Cuối tuần năng động trải nghiệm Lễ hội Hạnh phúc tại khuôn viên xanh TH School Hòa Lạc

Sự kiện mở cửa tự do đón chào tất cả mọi người yêu thích trải nghiệm. Bạn có thể dễ dàng đăng ký qua đường link: https://forms.gle/N6rjpShaLbzPiA246 và cùng gia đình tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc đích thực với TH School Happiness Day 2024.

Sự kiện Lễ hội Hạnh phúc nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc, cùng hướng tới sứ mệnh chung "Vì hạnh phúc đích thực" của Tập đoàn TH. Lễ hội sẽ diễn ra trong suốt cả ngày 16/03/2024, với nhiều trải nghiệm văn hóa - nghệ thuật - thể chất sôi động. Khách tham dự Lễ hội sẽ cùng nhau thám hiểm "Vùng đất Hạnh phúc" được thiết kế theo 5 khu vực tương ứng với 5 yếu tố của SPIRE. Mô hình SPIRE được phát triển bởi tiến sĩ Tal Ben-Shahar từ Đại học Oxford, trong đó chỉ ra 5 yếu tố mang lại hạnh phúc đích thực cho mỗi cá nhân, bào gồm: S - Spiritual (Tinh thần), P - Physical (Thể chất), I - Intellectual (Trí tuệ), R - Relational (Mối quan hệ) và E - Emotional (Cảm xúc). Các hoạt động trải nghiệm tại Lễ hội khuyến khích mọi người tìm hiểu về 5 khía cạnh đầy đủ của hạnh phúc, từ đó khám phá hạnh phúc đích thực của chính mình.