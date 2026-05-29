19 nghệ sĩ Việt tham gia "Say Hi" Rực Rỡ, chương trình sinh tồn thực tế đầu tiên dành riêng cho idol

Chiều 29.5.2026, sự kiện ra mắt chương trình truyền hình thực tế "Say Hi" Rực Rỡ chính thức diễn ra với sự tham dự của gần như toàn bộ dàn nghệ sĩ cùng nhiều khách mời đặc biệt.

Khán giả tại sự kiện không chỉ được giao lưu trực tiếp với các nghệ sĩ mà còn được trải nghiệm các hoạt động mang tinh thần sinh tồn như dựng lều, lọc nước sạch, cùng nhiều khu trải nghiệm được thiết kế theo màu sắc thiên nhiên hoang dã, như một hình mẫu thu nhỏ của hành trình thực tế mà 19 "anh trai" sẽ trải qua trên sóng truyền hình.

Chương trình sinh tồn thực tế đầu tiên dành riêng cho idol Việt

"Say Hi" Rực Rỡ được định hình là một chương trình sinh tồn thực tế, format đầu tiên tại Việt Nam dành riêng cho idol. Tinh thần xuyên suốt của chương trình được nhà sản xuất đúc kết trong ba từ: REAL, WILD và BROTHERHOOD.

Điểm khác biệt nằm ở chỗ chương trình không khai thác hình ảnh trình diễn quen thuộc của các nghệ sĩ mà đặt họ vào môi trường thực tế để bộc lộ bản thân theo cách hoàn toàn khác: Qua cách sinh tồn, thích nghi và kết nối với đồng đội. Từ những việc nhỏ như dựng trại, nấu ăn, di chuyển qua địa hình hiểm trở cho đến việc phối hợp hoàn thành thử thách tập thể, tất cả đều trở thành chất liệu để khán giả nhìn thấy một phiên bản rất khác của các idol Việt.

Nhà sản xuất chia sẻ: "'Say Hi' Rực Rỡ không chỉ là một chương trình truyền hình thực tế đơn thuần mà còn là hành trình để các nghệ sĩ bước ra khỏi vùng an toàn, sống thật hơn và kết nối thật hơn với nhau. Điều khiến chương trình khác biệt không nằm ở sự cạnh tranh mà là cách những người trẻ cùng nhau trưởng thành sau mỗi hành trình."

Từ đại ngàn Kon Ka Kinh đến biển đảo Cù Lao Xanh

Format chương trình chia thành hai chặng đối lập: rừng và biển. Chặng rừng tập trung vào khả năng sinh tồn, thích nghi và vượt địa hình trong môi trường hoang dã. Chặng biển mở ra hành trình khám phá thiên nhiên, thử thách tinh thần đồng đội và giới hạn cá nhân theo cách khác.

Hai bối cảnh ghi hình chính là Vườn quốc gia Kon Ka Kinh và đảo Cù Lao Xanh. Một bên là hệ sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng của Tây Nguyên với địa hình hiểm trở và đa dạng sinh học phong phú, một bên là không gian biển đảo trong lành bậc nhất miền Trung. Sự đối lập giữa hai không gian này không chỉ tạo nên thử thách đa dạng mà còn mang đến ngôn ngữ hình ảnh giàu cảm xúc cho toàn bộ chương trình, đồng thời góp phần tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên Việt Nam trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia 2026 tại Gia Lai.

19 nghệ sĩ, 19 cá tính

Đội hình "Say Hi" Rực Rỡ quy tụ 19 nghệ sĩ: Đức Phúc, Isaac, WEAN, Dương Domic, HURRYKNG, RHYDER, JSOL, Gemini Hùng Huỳnh, Nicky, Pháp Kiều, Anh Tú, Gin Tuấn Kiệt, Phạm Anh Duy, Vũ Thịnh, Phạm Đình Thái Ngân, ERIK, Ali Hoàng Dương, Đỗ Phú Quí cùng sự đồng hành của Lê Dương Bảo Lâm với vai trò dẫn dắt. Đây là lần đầu tiên hầu hết các nghệ sĩ tham gia một chương trình sinh tồn thực tế, đặt họ vào những hoàn cảnh không thể chuẩn bị trước.

Sự khác biệt về cá tính của từng thành viên chính là yếu tố hứa hẹn tạo ra nhiều khoảnh khắc bất ngờ nhất. Bên cạnh những gương mặt vốn quen thuộc với vai trò khuấy động không khí, cũng có những thành viên điềm tĩnh và ít lời hơn nhưng luôn sẵn sàng hỗ trợ đồng đội ở những thời điểm then chốt. Những câu chuyện hậu trường được hé lộ tại sự kiện ra mắt cho thấy hành trình ghi hình đã thực sự thay đổi mối quan hệ giữa các nghệ sĩ: khi cùng sống và vượt khó giữa thiên nhiên, ranh giới giữa đồng nghiệp và người anh em dần trở nên mờ nhạt.

Chương trình do DatVietVAC phối hợp sản xuất cùng UBND tỉnh Gia Lai. "Say Hi" Rực Rỡ chính thức lên sóng từ ngày 7.6.2026, phát sóng tối Chủ nhật hàng tuần lúc 20h trên HTV2, 20h30 trên HTV7, ứng dụng VieON và kênh YouTube Dong Tay Promotion.