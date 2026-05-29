Cuộc thi Giọng hát trẻ Toàn quốc 2026 chính thức khởi động

Ngày 29/5/2026, Viện Phát triển Giáo dục và Văn hóa Việt Nam chính thức công bố khởi động Cuộc thi Giọng hát trẻ Toàn quốc 2026 với thông điệp "Khơi nguồn đam mê, chắp cánh tài năng âm nhạc Việt".

Được tổ chức dưới sự hỗ trợ chuyên môn từ Cục Nghệ thuật Biểu diễn thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cuộc thi mở rộng cho học sinh, sinh viên và các bạn trẻ yêu ca hát trong độ tuổi từ 6 đến 25, chia thành hai hệ thi gồm Không chuyên và Chuyên nghiệp. Theo ban tổ chức, tính đến thời điểm công bố đã có hơn 3.000 hồ sơ đăng ký tham dự vòng Sơ khảo Online.

Ý tưởng đứng sau cuộc thi không chỉ thuần túy về ca hát.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng Ban tổ chức, thẳng thắn thừa nhận tham vọng hướng đến một nền công nghiệp âm nhạc hội nhập, lấy Hàn Quốc làm hình mẫu tham chiếu. "Âm nhạc có sức mạnh thay đổi cuộc đời của một người trẻ. Cuộc thi được tạo ra để tìm kiếm, trao cơ hội và tiếp thêm niềm tin cho những tài năng ở mọi vùng miền, đặc biệt là các bạn trẻ tại vùng sâu, vùng xa chưa từng có cơ hội đứng trên sân khấu lớn", ông Tuấn chia sẻ.

Ban tổ chức cũng tiết lộ đang lên kế hoạch hợp tác với các tổ chức tại Hàn Quốc và Nhật Bản nhằm tạo cơ hội cho thí sinh vươn ra thị trường quốc tế.

Điểm đáng chú ý nhất ở khâu thiết kế thi cử là quyết định chọn TikTok làm nền tảng sơ loại, với yêu cầu thí sinh đăng video hát mộc 100%, không chỉnh âm, không can thiệp kỹ thuật. Ban tổ chức lý giải đây là cách để đánh giá chất giọng tự nhiên và đảm bảo tính công bằng ngay từ vòng đầu. "Dù AI có thể tạo ra âm nhạc hoàn hảo về mặt kỹ thuật, nhưng nó thiếu cái hồn. Chúng tôi muốn nghe âm thanh mộc nhất của thí sinh", đại diện ban tổ chức phát biểu tại họp báo.

Về câu hỏi liệu các thí sinh có lượng theo dõi lớn trên mạng xã hội có lợi thế không công bằng hay không, ban tổ chức cho biết điểm TikTok chỉ chiếm 20% tổng điểm, còn lại 80% do hội đồng giám khảo chuyên môn quyết định. Thí sinh gửi link video cho ban tổ chức và việc lan tỏa trên nền tảng được xem như bước xây dựng hình ảnh ban đầu, không phải thước đo năng lực. Tuy nhiên ban tổ chức cũng thẳng thắn: Những ai không sành sỏi về nền tảng số sẽ gặp bất lợi nhất định, và điều đó phản ánh thực tế của một ngành giải trí hiện đại.

Hội đồng giám khảo được xây dựng theo hướng học thuật rõ rệt, quy tụ NSND, NSƯT, tiến sĩ, thạc sĩ âm nhạc và giảng viên từ các cơ sở uy tín.

Đồng hành trong vai trò Giám đốc Âm nhạc là nhạc sĩ Trần Khánh Ly. Ngoài chấm điểm, nhạc sĩ Trần Khánh Ly sẽ trực tiếp hỗ trợ chuyên môn cho thí sinh khi cần, bao gồm test giọng, tư vấn chọn bài và định hướng phong cách thi. Ban tổ chức cũng cam kết hỗ trợ làm nhạc beat miễn phí cho thí sinh ở vùng sâu, vùng xa khi vào các vòng trong.

Về lộ trình, vòng Sơ khảo Online chạy từ 29/5 đến 31/8/2026 trên TikTok. Vòng Bán kết diễn ra trực tiếp tại ba miền: Nhà hát Bến Thành (TP. Hồ Chí Minh), Nhà hát Trưng Vương (Đà Nẵng) và Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi Hà Nội. Vòng Chung kết Toàn quốc dự kiến từ 1 đến 5/12/2026 tại Hà Nội, với toàn bộ thí sinh lọt vào vòng này đều được vinh danh, nhận huy chương và giấy chứng nhận. Đêm Gala trao giải tổ chức tối 6/12/2026 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô.