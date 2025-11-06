Hồng Kim Bảo sinh năm 1952, là cao thủ làng phim võ thuật Hong Kong (Trung Quốc). Ông là con nhà nòi trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Năm 9 tuổi, ông đã tham gia diễn xuất và là người đi đầu trong dòng phim hài hành động.

Huyền thoại võ thuật của showbiz Hoa ngữ

Ở thập niên 1970, Hồng Kim Bảo trở thành một trong những tên tuổi lớn nhất của dòng phim võ thuật. Những tác phẩm kinh điển của ông phải kể đến như Lâm Thế Vinh (1979), Kế hoạch A (1983) hay Phi long mãnh tướng: Rồng bất tử (1988).

Hồng Kim Bảo là một trong những ngôi sao võ thuật hàng đầu của Hoa ngữ.

Không chỉ là một ngôi sao màn ảnh, Hồng Kim Bảo còn là người tiên phong trong việc nâng tầm chỉ đạo võ thuật, với những pha hành động sáng tạo đã truyền cảm hứng cho Hollywood. Ông hợp tác chặt chẽ với các huyền thoại như Thành Long và Nguyên Bưu trong nhóm Thất Tiểu Phúc , đồng thời đạo diễn nhiều tác phẩm kinh điển.

Trong sự nghiệp, Hồng Kim Bảo có nhiều đóng góp cho ngành điện ảnh và giành được nhiều giải thưởng. Ông từng được Học viện Nghệ thuật Biểu diễn Hong Kong trao tặng bằng tiến sĩ danh dự.

Năm 2024, ông được vinh danh với giải thưởng Thành tựu trọn đời tại Hong Kong Film Awards và được mời làm chủ tịch ban giám khảo tại Asian Film Awards lần thứ 18, khẳng định tầm ảnh hưởng toàn cầu của mình.

Cuộc sống viên mãn bên vợ hoa hậu

Không chỉ sự nghiệp, Hồng Kim Bảo cũng khiến khán giả ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân viên mãn gắn bó hơn 3 thập kỷ.

Sau một lần đổ vỡ vào năm 1991, ngôi sao võ thuật đình đám nên duyên với Cao Lệ Hồng (Hoa hậu Hong Kong năm 1984), kém 13 tuổi.

Cả hai gặp gỡ nhau qua công việc. Ngôi sao võ thuật tiếng tăm này từng là đàn anh, là thầy, cố vấn của bà xã. Từ khi kết hôn, Cao Lệ Hồng dần rút lui khỏi màn ảnh để trở về làm người phụ nữ của gia đình.

Hồng Kim Bảo có hôn nhân viên mãn bên bà xã hoa hậu.

Kết hôn khi nhan sắc lẫn sự nghiệp đang trên đà thăng hoa, Cao Lệ Hồng toàn tâm toàn ý vun vén cho tổ ấm, chăm sóc 4 con riêng của chồng như ruột thịt. Thậm chí, để tránh bị dị nghị chuyện mẹ kế - con chồng, bà không sinh con, cố gắng giữ gia đình luôn hòa thuận, êm ấm.

Hồng Kim Bảo chia sẻ không chỉ chăm sóc gia đình, bà xã còn hỗ trợ đắc lực cho ông trong công việc. Chia sẻ trên truyền thông, tài tử nổi tiếng nhiều lần nói lời "có cánh" dành cho bà xã của mình. Ông thừa nhận bản thân là người nóng tính, còn vợ là người biết lắng nghe, kiên nhẫn.

Bên cạnh đó, Hồng Kim Bảo cũng nhiều lần bày tỏ niềm cảm kích khi được Cao Lệ Hồng chăm sóc trong hơn 30 năm qua. Sao phim Vịnh Xuân Quyền hạnh phúc khi có người bạn đời chu đáo, thấu hiểu luôn ở bên, được vui vầy cùng con cháu.

Từ năm 2017, tình hình sức khỏe của nam diễn viên gạo cội bắt đầu tụt dốc. Ông mắc các bệnh liên quan đến tim mạch, tiểu đường... Những năm đóng phim hành động cũng khiến xương khớp của ông bị ảnh hưởng và đi lại khó khăn khi về già, phải ngồi xe lăn. Chính bạn đời là người kề cận, lo cho ông từng bữa ăn, giấc ngủ, đưa ông đi khám bác sĩ đều đặn.

Khi đứng trên sân khấu Kim Tượng khi nhận giải "Thành tựu trọn đời", Hồng Kim Bảo từng dành lời tri ân tới bạn đời: "Vợ tôi vất vả quá, cô ấy thực sự nhẫn nại vì tôi".

Hồng Kim Bảo giờ di chuyển chủ yếu bằng xe lăn do sức khỏe đã yếu.

Ở tuổi 73, Hồng Kim Bảo vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật dù sức khỏe giảm sút nhiều. Ông vẫn thỉnh thoảng đóng phim và xuất hiện tại các sự kiện quốc tế nếu có cơ hội.

Năm 2024, sao võ thuật kỳ cựu gây chú ý khi tái xuất màn ảnh rộng với phim hành động Cửu Long thành trại đóng cùng Cổ Thiên Lạc, Lâm Phong. Bộ phim thành công về doanh thu thương mại tại Trung Quốc cũng như các quốc gia châu Á lân cận.

Ước nguyện của Hồng Kim Bảo là được tiếp tục cống hiến cho nền điện ảnh Hong Kong. Xuất hiện trên một chương trình truyền hình, ông từng tuyên bố không có ý định giải nghệ.

"Tôi có thể già đi, song tinh thần và ý chí chiến đấu thì không bao giờ già. Nếu có cơ hội tôi vẫn muốn được tiếp tục đóng phim, dù chỉ là vai phụ", ông nói.