rể gần như không cười, nét mặt căng cứng.

Bố mẹ chú rể gần như không cười, nét mặt căng cứng. Ảnh: Weibo.

Một người quen của gia đình tiết lộ, bố mẹ Chen vốn phản đối kịch liệt mối nhân duyên này. Họ lo tuổi tác chênh lệch, khác biệt văn hóa và lối sống. "Hai ông bà khuyên can nhiều lần nhưng con trai kiên quyết, cuối cùng đành miễn cưỡng đồng ý, dự lễ cho phải phép", người này nói.

Giữa lúc dư luận còn bàn tán chuyện tuổi tác, thông tin về thân thế cô dâu lại khiến mạng xã hội dậy sóng.

Một người tự xưng "biết rõ nội tình" khẳng định, cha cô dâu là tù trưởng ở Nam Phi, gia đình sở hữu mỏ khai thác và mang sang Trung Quốc của hồi môn hàng chục triệu USD, kèm cổ phiếu Nvidia và nhiều căn nhà.

Tin đồn này khiến dân mạng không khỏi xôn xao: "Hèn chi chú rể quyết tâm cưới đến thế".

Nhưng vài ngày sau, một nguồn tin khác lại phủ nhận toàn bộ. Theo đó, cô dâu thực ra là giảng viên tiếng Anh tại một trường đại học địa phương, sống giản dị, hay ăn cơm cùng sinh viên trong căng tin. Cha mẹ cô chỉ làm "công việc bình thường ở nước ngoài".

Cặp đôi tổ chức đám cưới theo nghi lễ truyền thống Trung Hoa. Ảnh: Weibo.

Câu chuyện vì thế chia đôi dư luận. Một bên cho rằng tình yêu vượt qua tuổi tác và màu da là điều đáng trân trọng. "Cô dâu chịu học phong tục Trung Hoa, mặc lễ phục truyền thống. Như vậy là đủ thấy thành tâm", một cư dân mạng bình luận.

Nhưng bên kia lại nghi ngờ, khi phát hiện trước cưới, anh Chen từng than không đủ tiền trả tiền thuê nhà, còn sau đám cưới lại khoe đồng hồ và điện thoại đời mới. "Có thể đây chỉ là cuộc hôn nhân đôi bên cùng có lợi", một người nhận xét.

Hiện chú rể đã khóa bình luận trên mạng, còn cô dâu cũng im lặng trước bão tin đồn.