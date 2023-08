Cuộc sống hôn nhân hài hước của cặp đôi 'tí hon'

Một "cặp đôi tí hon" được cộng đồng mạng đặc biệt chú ý đến là Nguyễn Văn Hùng (34 tuổi, Nghệ An) và Lê Thị Diễm My (35 tuổi, Thái Bình). Sinh ra với căn bệnh thiếu hormone sinh trưởng, cả Hùng và My đều có ngoại hình nhỏ bé, chiều cao dưới 1m2 khiến ai nhìn cũng nhầm tưởng là học sinh cấp một.

Bên cạnh những lời bàn tán về ngoại hình, cặp đôi cũng nhận về sự yêu thương và ủng hộ từ đông đảo khán giả. Lập riêng 1 tài khoản mạng xã hội để đăng tải về cuộc sống vợ chồng, những tình huống dở khóc dở cười vì cơ thể bé nhỏ, Hùng và My đem đến nguồn năng lượng tích cực và sự thích thú cho khán giả nhờ những điều nhỏ nhặt, bình thường trong cuộc sống.

Cặp đôi tí hon hiện tại thường xuyên đăng tải những clip về cuộc sống vợ chồng đầy thú vị

Giống bao cặp vợ chồng khác, Hùng và My cũng có những khoảnh khắc đáng yêu như ngày chồng nhận lương, vợ bỗng hiền hậu hơn ngày thường, "đu trend" của các cặp đôi, làm đủ trò nghịch ngợm cùng nhau,... Có những video cặp vợ chồng tí hon đăng tải nhận về hàng chục triệu lượt xem và trăm ngàn lượt yêu thích.

Bên dưới video về những tình huống hài hước mà cặp đôi tí hon gặp phải cuộc sống, cộng đồng mạng cũng để lại nhiều bình luận động viên cũng như chia sẻ tích cực: "2 vợ chồng nhìn cưng dễ sợ", "khó khăn nhưng vẫn đồng hành cùng nhau là hạnh phúc lắm rồi", "chúc 2 bạn thật nhiều sức khỏe", "vợ chồng nghị lực và giỏi quá",...

Khoảnh khắc giận dỗi, đem chồng làm bia đỡ đạn. Có thể thấy cặp đôi mang đầy năng lượng tích cực trong cuộc sống.

Trước khi có cuộc hôn nhân viên mãn như hiện tại, Hùng và My trải qua thời gian tìm hiểu 6 tháng. Sau 4 năm kết hôn Hùng và My đã chứng minh cho câu nói "đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn".

Không chỉ có cuộc sống hạnh phúc cùng nhau, cả hai còn mua được nhà Hà Nội và mở một cửa hàng kinh doanh gối. Bên cạnh đó là sự ủng hộ của hơn 1,7 triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội.

Nguyễn Văn Hùng (34 tuổi, Nghệ An) và Lê Thị Diễm My (35 tuổi, Thái Bình)

Cả 2 gặp nhau, yêu nhau và đi tới quyết định kết hôn vào năm 2019.

Để đi đến quyết định kết hôn, cả hai gia đình cũng có những trăn trở riêng. Vì ngoại hình nhỏ bé nên không chỉ gặp khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày, mà cả Hùng và My đều sẽ phải đối mặt với những ánh nhìn nghi ngại, hiếu kỳ của người đời nếu như cưới nhau. Nhưng dù vậy, cặp đôi vẫn bỏ qua những rào cản đó và làm lễ cưới vào năm 2019.



Lễ cưới trọn vẹn bên bạn bè và người thân.

Dù đôi khi có len lỏi vào một vài bình luận không hay, nhưng Hùng và My cố gắng bỏ ngoài tai, vẫn không ngừng nỗ lực cải thiện cuộc sống của mình.