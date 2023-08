Cuộc sống của MC Phan Anh thế nào trước khi xuống tóc, xuất gia gây xôn xao?

Trên trang cá nhân, MC Phan Anh thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh xuống tóc, mặc y phục của những người xuất gia.

Theo đó, nam MC viết: "Gieo một hạt giống lành. Vào muôn kiếp nhân sinh. Chân Giác". Dưới status này của Phan Anh, hàng ngàn bình luận. Đa số đều ngạc nhiên trước hình ảnh khác lạ của nam MC. Nhiều người thắc mắc hỏi thăm và nam MC Phan Anh phần lớn đều để lại câu trả lời rằng: "Em xuất gia gieo duyên ạ!".

Trước khi xuống tóc đi tu, MC Phan Anh là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng. Anh tốt nghiệp trường Đại học Công đoàn, từng sang Mỹ học MBA và là MC của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, VTV, VTC cùng nhiều chương trình truyền hình thực tế, ca nhạc, game show.

MC Phan Anh.

MC Phan Anh kết hôn năm 2006 với bà xã cùng tuổi - Dương Tuấn Ngọc và có 3 con chung, 2 trai, 1 gái. Nam MC từng chia sẻ rằng, bà xã của anh "không hoàn hảo và đầy tật xấu" nhưng lại là người "chia ngọt sẻ bùi" với anh đi qua tất cả thăng trầm trong cuộc sống.

Bên cạnh sự nghiệp, Phan Anh có một cuộc hôn nhân khá viên mãn. Cặp đôi thường xuyên hẹn hò đi xem phim, đi du lịch và thường không bao giờ giận nhau quá 1 ngày. Cuộc sống của Phan Anh luôn khiến nhiều người mơ ước: Nổi tiếng, giàu có, điển trai, gia đình hạnh phúc.

Về sự nghiệp, Phan Anh từng là một MC đình đám của tất cả các chương trình hot trên truyền hình. Tuy nhiên, sau đó vì những ồn ào trong một lần kêu gọi từ thiện đã khiến cuộc sống của nam MC bị thay đổi.

MC Phan Anh từng dừng các hoạt động showbiz trong một khoảng thời gian khá dài vì những chỉ trích, ý kiến trái chiều không có cơ sở. Anh sống kín đáo, tập trung lo cho gia đình và quan tâm nhiều đến Phật pháp.

Thỉnh thoảng nam MC chia sẻ về Phật pháp trên trang cá nhân. Anh cũng tham gia diễn đọc trong một số chương trình của thầy Minh Niệm.

Sau ồn ào từ thiện, Phan Anh sống kín đáo hơn, anh tập trung lo cho gia đình, rút khởi các hoạt động showbiz.

Đồng thời, nam MC cũng dành nhiều sự quan tâm tới Phật Pháp.

Khi bớt đi công việc, Phan Anh từng chia sẻ với truyền thông rằng, anh có thời gian để sống chậm lại, có thời gian để soi xét, nhìn lại cuộc sống của mình. Từ đó, anh thấy cuộc sống của mình, của gia đình trở nên vui vẻ, thoải mái và hạnh phúc hơn.

"Thật may mắn là tôi có bạn đồng hành là bà xã. Chúng tôi cùng chọn một lối sống giản dị, nhẹ nhàng, thong dong để bình an và lan tỏa bình an đó tới con cái, bạn bè, cộng đồng", nam MC từng chia sẻ (nguồn Vietnamnet).

Phan Anh cảm thấy rất hạnh phúc, thoải mái với cuộc sống đó

Và không chạy theo công việc, danh vọng, danh tiếng bên ngoài

Sau tất cả, Phan Anh của hiện tại dường như đã là một con người khác. Anh thấu hiểu sự vô thường, được – mất của cuộc đời nên không tham, không cầu.