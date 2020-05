Cuộc sống hoàn toàn khác biệt với anh chị em của Tiffany Trump, người con gái bị ví là "góc lãng quên" của Tổng thống Mỹ

Tiffany Ariana Trump, 26 tuổi, là con gái duy nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump và người vợ thứ 2 Marla Maples. Được đặt tên theo cửa hàng nổi tiếng Tiffany & Co. nằm cạnh tòa tháp Trump ở thành phố New York, Tiffany Trump là người con kín tiếng nhất của Tổng thống Mỹ.

Cô cũng là người duy nhất trong gia đình ông Trump không giữ bất kỳ vai trò, chức vụ gì trong chính quyền của cha. Theo SCMP, so với anh chị em của mình, Tiffany có một lối sống hoàn toàn khác biệt và có phần bí ẩn.

Trong khi "nữ thần" Ivanka Trump luôn chiếm spotlight của gia đình ở bất cứ nơi nào cô ấy xuất hiện thì Tiffany hoàn toàn ngược lại. Cô thường xuyên bị đem lên bàn cân so sánh với người chị gái cùng cha khác mẹ tài sắc vẹn toàn của mình.

Tiffany Trump thường xuyên bị đem ra so sánh với chị gái cùng cha khác mẹ.

Tiffany Trump đứng cùng với anh chị của mình.

Ivanka Trump và Barron Trump thường xuyên được Tổng thống Mỹ nhắc tên trên truyền thông với niềm tự hào, hạnh phúc. Trong khi đó, Tiffany Trump lại xuất hiện mờ nhạt hơn cả, đến nỗi, Reuters còn từng cường điệu, gọi cô là "góc lãng quên của Tổng thống Trump".

Thậm chí Tiffany Trump từng là tâm điểm của giới truyền thông sau lời tuyên bố của cựu trợ lý thân cận rằng Tổng thống Trump chê cô quá béo, không muốn chụp hình chung. Ngoại hình quá khổ của Tiffany Trump từng là đề tài bị đem ra bàn tán và chế giễu khi cô bị chê kém sắc, không có phong thái sang chảnh giống nhưng những anh chị em khác của mình.

Tuy nhiên, đáp lại những lời chỉ trích, chê bai ấy, Tiffany Trump chỉ đăng một lời trích dẫn đầy tinh tế: "Hãy tìm hiểu con người tôi nếu như bạn muốn, nhưng bạn sẽ không bao giờ biết hết về tôi. Đối với tôi, bạn có hàng trăm cách khác nhau để nói về tôi".

Tiffany Trump không bao giờ tranh luận ồn ào trên truyền thông.

Trước bão dư luận, con gái thứ 2 của ông Trump giữ thái độ bình thản. Cô cũng nói đến người cha quyền lực của mình bằng sự tự hào và đầy tôn trọng: "Tôi không biết mình muốn có một người cha như thế nào. Cha tôi không phải là người sẽ đưa con gái đến bãi biển và đi bơi, nhưng ông ấy là một người biết tạo động lực", cô trả lời phỏng vấn tạp chí Du Jour. Cô khẳng định "muốn tự xây dựng cuộc sống theo cách riêng mà không bị ảnh hưởng bởi ai".

Ái nữ nhà tổng thống Mỹ tốt nghiệp ĐH Pennsylvania với bằng kép ngành Xã hội học và Nghiên cứu Đô thị. Tuy vậy, trước đó, cô từng dự định theo đuổi ngành giải trí. Tiffany là thành viên duy nhất trong các con của Trump bày tỏ lòng yêu thích với âm nhạc và mong muốn trở thành ca sĩ. Năm 2011, Tiffany, khi ấy 17 tuổi, đã phát hành Like a Bird và thể hiện ca khúc này trong chương trình Where Are They Now?. "Đó luôn là niềm đam mê lớn đối với tôi", cô chia sẻ.

Dù có nhiều thông tin về sự lạnh nhạt của gia đình Tổng thống Mỹ với Tiffany Trump nhưng cô chưa bao giờ lên tiếng phản hồi về điều này. Thay vào đó, Tiffany thường xuyên chia sẻ những bức hình cô chụp chung cùng các thành viên trong gia đình lên tài khoản Instagram. Mỗi dịp sinh nhật của các anh chị em cùng cha khác mẹ, Tiffany đều gửi những lời chúc tình cảm và tốt đẹp nhất.

Tiffany Trump luôn cùng đồng hành với các thành viên trong gia đình tại những sự kiện quan trọng.

Khi cha mẹ chia tay, cô mới chỉ bốn tuổi. Bởi vậy, Tiffany sớm xa người cha nổi tiếng của mình hàng nghìn km, để đến sinh sống tại Los Angeles. Tuy nhiên, cô vẫn luôn cố gắng tham dự những sự kiện quan trọng của gia đình và đồng hành với các thành viên trong những hoạt động cộng đồng.

Có thể nói, Tiffany Trump lựa chọn lối sống khác biệt so với những anh chị em khác của mình nhưng không vì thế cô tách rời và xa cách với họ. Nhiều ý kiến cho rằng, Tiffany Trump dù xuất hiện không nổi bật nhưng cô vẫn mang những nét cá tính riêng của mình.

