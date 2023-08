Cuộc sống làm rẫy, nuôi heo của Siu Black cùng chồng cũ trước khi tái hôn

Siu Black và chồng cũ ly hôn từ năm 2009. Đến năm 2019 thì họ tái hợp. Thời điểm đó, nữ ca sĩ tâm sự vì hai con trai cần có bố, các cháu cần ông nội nên cô chấp nhận cho chồng cũ trở về. Siu Black cho biết sau khi ly hôn và tái hợp vào năm 2019, cô và chồng cũ chỉ đăng ký kết hôn, chưa từng làm đám cưới. Vì vậy, họ dự định tổ chức hôn lễ theo nghi thức Công giáo tại nhà thờ ở Đắk Lắk, Kon Tum vào năm 2024, tròn 5 năm tái hợp.

Hai người đã học xong chương trình giáo lý hôn nhân nhưng chị ruột nữ ca sĩ vừa đột ngột qua đời tháng trước khiến cô suy sụp tinh thần, không còn tâm trạng nên quyết định dời sang năm 2024 mới tổ chức đám cưới. Theo tiết lộ của Siu Black, sau khi làm đám cưới tại nhà thờ với chồng cũ, nữ ca sĩ sẽ dùng 2 con heo mình nuôi được để đãi bà con làng xóm theo phong tục của địa phương.

Siu Black và chồng cũ bên diễn viên hài Thúy Nga. Nữ ca sĩ sẽ tổ chức đám cưới với chồng cũ vào năm 2024.

"Họa mi núi rừng" nhận xét, chồng cũ đã thay đổi tính tình, biết chăm lo làm ăn và thương vợ con hơn: "Gia đình tôi từng nói số tôi không hợp với đàn ông, không cho tôi bước thêm bước nữa. Còn chồng cũ thì được, ông khác thì khỏi nên tôi cũng đồng ý nghe theo gia đình. Vì là người bên đạo nên bản thân tôi cũng không muốn có 2, 3 chồng".

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Siu Black cho biết cô cũng như bao người bình thường khác ở Kon Tum, chỉ khác là có thêm show đi hát. Giọng ca sinh năm 1967 tự tạo cho mình một cuộc sống thoải mái ở quê nhà, khi có show thì đi rồi lại trở về làm rẫy, nuôi heo: "Tôi thấy cuộc sống của một ca sĩ Siu Black trên sân khấu và khi trở về với cuộc sống thường ngày chẳng có khác biệt mấy. Tôi cũng cảm thấy mình khá nhàn. Nói là nuôi heo chứ đều là chồng tôi nuôi hết, tôi chỉ phụ thôi. Vợ chồng con cái hòa thuận, đầm ấm là mừng".

Giọng ca "Ngọn lửa cao nguyên kể" cũng bày tỏ sự xúc động khi vẫn được khán giả yêu thương sau những thăng trầm của bản thân: “Khi biết tôi sắp làm đám cưới, rất nhiều người đã gửi lời chúc phúc tới tôi khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Điều đó chứng tỏ vẫn còn nhiều khán giả quan tâm tới tôi. Sức khỏe hiện tại của tôi không tốt như thời còn trẻ nên không đi hát nhiều như ngày xưa. Tuy nhiên, tôi luôn cố gắng mang tiếng hát phục vụ khán giả yêu thương mình. Tôi thực sự thấy trân trọng và biết ơn tình cảm mà khán giả dành cho Siu Black”, nữ ca sĩ tâm sự.

Nữ ca sĩ cho biết trong giai đoạn Covid-19 thì cuộc sống có chút khó khăn. Nhưng hiện tại cô thấy mọi thứ đang đi vào ổn định. Mỗi tháng, Siu Black thường nhận từ 1-2 show đi hát. Ngoài đi hát, cô còn tham gia nhiều hoạt động cộng đồng tại địa phương cũng như góp mặt trong các chương trình thiện nguyện.

Siu Black cho biết cô hài lòng với cuộc sống giản dị tại quê nhà Kon Tum, không có ý định về TP. HCM.

Trải qua nhiều biến cố, Siu Black nói dù không dư dả nhưng cuộc sống hiện tại khiến cô thấy hạnh phúc. Nữ ca sĩ tâm sự mình quyết định sẽ gắn bó với quê nhà chứ không có ý định trở lại TP. Hồ Chí Minh: "Đã 10 năm, từ 2013 khi trở về quê đến nay tôi thấy an lành, bình an. Mọi thứ đi chậm hơn TP. Hồ Chí Minh nhiều nhưng tôi thấy bình an và hợp với mình hơn. Chắc tôi không còn hợp với một cuộc sống bôn ba, nhộn nhịp của đô thị. Có thể là vì mình lớn tuổi rồi nên muốn mọi thứ nhẹ nhàng thôi. Bây giờ tôi sống bình thường, thoải mái lắm".

Hiện tại, vợ chồng ca sĩ Siu Black sống cùng gia đình con trai cả ở Kon Tum. Ngoài những lúc đi diễn, cô ở nhà trông cháu, phụ giúp các con việc nhà. Nữ ca sĩ hài lòng với những gì mình có và trân trọng khoảnh khắc được sống bình yên bên người thân của mình.

Siu Black sinh năm 1967 ở Kon Tum, người dân tộc Ba Na. Cô trưởng thành từ các hoạt động ca hát quần chúng và từng làm giám khảo các cuộc thi âm nhạc như Vietnam Idol, The Winner Is... Chồng cũ của Siu Black từng là vận động viên bóng chuyền ở tỉnh Đắk Lắk. Cả hai gặp gỡ lần đầu trong buổi biểu diễn của Siu Black tại Campuchia năm 1987. Cuộc hôn nhân của họ vướng phải sự phản đối của gia đình hai bên vì khác dân tộc, phong tục, tập quán. Vượt qua mọi rào cản, Siu Black và chồng quyết tâm đến với nhau sau ba năm yêu đương, sinh được hai con trai.

Ca sĩ Siu Black nói về đám cưới "núi rừng" với chồng cũ sau khi về trồng rẫy, nuôi heo.