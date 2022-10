Cuộc sống thay đổi của 4 thí sinh từng lọt vào Chung kết Olympia 2021

Những ngày gần đây, "Đường Lên Đỉnh Olympia" đang là một trong những từ khoá được quan tâm bậc nhất khi trận Chung kết năm mùa thứ 22 đã chính thức lên sóng vào ngày 2/10. Không chỉ riêng Quán quân, mọi thông tin liên quan đến cả 4 thí sinh tham gia trận chung kết cũng nhận về nhiều quan tâm của khán giả trên cả nước.

Trên thực tế, chẳng phải ngẫu nhiên mà dù đã trải qua hơn 22 mùa phát sóng, Đường Lên Đỉnh Olympia vẫn giữ nguyên vị thế được tìm kiếm hàng đầu trong các chương trình tri thức bởi sở hữu dàn thí sinh tài năng. Nói đâu xa, cứ nhìn vào 4 thí sinh bước ra trận chung kết năm ngoái là thấy rõ. Sau 1 năm, 4 chàng trai gồm Nguyễn Việt Thái, Nguyễn Thiện Hải An, Nguyễn Đình Duy Anh và Nguyễn Hoàng Khánh đều có cho mình những dấu mốc riêng và đạt nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ!

Sau gần 1 năm, 4 thí sinh từng tham dự trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021 giờ thế nào?

Nguyễn Việt Thái (trường THPT chuyên Ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN)

Nguyễn Việt Thái là một trong 4 thí sinh nổi tiếng nhất có mặt trong đêm Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm 2021. Cậu bạn này được mệnh danh là "thần đồng", bắt đầu biết đọc và biết viết khi mới hơn 2 tuổi. Thời điểm dự thi Đường Lên Đỉnh Olympia, ngoài tiếng Việt, Việt Thái còn biết 2 ngôn ngữ khác là tiếng Anh và Đức. Ngoài thành tích học tập ấn tượng, Việt Thái cũng rất tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa. Cậu bạn là trưởng ban dự án "The X Olympia Challenge" - dự án về Olympia do học sinh toàn quốc lập ra với mục tiêu lan tỏa tình yêu với chương trình.

Nguyễn Việt Thái là một trong những thí sinh Olympia nổi tiếng nhất trước trận Chung kết năm.

Trước trận Chung kết năm "Đường Lên Đỉnh Olympia" 2021, Việt Thái từng trở thành tâm điểm trong các cuộc trao đổi của cộng đồng mạng vì những lùm xùm không đáng có. Tuy nhiên, sau trận Chung kết năm, Việt Thái nhận được nhiều lời khen là có phong thái đĩnh đạc và trưởng thành hơn, đúng như những điều nam sinh đã hứa với khán giá trước trận thi đấu quan trọng.

Với bước chạy đà thuận lợi tại "Đường Lên Đỉnh Olympia", cùng với thành tích học tập ấn tượng, Việt Thái có cơ hội giành học bổng du học tại nhiều trường Đại học danh tiếng. Tuy nhiên, anh chàng đã từ chối và quyết định học tại Học viện Ngoại giao.

Việt Thái từ chối đi du học, trở thành tân sinh viên trường Học viện Ngoại giao (TP. Hà Nội).

Nguyễn Thiện Hải An (trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN)

Một thí sinh khác có mặt trong trận Chung kết năm "Đường Lên Đỉnh Olympia" 2021 là thí sinh Nguyễn Thiện Hải An. Tương tự Việt Thái, nam sinh cũng có thành tích học tập đáng ngưỡng mộ như giải Nhất môn Hoá học kỳ thi HSG TP. Hà Nội; giải Nhất môn Khoa học kỳ thi HSG TP. Hà Nội; giải Nhất quốc tế sáng tác nhạc Piano do MYC Canada (Music for Young Children) tổ chức lần thứ 32; giành hơn 20 Huy chương ở các cuộc thi Toán khu vực và quốc tế...

Nguyễn Thiện Hải An giành vị trí Á quân trong trận Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia.

Trong kỳ thi THPT vừa qua, Hải An đạt 26.05 điểm (khối A) và 26.3 điểm (khối B). Nhiều người không khỏi bất ngờ với điểm số này vì cho rằng anh chàng hoàn toàn có thể đạt mức điểm cao hơn. Chia sẻ về điểm thi tốt nghiệp, nam sinh cho biết: Do mục tiêu cá nhân không phải xét tuyển đại học nên không có áp lực phải đạt được điểm số cao nhất.

Mới đây, Hải An đã nhập học tại trường Đại học Denison (tiểu bang Ohio, Mỹ), chuyên ngành Hoá học. Đây cũng là chuyên ngành nam sinh theo đuổi từ lâu. Trong thời gian chờ đợi đi học, Hải An đã đăng ký thêm một số khoá đào tạo học trực tuyến ở nước ngoài.

Nguyễn Đình Duy Anh (trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An)

Trước khi tham gia "Đường Lên Đỉnh Olympia" năm 2021, Duy Anh từng là thủ khoa đầu vào lớp chuyên Lý, trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Với ngoại hình thư sinh và nhan sắc điển trai, Duy Anh là một trong những thí sinh Olympia được dân tình đặc biệt chú ý. Hậu Chung kết, Duy Anh có phần kín tiếng trên MXH và ít chia sẻ về cuộc sống cá nhân. Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, Duy Anh đã trở thành tân sinh viên của trường ĐH Swinburne, với suất học bổng toàn phần.

Duy Anh sở hữu vẻ ngoài thư sinh và điển trai.

Nguyễn Hoàng Khánh (trường THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh)

Với chiến thắng tại Chung kết năm "Đường Lên Đỉnh Olympia" năm 2021, Nguyễn Hoàng Khánh là thí sinh đầu tiên của trường THPT Bạch Đằng trở thành chủ nhân của chiếc vòng nguyệt quế chung cuộc. Nam sinh giành được suất học bổng trị giá 40.000 USD du học Úc. Sau đó, anh chàng còn được lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen kèm theo 100 triệu đồng.

Nguyễn Hoàng Khánh là đương kim vô địch của chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia.

Chia sẻ ngay sau trận Chung kết, Quán quân Olympia cho biết cậu chưa có hứng thú với việc du học. Tháng 7 vừa qua, sau khi tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, Hoàng Khánh cho biết sẽ cân nhắc việc học ở Việt Nam hay ra nước ngoài. Cậu bạn tiết lộ sẽ lựa chọn học chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực Kinh tế, với mong muốn trở thành doanh nhân. Trên trang cá nhân, Hoàng Khánh thường xuyên chia sẻ các video hài hước và thú vị, thu về lượt tương tác cao.