Cuối năm, Song Hye Kyo gây thất vọng toàn tập khi nhìn vào thành tích của đồng nghiệp, Song Joong Ki thấy vậy mà xuất sắc hơn nhiều

Mới đây, trang Kpopmap đã công bố top những bộ phim truyền hình có rating cao nhất năm 2021. Đa phần đều là những dự án của các ông lớn như SBS, KBS. Ngoài ra, tvN cũng cho thấy sức mạnh khi các bộ phim luôn nhận được sự đón nhận của khán giả.

Theo đó, dẫn đầu các bộ phim có rating cao nhất năm 2021 chính là Penthouse mùa 2 với 29,2%. Tiếp đến là Penthouse mùa 3 với 19,5%. Ngoài ra, ông lớn SBS còn có 1 dự án đạt rating cao không kém chính là Taxi Driver với 16%.

Cũng là dự án được SBS quảng bá rầm rộ, thế nhưng Now, We Are Breaking Up với sự góp mặt của Song Hye Kyo lại không thể vào top. Thậm chí dù đã gần đến tập cuối, bộ phim vẫn chưa thấy tín hiệu khả quan khi rating vẫn đang giậm chân tại chỗ ở mốc 1 chữ số.

Now, We Are Breaking Up là dự án trọng điểm trong năm 2021 của SBS nhưng không gây được tiếng vang như các dự án khác như Penthouse, Taxi Driver.

Trong năm 2021, đài KBS cũng có những dự án được khán giả chú ý như Royal Secret Agent đạt 14%, The King's Affection với 12,1% và River Where The Moon Rises đạt 10%.

Với nhà đài tvN, năm 2021 cũng là một năm đại thắng của nhà đài tư nhân này với một loạt các dự án gây được tiếng vang như Mr. Queen, Vincenzo (Song Joong Ki đóng chính) đều nằm trong top phim hot của năm 2021.

Nếu Song Hye Kyo không gây được tiếng vang thì chồng cũ của cô là Song Joong Ki lại tạo được hiệu ứng tốt với dự án Vincenzo.

https://afamily.vn/cuoi-nam-song-hye-kyo-gay-that-vong-toan-tap-khi-nhin-vao-thanh-tich-cua-dong-nghiep-song-joong-ki-thay-vay-ma-xuat-sac-hon-nhieu-20211222135223658.chn