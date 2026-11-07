Cuối tuần mưa gió mà ăn món này là đúng bài, cả nấu và chuẩn bị chỉ 30 phút, cả nhà xuýt xoa

Những ngày cuối tuần trời mưa, chẳng gì hấp dẫn hơn một nồi nước dùng nóng hổi đặt giữa bàn, cả nhà vừa nhúng vừa ăn, cuốn thêm chút rau xanh và bún tươi. Thay vì những món lẩu cầu kỳ phải chuẩn bị hàng loạt nguyên liệu, bò nhúng mẻ là lựa chọn khá lý tưởng bởi cách làm đơn giản, thời gian chuẩn bị nhanh mà hương vị lại rất cuốn.

Nước dùng có vị chua dịu đặc trưng của mẻ, thơm mùi sả, hành tím và dứa. Thịt bò thái mỏng chỉ cần nhúng vài giây là vừa chín mềm, ăn kèm bánh tráng, bún và rau sống rất hợp. Nếu chuẩn bị nguyên liệu gọn gàng, món này có thể hoàn thành trong khoảng 30 phút.

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Nguyên liệu chuẩn bị

400–500g thịt bò thái lát mỏng.

1 bát nhỏ cơm mẻ.

1/4 quả dứa.

2 quả cà chua.

3 cây sả, 2 củ hành tím.

1 củ hành tây.

Rau ăn kèm: xà lách, rau thơm, chuối xanh, khế chua tùy thích.

Bún tươi hoặc bánh tráng cuốn.

Gia vị: nước mắm, đường, muối, dầu ăn, tỏi, ớt.

Cách làm bò nhúng mẻ trong 30 phút

Trước tiên, thịt bò thái lát mỏng, nếu mua loại đã thái sẵn thì chỉ cần kiểm tra lại độ dày, để riêng trong đĩa và bảo quản lạnh trong lúc chuẩn bị các nguyên liệu khác. Hành tây thái lát, dứa cắt miếng nhỏ, cà chua bổ múi cau. Sả đập dập, một phần băm nhỏ, hành tím và tỏi băm nhuyễn.

Cơm mẻ lọc qua rây, giữ lại phần nước cốt để nước dùng không bị lợn cợn. Đây là bước quan trọng giúp nồi nước nhúng có vị chua thanh và mịn hơn.

Bắc nồi lên bếp, phi thơm hành tím, tỏi và sả băm với một chút dầu ăn. Cho cà chua vào xào mềm để tạo màu, tiếp tục thêm dứa và sả đập dập, đảo đều rồi đổ khoảng 1–1,2 lít nước vào đun sôi.

Khi nước sôi, cho phần nước mẻ đã lọc vào từ từ, nêm nước mắm, đường và muối cho vừa khẩu vị. Nên nếm thử để điều chỉnh độ chua, bởi mỗi loại mẻ có độ chua khác nhau. Đun thêm vài phút cho các nguyên liệu hòa quyện, cuối cùng thả hành tây vào rồi chuyển nồi sang bếp ăn tại bàn.

Khi thưởng thức, chỉ cần gắp từng lát bò nhúng vào nồi nước đang sôi nhẹ. Thịt vừa chuyển màu là có thể vớt ra, tránh nhúng quá lâu khiến bò bị dai. Cuốn thịt cùng bún, rau sống, chuối xanh và bánh tráng, chấm nước mắm tỏi ớt hoặc mắm nêm tùy sở thích.

Ảnh minh họa

Bí quyết để nồi bò nhúng mẻ ngon hơn

Điểm quyết định hương vị nằm ở phần nước dùng. Không nên đổ toàn bộ nước mẻ vào ngay từ đầu mà hãy thêm từng chút, nếm thử rồi điều chỉnh để nước có vị chua dịu, không gắt. Dứa và cà chua vừa giúp tạo vị ngọt tự nhiên vừa làm nồi nước có màu sắc hấp dẫn.

Thịt bò nên chọn phần thăn, bắp hoa hoặc lõi vai có độ mềm vừa phải, thái ngang thớ thật mỏng. Không nên ướp quá nhiều gia vị vì thịt bò ngon nhất khi giữ được vị ngọt tự nhiên.

Một nồi bò nhúng mẻ không cần quá nhiều nguyên liệu cầu kỳ nhưng lại có đủ vị chua, ngọt, thơm và nóng hổi. Những ngày mưa lạnh, cả nhà quây quần bên nồi nước sôi lăn tăn, tự tay nhúng từng lát thịt rồi cuốn rau, ăn đến đâu nóng hổi đến đó, chẳng cần ra hàng vẫn có một bữa cuối tuần thật hấp dẫn.