Vào cuối tháng 4, khi sao Kim bước vào cung Kim Ngưu dịu dàng, năng lượng tình yêu bắt đầu lan tỏa trong vũ trụ, mang đến những cơ hội tình yêu quý giá cho một số cung hoàng đạo. Trong khoảng thời gian này, có ba cung hoàng đạo sẽ chứng kiến sự "lội ngược dòng" ngoạn mục của vận đào hoa, với chỉ số ngọt ngào gấp đôi khiến ai cũng phải ghen tị. Hãy cùng xem những cung hoàng đạo nào sẽ được tắm mình trong làn gió tình yêu và đón nhận sự tăng vọt của vận đào hoa nhé.

Song Ngư: Cảm nhận tâm hồn, duyên phận ập đến

Những người thuộc cung Song Ngư nhạy cảm và đa tình, cuối cùng cũng đã đến lúc bạn được đền đáp. Vào cuối tháng 4, theo sự chấm dứt của Sao Thủy nghịch hành, những trở ngại trong giao tiếp mà bạn từng gặp phải sẽ được giải quyết. Sự nhạy bén và trực giác bẩm sinh của bạn sẽ phát huy tối đa, giúp bạn nhận ra người ấy - người có tâm hồn đồng điệu cùng bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tranh minh họa

Có phải gần đây trái tim bạn đang đập nhanh hơn không? Đúng vậy, bởi vận đào hoa của bạn đang âm thầm tiến lại gần. Có thể là người lạ thoáng qua ở trạm xe buýt, đồng nghiệp mới gặp trong công việc, hoặc là bạn cũ bất ngờ gửi lời chào sau nhiều năm không liên lạc. Những cuộc gặp gỡ tình cờ ấy thực chất là sự sắp đặt tỉ mỉ của vũ trụ.

Người thuộc cung Song Ngư vốn giỏi cảm nhận cảm xúc của người khác, nhưng lần này hãy thử biểu đạt nhiều hơn về nội tâm bạn. Khi bạn mở lòng chân thành, người ấy sẽ bị thu hút bởi khí chất đặc biệt của bạn. Nhớ rằng, khoảng thời gian từ ngày 20 đến 26 tháng 4 sẽ là lúc vận đào hoa của bạn thăng hoa nhất, đừng ngần ngại chủ động tham gia các hoạt động xã hội, tạo thêm cơ hội cho duyên phận.

Đối với những Song Ngư đã có đôi, tình cảm của bạn sẽ sưởi ấm trong khoảng thời gian này. Những lời yêu thương chưa được nói ra, sao bạn không mạnh dạn bày tỏ?

Xử Nữ: Ngoài lý trí, tình cảm bùng nổ

Những người thuộc cung Xử Nữ, thường là biểu tượng của sự lý trí và điềm tĩnh, bạn có lẽ không bao giờ nghĩ mình là người may mắn trong chuyện tình cảm. Nhưng vào cuối tháng 4, khi sao Hỏa và sao Kim tạo thành một góc trời hài hòa, sức hút của bạn sẽ bùng nổ một cách không ngờ.

Tranh minh họa

Không cần lúc nào cũng ẩn mình sau vỏ bọc hoàn hảo, những lúc hiếm hoi bạn để lộ khuyết điểm lại chính là điều làm bạn trở nên quyến rũ. Gần đây có ai khen ngợi sự chu đáo và tận tâm của bạn không? Đó không phải là lời nói suông mà là tín hiệu chân thành mà bạn đã chạm đến trái tim họ.

Bạn thuộc cung Xử Nữ luôn giỏi chú ý đến từng chi tiết nhỏ, nhưng trong tình yêu đôi khi cần nhìn nhận bức tranh lớn hơn. Trong khoảng thời gian này, hãy thử buông bỏ sự cố chấp về hoàn hảo, chấp nhận sự không chắc chắn trong cuộc sống, bạn sẽ phát hiện tình yêu thực sự đơn giản hơn bạn nghĩ.

Cần lưu ý rằng, khoảng ngày 22 tháng 4, khi mặt trăng đi vào vị trí tình yêu của bạn, bạn có thể gặp một người hoàn toàn phá vỡ hình mẫu lý tưởng của bạn, nhưng lại khiến trái tim bạn thổn thức. Trải nghiệm tình yêu đầy bất ngờ này sẽ là một kỷ niệm ngọt ngào khó quên trong cuộc đời bạn.

Đối với những Xử Nữ đã có đôi, mối quan hệ của bạn sẽ càng thêm vững chãi trong thời gian này. Những điều nhỏ nhặt từng làm bạn bận tâm sẽ tan biến qua những cuộc trò chuyện chân thành. Đừng quên, tình yêu hoàn hảo không phải không có vấn đề, mà là có dũng khí đối mặt với vấn đề cùng nhau.

Thiên Bình: Vẻ đẹp cân bằng, quyến rũ tỏa sáng

Những người thuộc cung Thiên Bình duyên dáng, cuối tháng 4 sẽ là đỉnh cao của giao tiếp xã hội! Là một chuyên gia trong việc kết nối của cung gió, khi mặt trời bước vào cung Kim Ngưu, mối quan hệ của bạn sẽ đạt được sự cân bằng hài hòa, tạo nền móng vững chắc cho vận đào hoa của bạn.

Tranh minh họa

Gần đây bạn có phát hiện mình trở thành tâm điểm của các cuộc hội ngộ bạn bè không? Điện thoại và tin nhắn không ngừng nghỉ? Đó không phải là sự trùng hợp mà là do sức hút độc đáo của bạn đang thu hút mọi người xung quanh. Đặc biệt là vào khoảng ngày 25 tháng 4, khi sao Kim và sao cai quản của bạn tạo thành góc độ tốt, sức hút của bạn sẽ đạt đến đỉnh điểm.

Bạn thuộc cung Thiên Bình luôn tìm kiếm người bạn đồng hành có thể cùng bạn chia sẻ tâm hồn, và trong khoảng thời gian này, bạn dường như được thần may mắn đặc biệt ưu ái. Có thể là qua sự giới thiệu của bạn bè, cơ hội hợp tác trong công việc, một mối quan hệ tuyệt vời đang chờ đợi khai mào. Đừng để những trải nghiệm quá khứ khiến bạn do dự, hãy can đảm theo đuổi trái tim mình, lần này, tình yêu sẽ không làm bạn thất vọng.

Đối với những Thiên Bình đang yêu, tình cảm của bạn sẽ ngày càng ngọt ngào và ổn định. Người bạn đời sẽ thể hiện sự quan tâm và yêu thương đến bạn bằng hành động cụ thể, mang lại cho bạn cảm giác an toàn chưa từng có. Có thể là một món quà bất ngờ, hay một cuộc hẹn hò lãng mạn, những điều nhỏ nhặt này sẽ khiến tình cảm của bạn trở nên mặn nồng hơn.

Dù bạn thuộc cung hoàng đạo nào, để tận dụng tối đa "làn sóng" vận đào hoa này. Tình yêu bắt đầu từ sự hấp dẫn nhưng kết thúc bằng sự chân thực. Đừng ngại thể hiện chính mình, người xứng đáng sẽ chấp nhận bạn một cách trọn vẹn.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm