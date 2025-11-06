Vào ngày 4/11, mọi sự chú ý đã đổ dồn vào cặp đôi Thư Kỳ - Phùng Đức Luân buổi ra mắt phim Girl tại Đài Loan (Trung Quốc). Đôi vợ chồng nổi tiếng không tách rời trong suốt sự kiện, cùng mỉm cười, tạo dáng cạnh nhau và chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm. Thư Kỳ - Phùng Đức Luân cùng diện áo len xanh đơn giản, nhưng diện mạo hoàn toàn trái ngược của họ khiến netizen không ngừng bàn tán.

Thư Kỳ ở tuổi như 49 như "ma cà rồng" với nhan sắc không tuổi: làn da căng mịn không tì vết, đôi mắt lấp lánh, nụ cười rạng rỡ làm tỏa sáng cả không gian. Nhưng Phùng Đức Luân chỉ hơn vợ 2 tuổi lại là minh chứng sống động cho quy luật khắc nghiệt của tuổi tác. Anh xuất hiện với râu tóc bạc và những nếp nhăn. Cặp đôi được ví như minh chứng cho sự “trái dấu của thời gian”, Thư Kỳ đứng bên chồng thì càng thêm trẻ trung, còn sự trẻ trung của vợ lại khiến Phùng Đức Luân trông "dừ" hơn hẳn.

Thư Kỳ - Phùng Đức Luân tình tứ tại họp báo ra mắt phim mới

Tuy nhiên, netizen không khỏi cảm thán về visual trái ngược của cặp đôi

Trong khi Thư Kỳ ngày càng trẻ thì chồng cô ngày càng "dừ"

Bất chấp sự khác biệt ngoại hình, cặp đôi vẫn cực kỳ yêu thương nhau. Trước buổi ra mắt, anh thậm chí còn ghi lại một video ấm áp bên cạnh 2 chú mèo cưng của họ, chúc Thư Kỳ thành công trong buổi ra mắt phim. Những thông điệp như vậy phản ánh cách Thư Kỳ và Phùng Đức Luân trở thành biểu tượng của tình yêu bền vững trong ngành giải trí - một tình yêu bắt nguồn từ tình bạn chân thành hơn là sự phô trương hào nhoáng.

Chủ đề "Thư Kỳ và Phùng Đức Luân là cặp đôi hoàn hảo" đã trở thành xu hướng trên Weibo, thu hút hàng trăm nghìn bình luận và lượt thích. Người hâm mộ không ngừng trầm trồ trước tình cảm bền chặt và sự gắn kết chân thành của cặp đôi: "Họ âm thầm ủng hộ và bảo vệ nhau — đó mới là tình yêu đích thực", "Niềm đam mê của họ đã chuyển thành sự thấu hiểu và hòa hợp. Không hề phô trương, chỉ có sự ấm áp trong từng khoảnh khắc thường ngày", "Sau 28 năm, họ đã chứng minh rằng tình yêu vĩ đại nhất chính là để cho nhau được sống tự do và thoải mái"...

Thư Kỳ rạng rỡ khi có sự ủng hộ của chồng

Chuyện tình của Thư Kỳ và Phùng Đức Luân được xem là một trong những mối tình đẹp và bền bỉ nhất của làng giải trí Hoa ngữ. Họ quen biết nhau từ cuối thập niên 1990, khi cả hai còn là những gương mặt trẻ trong làng điện ảnh. Từ bạn bè thân thiết, họ dần trở thành tri kỷ, luôn âm thầm đồng hành trong công việc và cuộc sống suốt nhiều năm.

Dù từng nhiều lần dính tin đồn tình cảm, cặp đôi luôn giữ im lặng, chọn cách yêu trong lặng lẽ, tránh xa ồn ào showbiz. Mãi đến năm 2016, cả hai mới chính thức công khai kết hôn, bằng một đám cưới giản dị nhưng đầy ấm áp.

Thư Kỳ – biểu tượng gợi cảm một thời – nay trở thành người phụ nữ trưởng thành, dịu dàng bên người đàn ông từng kiên nhẫn chờ đợi cô suốt hơn một thập kỷ. Trong khi đó, Phùng Đức Luân, từ một đạo diễn trầm lặng, luôn dành cho vợ ánh nhìn trìu mến và sự tôn trọng hiếm có. Tình yêu của họ không ồn ào, không khoa trương, nhưng lại bền bỉ và sâu sắc – giống như một bộ phim dài hơi, nơi mỗi khoảnh khắc đều thấm đẫm sự thấu hiểu, sẻ chia và tình nghĩa.

Thư Kỳ - Phùng Đức Luân từ bạn bè...

... đã trở thành vợ chồng

Nguồn: Kbizoom