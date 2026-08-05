Sau khi kết hôn, sự nghiệp của hai vợ chồng dều phát triển. Kém vợ 5 tuổi nhưng Đức Hiếu rất chững chạc, chiều chuộng và thấu hiểu vợ. Còn MC Thùy Linh vừa là hậu phương vừa là “khán giả trung thành nhưng khó tính nhất” của chồng, luôn đồng hành và góp ý cho kịch bản, đài từ của anh.