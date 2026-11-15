Hồng Quế từng là gương mặt nổi bật của sàn diễn thời trang Việt, được chú ý từ khi còn ở tuổi thiếu niên. Nhưng bên cạnh sự nghiệp người mẫu, chuyện tình cảm và lựa chọn làm mẹ đơn thân ở tuổi 22 mới là điều khiến đời tư của cô nhiều lần trở thành chủ đề bàn luận. Sau 10 năm kể từ khi sinh con gái đầu lòng Cherry, Hồng Quế hiện mang thai em bé thứ hai. Một lần nữa, nữ người mẫu chia sẻ niềm vui làm mẹ nhưng không tiết lộ danh tính người đàn ông bên cạnh, khiến câu hỏi về bố của con gái Hồng Quế và cuộc sống tình cảm hiện tại của cô tiếp tục được quan tâm.

Từ người mẫu triển vọng đến bà mẹ đơn thân ở tuổi 22

Sinh năm 1994 tại Hà Nội, Hồng Quế bước chân vào lĩnh vực người mẫu từ năm 13 tuổi. Sở hữu chiều cao nổi bật 1,79m, gương mặt sắc sảo cùng vóc dáng phù hợp với sàn diễn, cô nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt được chú ý của làng thời trang phía Bắc. Khi còn rất trẻ, Hồng Quế đã tham gia nhiều chương trình thời trang, chụp ảnh quảng cáo và được kỳ vọng có thể tiến xa trong lĩnh vực giải trí.

Tuy nhiên, con đường hoạt động nghệ thuật của cô cũng không ít lần bị phủ bóng bởi những ồn ào về phát ngôn, trang phục và cách ứng xử. Hồng Quế từng vướng một số tranh cãi trong showbiz, khiến hình ảnh của cô có thời điểm gây nhiều ý kiến trái chiều. Dù vậy, bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời nữ người mẫu lại đến vào năm 2016, khi cô bất ngờ thông báo mang thai và rút khỏi chương trình Bước nhảy hoàn vũ.

Tháng 10/2016, Hồng Quế sinh con gái đầu lòng tại Hà Nội, đặt tên thân mật cho bé là Cherry. Khi ấy, cô mới 22 tuổi và chưa kết hôn. Việc một người mẫu trẻ đang có cơ hội phát triển sự nghiệp quyết định sinh con trong hoàn cảnh tình cảm chưa rõ ràng khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Câu hỏi được nhắc đến nhiều nhất thời điểm đó là bố của con gái Hồng Quế là ai.

Trong cuộc phỏng vấn năm 2016, Hồng Quế từng chủ động giải thích rằng việc không công khai danh tính cha đứa trẻ không có nghĩa con gái cô không có bố. Cô nói: “Tôi không công khai bố của bé là ai chứ không phải bé không có bố”. Nữ người mẫu cũng cho biết mình chưa từng cắt liên lạc với người đàn ông này và không muốn vội vàng bước vào một cuộc hôn nhân chỉ để đáp ứng kỳ vọng của công chúng.

Hồng Quế từng chia sẻ: “Tôi không muốn quá sớm để đưa đến một cuộc hôn nhân và sau đó một hai thời gian ngắn ngủi rồi chia tay nhau, con tôi sẽ ‘vất vưởng’ bởi vì con tôi đang có tình yêu của cả bố và mẹ”. Theo quan điểm của cô ở thời điểm đó, điều quan trọng nhất không phải là tổ chức một đám cưới hay công khai danh phận, mà là bảo đảm con được yêu thương và chăm sóc.

Đó cũng là lý do cô lựa chọn giữ kín danh tính bố của Cherry, dù hiểu rằng quyết định này sẽ khiến mình tiếp tục đối diện với những câu hỏi từ công chúng.

Mối tình 5 năm nhiều tổn thương

Sau khi sinh con, Hồng Quế nhiều lần chia sẻ về những khó khăn trong chuyện tình cảm. Trong các cuộc phỏng vấn sau đó, cô cho biết mình từng có mối tình kéo dài khoảng 5 năm với bố của Cherry. Tuy nhiên, mối quan hệ không có kết thúc như mong đợi, đặc biệt khi cô phát hiện mang thai trong thời điểm hai người vừa chia tay.

Năm 2018, trả lời VTC News, Hồng Quế kể rằng thời điểm ấy cô đứng trước lựa chọn khó khăn giữa việc tiếp tục theo đuổi sự nghiệp hay giữ lại em bé. Khi đang chuẩn bị cho đêm chung kết Bước nhảy hoàn vũ, cô bị ngã trong lúc tập luyện, phải nhập viện và được bác sĩ thông báo có dấu hiệu động thai. Cũng tại bệnh viện, cô biết mình đang mang thai.

Nữ người mẫu từng nhìn nhận chuyện có con như một bước ngoặt được số phận sắp đặt. Cô chia sẻ: “Tôi cảm thấy sợ hãi”. Nỗi sợ ấy không chỉ đến từ việc phải làm mẹ khi còn trẻ, mà còn từ những tổn thương trong mối quan hệ tình cảm trước đó. Hồng Quế cho biết có thời điểm cô không nghĩ đến chuyện yêu đương thêm một lần nào nữa, bởi những gì đã trải qua khiến cô mất niềm tin.

Trong một cuộc phỏng vấn khác, cô từng thừa nhận mình đã yêu mù quáng và phải đánh đổi 5 năm thanh xuân cho một người đàn ông khiến cô thất vọng. Cô cũng cho biết từng nghĩ về một ngôi nhà hạnh phúc với người mình yêu, nhưng cuối cùng lại nhận về một kết thúc hụt hẫng.

Về những đồn đoán liên quan đến mối tình kéo dài 5 năm, Hồng Quế từng nói cô không muốn biện minh cho bản thân. Cô thừa nhận: “Tôi rất biết thân biết phận mình và không đòi hỏi quá nhiều ở người đàn ông đó”. Nữ người mẫu cũng nói rằng hai người gặp nhau sai hoàn cảnh, sai thời điểm, nhưng cô không hối hận vì đã từng yêu hết mình.

Đến tháng 1/2019, Hồng Quế tiếp tục có phát ngôn gây chú ý khi được hỏi về khả năng quay lại với bố của con gái. Cô khẳng định: “Cho vài trăm tỷ cũng không yêu lại bố của con gái”. Câu trả lời thể hiện thái độ dứt khoát của nữ người mẫu sau những biến cố tình cảm đã qua, có lẽ vì cô đã chịu tổn thương quá nhiều.

Hồng Quế cho biết việc có con khiến cô thay đổi nhiều. Cô không còn tiêu xài hoang phí, quan tâm đến bố mẹ nhiều hơn và có trách nhiệm hơn với cuộc sống. Nữ người mẫu thừa nhận mình thích phiên bản hiện tại hơn so với cô gái của những năm tháng trước đó.

Hồng Quế từng chia sẻ tin nhắn được cho là lời chia tay từ bố của Cherry vào năm 2019. Nội dung tin nhắn có đoạn: “Hạnh phúc của em, anh không đủ xứng cho nó vậy nên anh nhường cho một người khác mang lại hạnh phúc cho em”.

Sau những tổn thương, cô từng nói có nhiều người đàn ông muốn san sẻ gánh nặng nhưng bản thân chưa sẵn sàng mở lòng. Hồng Quế cho biết cô muốn dành thời gian cho con hơn là bắt đầu một mối quan hệ mới với nhiều điều chưa thể đoán trước.

Mang thai lần hai ở tuổi 32, Hồng Quế vẫn giữ kín danh tính bố em bé

Sau khi sinh Cherry, Hồng Quế dần rút khỏi các hoạt động giải trí thường xuyên. Cô tập trung chăm sóc con gái, kinh doanh và chỉ thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện của bạn bè thân thiết. Trên mạng xã hội, nữ người mẫu vẫn chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, hình ảnh bên con gái và cuộc sống cá nhân, nhưng khá hạn chế thông tin về chuyện tình cảm.

Tháng 10/2026, Hồng Quế bất ngờ thông báo mang thai em bé thứ hai, sau 10 năm kể từ khi sinh Cherry. Cô đăng hình ảnh que thử thai cùng lời nhắn gửi đến em bé trong bụng: “Em đến bất ngờ quá, làm mẹ chưa kịp có sự chuẩn bị gì cả. Mặc dù mẹ cũng đang hoang mang lắm nhưng mẹ sẽ thật cẩn thận để con an toàn”.

Cô cũng tiết lộ con gái Cherry ngạc nhiên khi biết sắp có em. Dù vậy, nữ người mẫu chưa công khai thông tin về bố em bé thứ hai, tình trạng hôn nhân hay kế hoạch tổ chức đám cưới.

Như vậy, sau một thập kỷ, câu chuyện đời tư của Hồng Quế có một điểm tương đồng đáng chú ý: cô đều lựa chọn chia sẻ tin mang thai nhưng giữ kín danh tính người đàn ông liên quan.

Công chúng có thể tò mò về bố của con gái Hồng Quế, cũng như danh tính người đàn ông đang đồng hành cùng cô trong lần mang thai này. Nhưng ở thời điểm hiện tại, đó vẫn là phần đời tư mà nữ người mẫu chưa lựa chọn chia sẻ. Và nếu nhìn lại những phát ngôn trước đây, có thể thấy Hồng Quế nhiều lần nhấn mạnh một điều: cô muốn tự quyết định cách xây dựng gia đình, thay vì để những kỳ vọng bên ngoài quyết định cuộc sống của mình.