Cuộc sống hôn nhân của 'tứ hoàng streamer' đình đám giờ ra sao?

Gây chú ý nhất cộng đồng mạng mấy hôm nay là cuộc hôn nhân đổ vỡ của chàng "streamer giàu nhất Việt Nam" và cô nàng Xoài Non xinh đẹp. Xemesis sinh năm 1989, được khán giả gọi là 'streamer giàu nhất Việt Nam' vì sở hữu siêu xe cùng nhiều hàng hiệu. Xoài Non tên thật là Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002 tại TP.HCM. Cặp sao kết hôn tháng 11/2020. Đám cưới của họ từng gây chú ý với chiếc váy cưới trị giá 28 tỷ đồng Xemesis tặng vợ. Xoài Non từng nói vì gặp đúng người, đúng thời điểm, cô sẵn sàng làm dâu ở tuổi 18.