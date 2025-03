Cuối cùng Từ Hy Viên đã có thể an nghỉ!

Vào ngày 5/3, truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) đưa tin gia đình đã quyết định được địa điểm an táng tro cốt Từ Hy Viên. Theo đó, tro cốt của cô sẽ được đưa vào tháp cốt nghĩa trang Kim Bảo Sơn, thành phố Tân Bắc, Đài Loan (Trung Quốc). Đây cũng là nơi nữ ca sĩ đình đám Đặng Lệ Quân an nghỉ.

Tuy nhiên 163 cho rằng cùng là ngôi sao nổi tiếng nhưng cách an táng Từ Hy Viên lại quá thua thiệt so với Đặng Lệ Quân. Nếu như khu mộ của Đặng Lệ Quân rất rộng và được dựng tượng đồng thì tro cốt Từ Hy Viên chỉ được đưa vào tháp cốt. Tại Kim Bảo Sơn, tháp cốt được chia làm 3 loại. Loại rẻ nhất tương đối chật và chỉ được trang trí đơn giản. Loại tầm trung sang trọng hơn, được trải thàm sàn, tháp chạm khắc và có màu vàng chủ đạo. Tháp cốt loại cao cấp nhất có không gian riêng rộng rãi đủ chứa tro cốt cả gia đình, có bài vị để thờ cúng. Chi phí cho tháp cốt loại cao cấp nhất là 5 triệu Đài tệ (khoảng 3,8 tỷ đồng). 163 bình luận với người bình thường như vậy là sang trọng, nhưng với vị thế ngôi sao có hàng trăm triệu Đài tệ như Từ Hy Viên thì điều kiện chưa đủ tương xứng.

Gia đình quyết định đưa tro cốt Từ Hy Viên vào tháp cốt ở nghĩa trang Kim Bảo Sơn

Đây cũng là nơi danh ca Đặng Lệ Quân an nghỉ. Tuy nhiên khu mộ nữ ca sĩ rất rộng rãi và được dựng tượng đồng

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến trái chiều đã nổ ra xung quanh cách an táng tro cốt Từ Hy Viên. Người cho rằng việc đưa tro cốt vào tháp cốt không đủ tương xứng với nữ diễn viên. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng như vậy là đủ để Từ Hy Viên an nghỉ so với phương pháp mộc thụ táng.

Từ Hy Viên qua đời tại Nhật Bản vào ngày 2/2 và được hỏa táng trước khi đưa về Đài Loan (Trung Quốc). Ban đầu gia đình dự định lưu giữ tro cốt trong nhà nhưng vấp phải sự phản đối của hàng xóm. Sau đó, Từ Hy Đệ thông báo sẽ chôn cất chị gái theo phương thức mộc thụ táng thân thiện với môi trường, không lập bia mộ. Theo Từ Hy Đệ, đây là ý nguyện của Từ Hy Viên lúc sinh thời. Ngoài ra, gia đình cũng mong muốn Từ Hy Viên thanh thản, được hòa làm 1 với thiên nhiên sau khi mất.

Lần này, DJ Koo lên tiếng phản đối vì anh muốn có không gian tưởng niệm đầy đủ, không muốn để vợ tan biến vào cát bụi. Sau nhiều lần bàn bạc, cuối cùng gia đình cũng đã thống nhất được phương án đưa tro cốt Từ Hy Viên vào tháp cốt ở nghĩa trang Kim Bảo Sơn.

DJ Koo phản đối mộc thụ táng vì không muốn vợ tan vào cát bụi

Nguồn: 163, China Times