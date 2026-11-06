Cuộc sống hiện tại của cô gái từng tuyên bố “thà khóc trong BMW còn hơn cười trên xe đạp”: Bài học đáng suy ngẫm để cha mẹ dạy con

Năm 2010, một cô gái trẻ tên Mã Nặc xuất hiện trong chương trình hẹn hò trên truyền hình Trung Quốc và nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi với câu nói: “Thà khóc trong xe BMW còn hơn cười trên xe đạp”. Phát ngôn ấy khiến cô bị gắn mác thực dụng, ham vật chất suốt nhiều năm.

16 năm trôi qua, cuộc sống hiện tại của Mã Nặc lại mang đến một câu chuyện khác: sau những lựa chọn tưởng như có thể giúp mình đổi đời, điều cô cần nhất cuối cùng vẫn là khả năng tự quyết định cuộc sống của chính mình.

Câu nói thay đổi cuộc đời

Thời điểm ấy, Mã Nặc là một người mẫu ảnh chưa có tên tuổi. Cô từng làm người mẫu tại các triển lãm ô tô, đứng cả ngày đến mức chân sưng đau nhưng số tiền kiếm được chỉ vừa đủ trang trải tiền thuê nhà. Cô tham gia chương trình hẹn hò năm 2010 qua lời giới thiệu của bạn bè, ban đầu chỉ mong có thêm thu nhập.

Ảnh: Sohu

Trong một buổi ghi hình, khi một nam khách mời hỏi cô có muốn cùng anh đạp xe đi đây đó trong tương lai không, Mã Nặc đáp rằng thà ngồi khóc trong xe BMW còn hơn cười trên xe đạp. Câu nói lập tức gây bão, giúp chương trình thu hút sự chú ý lớn, nhưng cũng khiến cô trở thành đối tượng bị chỉ trích dữ dội.

Sau này, Mã Nặc từng lên tiếng giải thích rằng câu trả lời gây tranh cãi ấy là lời thoại do ê-kíp chương trình chuẩn bị để tạo tình huống đối lập giữa hai nhân vật. Dù vậy, hình ảnh cô gái ham tiền vẫn bám theo Mã Nặc trong nhiều năm. Cô thử sức với phim ảnh, ca hát, biểu diễn thương mại, livestream nhưng không dễ thoát khỏi định kiến. Có bộ phim cô tham gia nhưng phần diễn xuất cuối cùng bị cắt bỏ; khi livestream, cô vẫn thường xuyên phải đối diện với những bình luận chế giễu.

Sau nhiều năm làm việc, Mã Nặc tích góp được tiền và mua một căn nhà nhỏ ở Bắc Kinh với giá khoảng 1,2 triệu nhân dân tệ. Thế nhưng, cuộc sống của cô lại rẽ sang một hướng khác khi gặp một người đàn ông tự nhận kinh doanh tại Thượng Hải trong buổi livestream vào đầu năm 2023. Theo lời kể trong bài viết, người này từng tặng quà trị giá khoảng 200.000 nhân dân tệ trên sóng trực tiếp và bày tỏ đã theo dõi cô nhiều năm. Hai người nhanh chóng đăng ký kết hôn sau hơn hai tháng quen biết, không tổ chức đám cưới.

Tin rằng mình đã tìm được chỗ dựa, Mã Nặc bán căn nhà ở Bắc Kinh, mang tiền tiết kiệm chuyển đến Thượng Hải sinh sống. Sau khi kết hôn, cô phát hiện người chồng có nhiều khoản nợ thẻ tín dụng. Cô còn cáo buộc mình nhiều lần bị bạo hành trong thời gian chung sống, nghiêm trọng đến mức mất đứa con đang mang thai hai tháng. Cô cũng cho biết đã chuyển cho chồng hơn 1,6 triệu nhân dân tệ để trả nợ, trong đó có một phần tiền bán nhà.

Tháng 9/2023, Mã Nặc rời khỏi nhà và trở về Bắc Kinh, sau đó tiến hành thủ tục ly hôn. Cô từng bị chồng cũ theo dõi, quấy rối và tung tin trên mạng. Cô phải liên tục thay đổi nơi ở cho đến khi được tòa án ban hành lệnh bảo vệ an toàn cá nhân.

Đến năm 2026, ở tuổi 36, Mã Nặc đang sống một mình tại Bắc Kinh. Cô dành thời gian đọc sách, vẽ tranh, chăm sóc mèo và tập thể dục. Trên mạng xã hội, cô vẫn có lượng người theo dõi lớn, nhưng không còn tập trung vào hình ảnh hào nhoáng như trước. Cô cho biết mình vẫn độc thân, đang chuyển hướng sang diễn xuất và chuẩn bị thực hiện một bộ phim ngắn do bản thân viết kịch bản, đạo diễn. Ngoài ra, cô nhận một số công việc chụp ảnh để trang trải cuộc sống.

Từ cô gái từng tuyên bố muốn ngồi xe BMW, Mã Nặc giờ đây được kể là vẫn đi xe đạp trên đường phố Bắc Kinh. Hình ảnh ấy có thể khiến nhiều người liên tưởng đến câu nói gây tranh cãi năm xưa, nhưng điều đáng chú ý hơn cả là sự thay đổi trong cách cô nhìn nhận cuộc sống.

Đến năm 2026, ở tuổi 36, Mã Nặc đang sống một mình tại Bắc Kinh. Cô dành thời gian đọc sách, vẽ tranh, chăm sóc mèo và tập thể dục.

Dạy con coi trọng điều kiện vật chất không có gì sai, nhưng...

Câu chuyện này có lẽ là một gợi ý đáng suy ngẫm cho các bậc cha mẹ khi trò chuyện với con về tiền bạc và tình yêu. Dạy con coi trọng điều kiện vật chất không có gì sai. Một cuộc sống đủ đầy, có nhà cửa ổn định, tài chính vững vàng là mong muốn chính đáng. Nhưng nếu chỉ dạy con nhìn vào chiếc xe, căn nhà hay tài sản mà người khác sở hữu, trẻ rất dễ nhầm lẫn giữa sự giàu có và cảm giác an toàn.

Điều quan trọng hơn là giúp con hiểu rằng tiền bạc có thể mang lại lựa chọn, nhưng không thể thay thế sự tôn trọng, lòng tử tế và trách nhiệm trong một mối quan hệ. Một người có điều kiện kinh tế tốt chưa chắc đã là người bạn đời đáng tin cậy; ngược lại, tình yêu cũng không nên trở thành lý do để một người phải từ bỏ sự an toàn, tài sản và quyền tự quyết của mình.

Cha mẹ cũng cần dạy con biết tự lập về tài chính, tìm hiểu kỹ trước những quyết định lớn, không vội vàng trao toàn bộ tài sản hay phụ thuộc vào một người mới quen. Khi bước vào một mối quan hệ, con cần biết quan sát cách đối phương hành xử, đặc biệt là thái độ của họ trước tiền bạc, những lời từ chối và ranh giới cá nhân.

Mã Nặc từng nói muốn khóc trong chiếc BMW thay vì cười trên chiếc xe đạp. 16 năm sau, câu chuyện của cô không đơn giản là sự đổi thay từ ham vật chất sang yêu thích cuộc sống bình dị. Đó còn là lời nhắc rằng một chiếc xe sang không bảo đảm hạnh phúc, cũng như một cuộc hôn nhân không tự động đem lại chỗ dựa. Sau cùng, điều giúp một người đứng vững vẫn là năng lực tự chủ, khả năng bảo vệ bản thân và những lựa chọn tỉnh táo của chính họ.