Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98) – người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop – để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin ban đầu, Ngân 98 bị cáo buộc liên quan đến hoạt động sản xuất và kinh doanh thực phẩm không đúng quy định, gây ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng. Cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra để làm rõ quy mô, tính chất và các cá nhân có liên quan trong vụ án.

Ngân 98 bị bắt (Ảnh: Công an TP.HCM)

Trước khi vướng lao lý, Ngân 98 từng là một trong những nhân vật gây nhiều tranh cãi nhất trên mạng xã hội Việt. Sở hữu ngoại hình gợi cảm và phong cách táo bạo, cô được biết đến như một hot girl thị phi, thường xuyên xuất hiện cùng bạn trai là nhạc sĩ Lương Bằng Quang trong các hoạt động giải trí lẫn đời thường.

Ngân 98 tên thật là Võ Thị Ngọc Ngân, sinh năm 1998 tại Bình Định. Cô bắt đầu nổi lên từ năm 2015 nhờ những hình ảnh gợi cảm và loạt phát ngôn gây chú ý trên mạng xã hội. Sau đó, cô lấn sân làm DJ, người mẫu ảnh và tham gia một số chương trình truyền hình. Tuy nhiên, hình ảnh của Ngân 98 luôn gắn liền với các tranh cãi liên quan đến cách ăn mặc, phát ngôn và hành động phản cảm.

Ngân 98 nhiều lần gây tranh cãi vì phát ngôn và ăn mặt gây sốc

Ngân 98 từng thừa nhận đã can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần để có diện mạo như hiện tại, đồng thời khẳng định “phụ nữ có quyền làm đẹp theo cách của riêng mình”. Những phát ngôn và hình ảnh gợi cảm khiến Ngân 98 trở thành tâm điểm bàn tán, đồng thời giúp cô duy trì độ nhận diện cao dù hoạt động nghệ thuật không quá nổi bật.

Đời tư của Ngân 98 cũng luôn được chú ý nhờ mối tình ồn ào với nhạc sĩ Lương Bằng Quang. Cả hai từng nhiều lần chia tay rồi tái hợp, cùng nhau công khai phẫu thuật thẩm mỹ và xuất hiện trong nhiều video, livestream gây bão mạng. Họ cũng bị chỉ trích vì nhiều hành động bị cho là "lố" và đánh bóng tên tuổi bằng thị phi.