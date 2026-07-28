2 con giáp dễ hao tài trong tháng 8

Tháng 8 mang đến nhiều cơ hội kiếm tiền nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro về tài chính. Với 2 con giáp dưới đây, việc quản lý tiền bạc cần được đặt lên hàng đầu. Chỉ một quyết định vội vàng hoặc quá tin người cũng có thể khiến bạn phải trả giá bằng những khoản hao hụt không nhỏ.

1. Tuổi Mão: Dễ mất tiền vì cả nể và chi tiêu thiếu tính toán

Tháng 8 là giai đoạn tuổi Mão phải đặc biệt quan tâm đến tình hình tài chính của mình. Dù nguồn thu không giảm, bạn lại có xu hướng phát sinh nhiều khoản chi ngoài dự kiến. Từ việc sửa chữa đồ dùng, hỗ trợ gia đình đến những buổi gặp gỡ bạn bè, mọi khoản tiền nhỏ cộng lại cũng có thể khiến ngân sách bị ảnh hưởng đáng kể.

Điều tuổi Mão cần lưu ý nhất trong tháng này là tính cả nể. Bạn dễ đồng ý cho người khác vay tiền, góp vốn hoặc đứng ra hỗ trợ tài chính chỉ vì ngại từ chối. Tuy nhiên, không phải lời nhờ vả nào cũng mang lại kết quả như mong đợi. Nếu không cân nhắc kỹ, bạn có thể rơi vào tình huống tiền đã đi nhưng rất khó lấy lại.

Trong công việc, cũng nên thận trọng với những lời mời đầu tư hoặc hợp tác có vẻ hấp dẫn. Những cơ hội hứa hẹn lợi nhuận cao trong thời gian ngắn thường đi kèm rủi ro lớn hơn bạn nghĩ.

Thay vì chạy theo những khoản lợi trước mắt, tuổi Mão nên ưu tiên tiết kiệm, lập kế hoạch chi tiêu rõ ràng và chỉ đưa ra quyết định sau khi đã tìm hiểu đầy đủ thông tin.

2. Tuổi Hợi: Hao tài vì quá tin người và mua sắm theo cảm xúc

Tháng 8 có thể mang đến cho tuổi Hợi khá nhiều áp lực trong cuộc sống, và chính điều này khiến bạn dễ tìm đến việc mua sắm để giải tỏa tâm trạng. Ban đầu chỉ là vài khoản chi nhỏ nhưng nếu không kiểm soát, tổng số tiền bỏ ra sẽ lớn hơn bạn tưởng.

Ngoài ra, tuổi Hợi cũng là con giáp dễ đặt niềm tin vào người khác. Bạn có thể nhận được lời mời hợp tác, góp vốn hoặc giới thiệu những kênh đầu tư nghe rất hấp dẫn. Tuy nhiên, đây chưa phải thời điểm thích hợp để đưa ra các quyết định mạo hiểm. Nếu quá tin vào lời hứa hẹn mà không kiểm chứng thông tin, nguy cơ mất tiền là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Trong gia đình, tháng này cũng có thể phát sinh một số khoản chi bắt buộc liên quan đến người thân hoặc nhà cửa. Dù không thể tránh hoàn toàn, việc chủ động chuẩn bị một khoản dự phòng sẽ giúp bạn bớt áp lực hơn.

Bên cạnh đó, tuổi Hợi nên hạn chế mua những món đồ chỉ vì đang giảm giá hoặc theo xu hướng. Hãy tự hỏi liệu mình có thực sự cần hay không trước khi mở ví.

Dù tuổi Mão và tuổi Hợi được dự báo là hai con giáp dễ hao tài trong tháng 8, điều đó không có nghĩa tài lộc sẽ suy giảm cả tháng. Phần lớn những khoản thất thoát đều có thể hạn chế nếu mỗi người biết quản lý chi tiêu, cân nhắc trước khi đầu tư và không để cảm xúc chi phối các quyết định liên quan đến tiền bạc.

Tháng 8 sẽ thuận lợi hơn nếu bạn ưu tiên sự an toàn thay vì mạo hiểm, tiết kiệm nhiều hơn thay vì chi tiêu theo hứng thú và luôn kiểm tra kỹ mọi thông tin trước khi hợp tác hoặc cho vay. Đôi khi, giữ được đồng tiền mình đã kiếm được cũng chính là một dạng tài lộc đáng quý.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo