Tháng 12 âm lịch năm Bính Ngọ (tức tháng Tân Sửu, kéo dài từ ngày ngày 08/01/2027 dương lịch đến hết ngày 05/02/2027 dương lịch) mang dòng chảy năng lượng Thổ khí vô cùng đậm đặc từ địa chi Sửu. Cục diện này tạo nên bệ phóng phong thủy vững chãi, mang lại vận may bùng nổ về điền sản, đất đai và nhà cửa cho các con giáp.

Con giáp tuổi Tỵ: Địa sinh kim ngọc, điền sản vinh hoa

Bước vào tháng Tân Sửu, người tuổi Tỵ sẽ là con giáp được tắm mình trong cát khí của cục diện Tam Hợp Tỵ – Dậu – Sửu, khơi thông long mạch tài lộc về phương diện đất đai.

Năng lượng Thổ khí của tháng cuối năm đóng vai trò như chất xúc tác hoàn hảo, biến các kế hoạch mua bán, xây dựng nhà cửa của bạn thành hiện thực một cách thuận lợi. Bạn như người tìm thấy mạch nước ngầm giữa sa mạc, dễ dàng săn tìm được những bất động sản có vị trí đắc địa và tiềm năng sinh lời vượt bậc.



Ánh sáng từ các cát tinh chiếu rọi giúp tuổi Tỵ đưa ra những quyết định đầu tư vô cùng sáng suốt, tránh được mọi cạm bẫy hay tranh chấp pháp lý. Các giao dịch ký kết hợp đồng đặt cọc, chuyển nhượng đất đai trong thời gian này đều diễn ra hanh thông, mang lại lợi nhuận ngay tức thì.

Có thể nói, đây chính là thời điểm hoàng kim để con giáp này dốc vốn tích lũy, hiện thực hóa giấc mộng an cư lạc nghiệp hoặc mở rộng quy mô kinh doanh địa ốc. Hãy vững tin hành sự, bởi lòng đất mẹ đang đồng hành và ban tặng cho bạn những đặc quyền phú quý tối thượng.

Con giáp tuổi Dậu: Kim Thổ tương sinh, lộc điền bừng sáng

Là mảnh ghép tiếp theo trong bộ ba Tam Hợp với địa chi tháng, người tuổi Dậu sẽ là con giáp đón nhận luồng sinh khí mạnh mẽ giúp vận trình tài lộc liên quan đến nhà đất thăng hoa rực rỡ.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa bản mệnh Dậu Kim và tháng Sửu Thổ tạo nên quy luật tương sinh bổ trợ, giúp bạn tích lũy được khối tài sản điền sản đáng mơ ước. Những người làm trong lĩnh vực môi giới, kinh doanh bất động sản sẽ dễ đón nhận một tháng bùng nổ doanh số với những bản hợp đồng giá trị liên thành.



Còn đối với người làm công ăn lương, đây là thời điểm may mắn để bạn sở hữu ngôi nhà đầu tiên hoặc nhận được quyền thừa kế, quà tặng đất đai từ gia tộc. Quý nhân xuất hiện từ phương xa mang theo những thông tin quy hoạch quý giá, giúp bạn đi trước thị trường một bước và thâu tóm lợi nhuận khổng lồ.

Có thể nói, dòng tiền lưu thông mạnh mẽ giúp tuổi Dậu dễ dàng xoay sở các khoản đòn bẩy tài chính để sở hữu những mảnh đất có phong thủy đại cát. Con giáp này hãy mở rộng tâm thế để đón nhận vũ điệu vàng son, bởi đây là phần thưởng xứng đáng cho sự kiên trì của bạn.

Con giáp tuổi Tý: Lục Hợp huy hoàng, gia môn định vị

Mối nhân duyên Lục Hợp giữa Tý và Sửu dệt nên một tấm áo gấm hoa lệ cho vận trình điền sản của con giáp tuổi Tý trong tháng chạp năm Bính Ngọ.



Mọi rào cản, bế tắc trong việc thủ tục giấy tờ, tranh chấp đất đai từ đầu năm đến nay bỗng chốc được tháo gỡ hoàn toàn nhờ sự xuất hiện của quý nhân. Bạn sở hữu nhãn quan phong thủy sắc bén, dễ dàng nhận diện được những mảnh đất có thế "tựa sơn hướng thủy", mang lại vượng khí lâu dài cho gia đạo.

Việc sửa sang, mua sắm hoặc hoàn thiện nhà cửa đón Tết trong tháng này cũng sẽ diễn ra vô cùng suôn sẻ, tràn ngập tiếng cười và hỷ khánh. Nguồn tài chính vững vàng từ công việc chính đổ về giúp tuổi Tý tự tin xuống tiền cho các dự án bất động sản dài hạn mà không gặp bất kỳ áp lực nào.

Có thể nói, con giáp này không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn là điểm tựa vững chắc, giúp đỡ người thân trong gia đình an cư lạc nghiệp. Hãy nắm bắt ngay thời cơ ngàn năm có một này để tạo dựng một nền móng vững chãi như bàn thạch cho tương lai.

Con giáp tuổi Sửu: Tự đồng hành khí, vương tọa địa hào

Nằm trong chính cung của tháng bản mệnh, người tuổi Sửu sẽ là con giáp nắm giữ chiếc chìa khóa vàng mở ra kho báu điền sản khổng lồ trong tháng củ mật.



Dù chịu một vài áp lực nhỏ của năm Bính Ngọ, nhưng khi bước vào tháng Tân Sửu, năng lượng Thổ khí đồng hành giúp nội lực của bạn tăng vọt, làm chủ hoàn toàn các giao dịch lớn. Bạn giống như một vị tướng lĩnh kiên cường, từng bước thâu tóm những mảnh đất màu mỡ, gia tăng giá trị tài sản tích lũy lên một tầm cao mới.

Trực giác mạnh mẽ giúp tuổi Sửu vượt qua các cuộc đấu giá, thương lượng giá cả một cách đầy bản lĩnh để mang về những lợi thế kinh tế độc tôn. Những khoản đầu tư vào phân khúc đất nền hoặc nhà ở từ trước nay bỗng nhiên tăng giá phi mã, mang lại nguồn lợi nhuận vượt ngoài mong đợi.

Đây cũng là thời điểm đại cát để con giáp này tiến hành động thổ, xây cất hoặc chuyển về nhà mới nhằm kích hoạt cung tài lộc cho năm mới. Hãy thong dong tự tại tận hưởng thành quả viên mĩ này, bởi đất đai xứ sở đang nghiêng mình che chở và làm giàu cho bạn.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

