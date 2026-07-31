Cuối cùng Kim Seon Ho cũng lộ diện sau scandal, visual trên thảm đỏ Rồng Xanh gây chú ý!

Vào ngày 31/7, Lễ trao giải truyền hình Rồng Xanh 2026 (Blue Dragon Series Awards) đã chính thức diễn ra, thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ khắp châu Á. Thảm đỏ lễ trao giải quy tụ hàng loạt tên tuổi đình đám như Yoona (SNSD), Kim Seon Ho, Lee Kwang Soo, Byeon Woo Seok... Trong đó, sự xuất hiện của Kim Seon Ho nhận được sự chú ý đặc biệt từ truyền thông lẫn khán giả. Đây là sự kiện giải trí lớn đầu tiên mà mỹ nam này tham dự kể từ khi vướng cáo buộc trốn thuế.

Đổ bộ Rồng Xanh, Kim Seon Ho diện suit đen lịch lãm. Nhưng nhìn đến visual của anh, khán giả càng thêm sốc bội phần. Qua ống kính cam thường, nam diễn viên ghi điểm cực mạnh với làn da mịn màng không tỳ vết, và thần sắc vô cùng tươi tắn rạng rỡ. Trên thảm đỏ, anh liên tục nở nụ cười khoe má lúm đồng tiền duyên dáng, quyến rũ. Thần thái đỉnh cao càng khiến anh thêm đậm chất "tổng tài", đến truyền thông cũng phải thốt lên sững sờ: "Kim Seon Ho mang vẻ đẹp sát thương cực mạnh đến Rồng Xanh 2026".

Với lần lộ diện này, Kim Seon Ho cho thấy bản thân đã vượt qua bão scandal trốn thuế. Trước đó, anh từng lộ hình ảnh đi tập kịch với dáng vẻ gầy gò, héo hon và gương mặt buồn rũ rượi. Thế nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, Kim Seon Ho đã khiến công chúng bất ngờ với màn "lột xác" ngoạn mục. Từ vẻ ngoài tiều tụy, nam diễn viên xuất hiện đầy sức sống, tự tin sải bước trên thảm đỏ của một trong những lễ trao giải danh giá nhất Hàn Quốc, chứng minh sức hút của anh vẫn chưa hề suy giảm dù đang đối mặt với nhiều sóng gió trong sự nghiệp.

Toàn cảnh màn xuất hiện của Kim Seon Ho tại thảm đỏ Lễ trao giải truyền hình Rồng Xanh vào tối 31/7. Nguồn: X.

Xuất hiện trên thảm đỏ, Kim Seon Ho lựa chọn bộ suit đen, tôn lên vóc dáng cao ráo và phong thái lịch lãm. Ảnh: X.

Tuy nhiên, điều khiến công chúng bàn tán nhiều nhất lại chính là diện mạo của anh. Dưới ống kính không qua chỉnh sửa của truyền thông, Kim Seon Ho vẫn giữ được làn da mịn màng, gương mặt không tỳ vết cùng thần sắc tươi tắn, rạng rỡ. Ảnh: X.

Nam diễn viên liên tục nở nụ cười, để lộ má lúm đồng tiền "thương hiệu" khiến người hâm mộ không khỏi "tan chảy". Ảnh: MK.

Phong thái tự tin cùng khí chất cuốn hút giúp Kim Seon Ho toát lên vẻ ngoài chuẩn hình tượng "tổng tài", nổi bật giữa dàn khách mời toàn sao. Không ít phóng viên tại hiện trường cũng dành nhiều lời khen cho visual của anh, nhận xét rằng Kim Seon Ho mang đến "sức sát thương" cực lớn trên thảm đỏ Rồng Xanh năm nay. Ảnh: Osen.

Màn xuất hiện này được xem là dấu hiệu cho thấy nam diễn viên dần lấy lại phong độ sau khoảng thời gian chìm trong những tranh cãi liên quan đến nghi vấn trốn thuế. Trước đó không lâu, hình ảnh Kim Seon Ho trong lúc tập luyện cho vở kịch mới từng khiến người hâm mộ lo lắng khi anh lộ gương mặt hốc hác, thân hình gầy đi trông thấy và thần thái đầy mệt mỏi. Ảnh: X.

Đầu tháng 2, Kim Seon Ho trở thành tâm điểm bàn tán vì vướng nghi vấn trốn thuế. Anh bị truyền thông Hàn tố áp dụng mô hình lập công ty ma, chuyển thu nhập cá nhân sang doanh nghiệp để gian lận thuế thu nhập cá nhân, tương tự trường hợp của Cha Eun Woo.

Trước hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng liên quan tới pháp luật, tới sáng 4/2, Kim Seon Ho đã chính thức lên tiếng thông qua công ty quản lý. Trong thông báo gửi đến công chúng, nam thần 8X xin lỗi, thừa nhận bản thân thiếu hiểu biết trong việc thành lập, vận hành công ty pháp nhân 1 thành viên dẫn đến sai lầm trong tài chính. Theo phía Fantagio - công ty quản lý của Kim Seon Ho, nam diễn viên đã nộp bổ sung tiền thuế còn thiếu. Tuyên bố từ phía tài tử họ Kim được cho là lời ngầm thừa nhận anh đã có hành vi trốn thuế, né thuế thông qua công ty gia đình.

Giữa tâm bão drama, thương hiệu BEANPOLE đã xóa hoặc ẩn video quảng cáo của nam thần Tiếng Yêu Này, Anh Dịch Được Không. Việc 1 nhãn hàng có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Kim Seon Ho như BEANPOLE "quay xe" cực gắt, tốn công xử lý hình ảnh của nam diễn viên cho thấy đối tác đang dần mất niềm tin với nam diễn viên đình đám. Rất may, Kim Seon Ho không bị điều tra cũng không phải dừng hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, vụ lùm xùm khiến danh tiếng và hình ảnh của anh hoen ố.

Sau khi dính drama trốn thuế và thành lập công ty trái phép, nam diễn viên sa sút, gầy đi đáng kể, trông thiếu sức sống và bỗng mất đi vẻ rạng rỡ thường thấy trước đây. Ảnh: Naver.

Nguồn: Nate, Naver