Hậu vệ Thành Chung đang cùng đội tuyển Việt Nam thi đấu tại ASEAN Cup 2026. Không chỉ khẳng định vị thế trụ cột ở cả cấp độ Câu lạc bộ Hà Nội lẫn Đội tuyển Quốc gia, trung vệ Nguyễn Thành Chung còn khiến đông đảo người hâm mộ ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn bên bà xã Ngô Tố Uyên.

Cuộc sống hôn nhân viên mãn bên vợ đẹp, con ngoan

Hành trình từ mối tình thanh xuân bình dị nơi quê nhà Tuyên Quang cho đến cách Thành Chung cưng chiều bạn đời và khối tài sản đáng mơ ước đã biến cặp đôi trở thành một trong những hình mẫu gia đình hạnh phúc hàng đầu làng bóng đá Việt.

Cùng sinh ra và lớn lên tại Tuyên Quang, Thành Chung và Tố Uyên bén duyên từ năm 2017 sau một lần gặp gỡ tình cờ tại quán cà phê ở quê nhà. Sự chân thành, giản dị của nam trung vệ sinh năm 1997 đã nhanh chóng chinh phục trái tim nàng hot girl kém anh 3 tuổi. Đồng hành cùng nhau qua 5 năm thăng trầm trong sự nghiệp, cặp đôi chính thức về chung một nhà bằng một đám cưới ngọt ngào vào tháng 4/2022. Tổ ấm của hai người thêm tròn đầy khi lần lượt đón chào hai thiên thần nhỏ: quý tử đầu lòng Thành Minh (bé Leo) sinh tháng 9/2022 và bé trai thứ hai Minh Quang (bé Rion) chào đời vào đầu năm 2026.

Trái ngược với hình ảnh xả thân, xông xáo và đôi khi cực kỳ quyết liệt trên sân cỏ, Nguyễn Thành Chung ở ngoài đời lại là một người chồng dịu dàng và cưng chiều vợ bậc nhất. Dưới mái nhà chung, nam tuyển thủ không ngại ngần gọi bà xã bằng những biệt danh đáng yêu như "em bé" hay "vợ yêu"...

Tình yêu cưng chiều ấy không chỉ thể hiện qua lời nói mà còn bằng hành động thực tế, thời điểm Tố Uyên chuẩn bị sinh con đầu lòng vào năm 2022, Thành Chung đã xin phép ban huấn luyện ĐTQG cho hội quân muộn để bay về Hà Nội túc trực, nắm chặt tay vợ trong khoảnh khắc vượt cạn. Anh cũng thường xuyên bù đắp cho sự hy sinh của bà xã bằng những chuyến du lịch hâm nóng tình cảm trong và ngoài nước, tặng những món quà hiệu đắt giá vào các dịp kỷ niệm hay kiên nhẫn làm "nhiếp ảnh gia" riêng để Tố Uyên thoải mái ghi lại những khoảnh khắc đẹp.

Thành quả của Thành Chung - Tố Uyên

Tình yêu thương gia đình sâu sắc của Thành Chung cũng chính là động lực để anh không ngừng nỗ lực tích lũy một nền tảng kinh tế vững chắc cho vợ con. Sự nghiệp thi đấu thành công giúp vợ chồng nam trung vệ sớm sở hữu khối tài sản đáng nể khi tuổi đời còn rất trẻ. Nổi bật nhất phải kể đến căn biệt thự sân vườn hoành tráng tọa lạc tại một khu đô thị cao cấp ở Hà Nội.

Căn nhà có tổng diện tích không gian rộng hơn 400m², mang phong cách thiết kế tân cổ điển hiện đại với tông màu trắng - kem sang trọng và trần nhà ốp gương tinh tế. Nhằm tạo không gian sống và vui chơi hòa mình với thiên nhiên tốt nhất cho các con, Thành Chung đã đầu tư khoảng sân vườn xanh mát, góc hồ cá koi, bể bơi mini bên hông nhà cùng xích đu thư giãn. Cơ ngơi bề thế này từng khiến dàn tuyển thủ Việt Nam như Đoàn Văn Hậu, Duy Mạnh... phải trầm trồ ví von như một "lâu đài" thu nhỏ. Bên cạnh bất động sản đắt giá tại Hà Nội, vợ chồng anh còn sở hữu một ngôi nhà 2 tầng khang trang tại quê nhà Tuyên Quang cùng xế hộp sang trọng mua từ năm 2019.

Từ một tình yêu bình dị nơi quê nhà, trải qua bao nỗ lực vươn lên trong sự nghiệp, Nguyễn Thành Chung và Ngô Tố Uyên đã cùng nhau xây dựng một mái ấm trọn vẹn cả về tình cảm lẫn vật chất. Mối quan hệ ngọt ngào cùng sự gắn kết bền chặt của họ tiếp tục là một câu chuyện đẹp, lan tỏa năng lượng tích cực đế người hâm mộ bóng đá Việt Nam.