Cuộc sống mẹ đơn thân Diệp Bảo Ngọc: Giữ kín bạn trai vì 1 lý do, visual cam thường ra sao mà "đánh bại" dàn Hoa hậu?

Ít ai biết trước khi thành công với vai trò diễn viên như hiện tại, Diệp Bảo Ngọc từng đăng quang cuộc thi nhan sắc vào năm 2010. Nữ diễn viên Lật Mặt 6 nổi danh từ cuộc thi Miss Teen 2010, sau đó nhận danh hiệu Người đẹp Phụ nữ thời đại 2011.

Dù gặp nhiều rào cản từ gia đình vì bố mẹ không ủng hộ theo con đường nghệ thuật nhưng Diệp Bảo Ngọc "thừa thắng xông lên", tiếp tục tham gia nhiều dự án phim ảnh sau khi thi nhan sắc để tạo dấu ấn với khán giả. Trước khi nhận vai diễn điện ảnh đầu tiên, Diệp Bảo Ngọc đã góp phần tạo nên thành công của hàng chục bộ phim truyền hình ăn khách.

Diệp Bảo Ngọc là một trong những diễn viên tham gia Lật Mặt 6 của đạo diễn Lý Hải

Diệp Bảo Ngọc từng đăng quang cuộc thi nhan sắc vào 12 năm trước

Sự nghiệp ngày càng thăng tiến nhưng Diệp Bảo Ngọc lại có cuộc sống đời thường nhiều "sóng gió". Nữ diễn viên bước vào cuộc hôn nhân đầu tiên với diễn viên Thành Đạt khi mới 19 tuổi, tuy nhiên đến 3 năm sau thì cả hai "đường ai nấy đi". Cũng chính từ đây, Diệp Bảo Ngọc trở thành mẹ đơn thân nuôi dạy cậu con trai chung với chồng cũ. Thành Đạt sau đó cũng kết hôn và tạo dựng gia đình mới với Hải Băng. Tuy nhiên, Thành Đạt và Diệp Bảo Ngọc đều dành sự quan tâm và yêu thương cho nhóc tỳ.

Nói về đổ vỡ hôn nhân năm 22 tuổi, Diệp Bảo Ngọc chia sẻ với chúng tôi: "Đó là sóng gió đầu đời của tôi. Khi đó, tôi đã sống quá cảm xúc. Ai cũng khuyên tôi không nên lấy chồng vào thời điểm đó, nhưng tôi lại tin vào bản thân và lựa chọn của mình. Đó là một trong những trải nghiệm của bản thân. Nếu không có trải nghiệm đó thì có thể không có Diệp Bảo Ngọc của ngày hôm nay. Mà có thể vẫn là Diệp Bảo Ngọc được ba mẹ cưng, yêu chiều như tiểu thư".

Sau biến cố này, Diệp Bảo Ngọc làm việc chăm chỉ hơn để có kinh tế nuôi dạy con trai. Đến gần đây, nữ diễn viên mới xác nhận đang hẹn hò bạn trai kín tiếng, mối quan hệ của cặp đôi đã kéo dài hơn 6 năm nhưng chưa một lần công khai với khán giả. Diệp Bảo Ngọc chỉ khẳng định người yêu có mối quan hệ rất thân thiết với con riêng của cô. Cặp đôi chưa nghĩ tới chuyện sinh thêm con nhưng khi nào có kế hoạch sẽ chia sẻ với người hâm mộ.

Diệp Bảo Ngọc đã hẹn hò với người mới hơn 6 năm qua

Diệp Bảo Ngọc từng giải thích lý do hạn chế nhắc về "nửa kia" cũng như không có kế hoạch làm đám cưới sau hơn nửa thập kỷ gắn bó: "Tôi nghĩ tất cả điều đó không cần thiết với mình. Kết hôn tôi cũng đã kết hôn rồi, đám cưới cũng làm rồi, bây giờ có tổ chức thì chỉ là điều kiện có thôi. Nhưng tôi nghĩ quan trọng là cách mà chúng ta đối xử, chia sẻ với nhau thế nào. Cả hai có thể đồng cảm với nhau trong khó khăn không.

Trong xã hội bây giờ, đám cưới nhanh nhưng ly hôn cũng rất nhiều, chóng vánh nên điều đó không cần thiết với tôi. Trong một mối quan hệ, quan trọng là hai người có vui, an yên khi bên nhau không. Và có lẽ tôi may mắn khi con mình vui vẻ, bạn trai thoải mái khi sống chung. Cả hai khá hòa hợp với nhau. Đó là điều may mắn của tôi".

Diệp Bảo Ngọc không quan trọng việc tổ chức đám cưới thêm lần nữa

Ở tuổi 30 và làm mẹ đơn thân của một bé trai, Diệp Bảo Ngọc được khen ngợi bởi nhan sắc thăng hạng, vóc dáng nuột nà không thua kém mỹ nhân Vbiz nào. Thậm chí trong một sự kiện gần đây, visual qua camera thường của Diệp Bảo Ngọc được dân tình nhận xét "đánh bại" cả dàn hoa hậu như Thiên Ân, Ngọc Châu. Qua ảnh chưa chỉnh sửa, Diệp Bảo Ngọc gây ấn tượng bởi làn da khoẻ khoắn và góc nghiêng mỹ miều. Diệp Bảo Ngọc còn được ưu ái gọi là "ngọc nữ" tiếp theo của làng phim Việt.

Clip: Cận nhan sắc qua cam thường của Diệp Bảo Ngọc tại sự kiện (Nguồn: Đi soi sao đi)

Visual cam thường của Diệp Bảo Ngọc nổi bần bật, không thua kém dàn nàng hậu

Diệp Bảo Ngọc có cuộc sống bình yên bên con trai, bé có quan hệ tốt với người yêu của mẹ

Ảnh: FBNV