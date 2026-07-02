Chỉ mới đi được nửa chặng đường của năm 2026, làng giải trí Hàn Quốc đã liên tiếp chìm trong những vụ bê bối gây chấn động. Từ loạt điều tra thuế nhắm vào các ngôi sao hạng A, cuộc chiến pháp lý chưa có hồi kết của Kim Soo Hyun cho đến hàng loạt scandal từ các chương trình hẹn hò thực tế, Kbiz trải qua một trong những giai đoạn hỗn loạn nhất nhiều năm trở lại đây.

Mới đây, tờ Daum của Hàn Quốc đã sử dụng mô hình AI để phân tích mức độ ảnh hưởng, sức lan tỏa trên mạng xã hội cũng như tác động đối với dư luận, qua đó đưa ra bảng xếp hạng top 5 bê bối giải trí lớn nhất nửa đầu năm 2026.

Đại án kinh tế của giới nghệ sĩ: Cha Eun Woo, Kim Seon Ho gây "địa chấn"

Đứng đầu bảng xếp hạng là cuộc điều tra thuế liên quan đến hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng như Cha Eun Woo, Kim Seon Ho, Ji Chang Wook. Vụ việc được nhận định có sức ảnh hưởng lớn nhất đối với ngành giải trí Hàn Quốc trong nửa đầu năm nay.

Trong đó, Cha Eun Woo trở thành tâm điểm khi bị cơ quan thuế truy thu khoản tiền lên tới khoảng 20 tỷ won (374 tỷ đồng). Theo kết quả điều tra, cơ quan thuế xác định một công ty được thành lập dưới tên mẹ của Cha Eun Woo đã được sử dụng để quản lý nguồn thu từ các hoạt động nghệ thuật của nam diễn viên. Giới chức kết luận doanh nghiệp này hoạt động giống một "công ty vỏ bọc" hơn là một công ty quản lý nghệ sĩ thực sự, qua đó giúp nguồn thu nhập được áp dụng mức thuế doanh nghiệp thấp hơn thay vì chịu thuế thu nhập cá nhân với mức cao hơn. Khoảng ba tháng sau khi vụ việc bị phanh phui, Cha Eun Woo đã hoàn tất việc nộp khoản thuế bị truy thu. Sau khi điều chỉnh, số tiền cuối cùng anh phải nộp trả cho cơ quan thuế là khoảng 13 tỷ won (243 tỷ đồng).

Cha Eun Woo sụp đổ hình tượng vì cáo buộc trốn thuế. Ảnh: X

Kim Seon Ho cũng không nằm ngoài "tầm ngắm" thanh tra thuế của cơ quan chức năng. Công ty một thành viên của nam diễn viên bị nghi thuê người thân trong gia đình làm việc với mức thu nhập cao đáng ngờ và xử lý một số khoản chi khiến cơ quan thuế đặt dấu hỏi. Phía công ty quản lý Fantagio sau đó phủ nhận Kim Seon Ho có hành vi trốn thuế, cho biết đây chỉ là sai sót trong quản lý, toàn bộ khoản thuế còn thiếu đã được thanh toán và công ty này đã giải thể.

Kim Seon Ho bị cáo buộc trốn thuế với mô hình lập công ty ma hệt như Cha Eun Woo. Ảnh: X.

Trong khi đó, Ji Chang Wook được cho là đã trải qua một cuộc thanh tra thuế đặc biệt vào tháng 6, dẫn đến quyết định truy thu số tiền lên tới hàng tỷ won. Công ty quản lý của nam diễn viên nhấn mạnh rằng tranh cãi xuất phát từ sự khác biệt trong cách diễn giải luật thuế, cụ thể là việc xác định một số khoản thu nhập từ hoạt động nghệ thuật thuộc về cá nhân Ji Chang Wook hay thuộc về công ty của anh. Phía nam diễn viên khẳng định Ji Chang Wook luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế kể từ khi ra mắt vào năm 2008.

Công ty quản lý khẳng định Ji Chang Wook không có hành vi trốn thuế bằng các thủ đoạn bất chính. Ảnh: X.

Theo đánh giá của AI, vụ việc này đứng đầu bảng xếp hạng bởi nó làm dấy lên những tranh luận gay gắt về sự công bằng trong nghĩa vụ thuế, đồng thời khiến hình ảnh của nhiều ngôi sao bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong đó, việc nghệ sĩ nổi tiếng sử dụng các công ty một thành viên hoặc "công ty vỏ bọc" nhằm giảm gánh nặng thuế đã tạo ra cảm giác bất công đối với những người nộp thuế thông thường.

Kim Soo Hyun và cuộc chiến pháp lý chưa có hồi kết

Xếp ngay sau vụ điều tra thuế diện rộng trong showbiz là cuộc chiến pháp lý kéo dài giữa Kim Soo Hyun và người đứng đầu kênh YouTube Viện Garo Sero Kim Se Ui. Từ năm 2025, Kim Se Ui đã liên tục phát sóng các chương trình cáo buộc Kim Soo Hyun từng hẹn hò với cố diễn viên Kim Sae Ron khi cô còn là trẻ vị thành niên, đồng thời quy trách nhiệm cho nam diễn viên liên quan đến cái chết của nữ diễn viên. Ông còn tổ chức nhiều buổi họp báo và công bố các đoạn ghi âm cùng tin nhắn KakaoTalk được cho là bằng chứng.

Tuy nhiên, quá trình điều tra sau đó kết luận đoạn ghi âm được tạo bằng công nghệ AI, còn các tin nhắn KakaoTalk đã bị chỉnh sửa. Kim Se Ui hiện đã bị biệt giam để chờ xét xử sau khi tòa án chấp thuận lệnh bắt khẩn cấp, với lý do người đàn ông này có nguy cơ tiêu hủy chứng cứ và bỏ trốn.

Kim Se Ui đã bị bắt giam. Ảnh: X.

Dù vậy, hệ lụy vẫn chưa dừng lại với Kim Soo Hyun. Công ty thực phẩm chức năng FromBio đã đệ đơn kiện nam diễn viên đòi bồi thường 3,9 tỷ won (73 tỷ đồng), cho rằng những lùm xùm xoay quanh anh gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh thương hiệu. Trong khi đó, Kim Soo Hyun tiếp tục phủ nhận toàn bộ cáo buộc và khẳng định mình là nạn nhân của thông tin sai sự thật. Theo kế hoạch, nam diễn viên sẽ trở lại hoạt động vào tháng 7 với một hợp đồng quảng cáo tại Philippines.

Kim Soo Hyun ngã ngựa vì cáo buộc đời tư chấn động. Ảnh: X.

Hàng loạt bê bối của các người chơi chương trình hẹn hò thực tế

Vị trí thứ ba là chuỗi bê bối đời tư của các thí sinh tham gia các chương trình hẹn hò thực tế tại Hàn Quốc. Nhiều người tham gia các chương trình khác nhau như chương trình mai mối do SBS sản xuất, Heart Signal 5 của Channel A, I Am Solo của ENA và SBS Plus... đã bị tố cáo che giấu chuyện ngoại tình, chưa hoàn tất thủ tục ly hôn hoặc có đời tư không minh bạch trước và trong quá trình ghi hình. Một số chương trình buộc phải cắt giảm thời lượng xuất hiện của người tham gia, trong khi số khác vẫn tiếp tục phát sóng giữa lúc tranh cãi chưa ngã ngũ.

Những bê bối này đã làm suy giảm nghiêm trọng uy tín của các chương trình hẹn hò, vốn được xây dựng trên niềm tin rằng người tham gia đến show bằng sự chân thành và mong muốn tìm kiếm nửa kia. Ê-kíp sản xuất cũng bị công chúng chỉ trích dữ dội vì không tiến hành kiểm tra lịch trình đầy đủ đối với người tham gia.

Loạt chương trình hẹn hò của Hàn Quốc lao đao vì bê bối đời tư của người chơi. Ảnh: Kbizoom

Nhà hàng Michelin của đầu bếp Ahn Sung Jae dính bê bối đánh tráo rượu

Đứng thứ tư là vụ việc liên quan đến đầu bếp nổi tiếng Ahn Sung Jae và nhà hàng Mosu đạt sao Michelin của anh. Ahn Sung Jae từng làm giám khảo cuộc thi nấu ăn Culinary Class Wars trên phát sóng trên Netflix. Theo đó, 1 thực khách đã tố nhà hàng của Ahn Sung Jae đã phục vụ chai rượu vang niên vụ 2005 thay vì niên vụ 2000 như quảng cáo trong gói trải nghiệm cao cấp. Dù Mosu và Ahn Sung Jae đều công khai xin lỗi và cam kết sẽ tăng cường công tác quản lý, nhưng làn sóng chỉ trích vẫn bùng lên khi kênh YouTube chính thức của đầu bếp vẫn đăng video mới ngay đúng ngày phát hành thư xin lỗi, khiến nhiều người nghi ngờ về sự chân thành.

Nhà hàng Michelin của đầu bếp Ahn Sung Jae dính bê bối đánh tráo rượu vang. Ảnh: Kbizoom.

Người nổi tiếng liên tiếp "vạ miệng" trên mạng xã hội

Khép lại danh sách là chuỗi tranh cãi liên quan đến mạng xã hội của các nghệ sĩ và influencer. Nữ diễn viên Ki Eun Se đã hứng chỉ trích dữ dội sau khi đăng bài bày tỏ mong muốn "thế giới cần trở nên ấm áp hơn" để đáp lại những lời than phiền của hàng xóm về tiếng ồn ào từ công trình xây dựng gần nhà. Nhiều người cho rằng phản hồi của cô mang tính xem nhẹ ý kiến của người khác. Nữ MC Ahn Sun Young phải lên tiếng xin lỗi sau khi công khai than phiền bị từ chối cho vào phòng thi IELTS vì đã quá thời gian quy định. Nam diễn viên Kim Bin Woo lại bị ném đá dữ dội sau công khai đáp trả bản thân sống ở tầng một nên ồn ào không phải là vấn đề sau khi bị hàng xóm than phiền livestream ồn ào vào ban đêm.

Nhiều nghệ sĩ Hàn vướng scandal có phát ngôn kém duyên, thiếu suy nghĩ trên MXH. Ảnh: StarNews.

Nguồn: Daum